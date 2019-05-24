Гаджеты

Xiaomi официально представила бюджетный смартфон Redmi 7ANewInform 07:15

Китайская компания Xiaomi официально представила самый дешевый смартфон 2019 года – Redmi 7A. Как сообщают журналисты, ссылаясь на производителя, цены на новинку будут объявлены 28 мая на презентации флагманской серии Redmi K20.
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Xiaomi выпустила новый смартфон без сканера отпечатка пальца

Российская газета11:38

Ёмкая батарея и защита от брызг. Смартфон Redmi 7A представлен официально

iXBT.com05:56

Xiaomi представила бюджетный смартфон Redmi 7A

News.ru08:15

Компания Xiaomi представила недорогой телефон Redmi 7A

iReactor08:10

Xiaomi представила бюджетный смартфон Redmi 7A

Народные новости08:08

Xiaomi Redmi 7A: бюджетный смартфон с 5,45 дисплеем и батареей на 4000 мА·ч

3DNews04:10

Xiaomi официально представила бюджетник Redmi 7A

Экономика сегодня08:25
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Общество

Бывшая заключенная выиграла суд у правозащитников

Хорошевский суд Москвы частично удовлетворил иск бывшей заключенной Инги Кривицкой к правозащитникам Ольге Романовой и Льву Пономареву.
Обновлено в 13:53
Авто

Audi представит 7 версий текущих кроссоверов в этом году

Еще о двух версиях упомянуто не было, но мы прекрасно помним, что на карте выпуска автопроизводителя, представленной не так давно на одном из совещаний в Испании значится Audi RS Q3, который планируется представить ближе к концу нынешнего года.
Обновлено вчера в 08:48
Музыка

Эрнст назвал победителей шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 18:07
Политика

Трамп подключил разведку к расследованию «слежки» за его штабом

Американский президент Дональд Трамп призвал разведывательное сообщество оказывать содействие генеральному прокуроры страны в расследовании слежки, которую проводили спецслужбы в ходе предвыборной кампании 2016 года.
Обновлено в 00:31
Происшествия

Водителя перевернувшегося в Италии автобуса отпустили на свободу

Судья предварительного следствия Сиены в пятницу, 24 мая, выпустил на свободу водителя туристического автобуса, который несколько дней назад попал в ДТП неподалеку от итальянского города Бадессе.
Обновлено в 08:54
Происшествия

Вертолет Ми-17 разбился в Мексике

Принадлежавший Министерству военно-морского флота Мексики вертолет Ми-17 разбился в штате Сан-Луис-Потоси в центральной части страны.
Обновлено в 19:13
Космос

SpaceX запустила в космос 60 интернет-спутников системы Starlink

Компания SpaceX в четверг вывела в космос 60 спутников проекта Starlink. Об этом говорится в Twitter компании Илона Маска.
Обновлено вчера в 23:48
Происшествия

В Марий Эл школьник ударил депутата от «Единой России»

В Марий Эл в поселке Юрино выпускник во время последнего звонка ударил депутата от "Единой России" Екатерину Вахитову.
Обновлено в 05:39
Шоу-бизнес

Сын Татьяны Васильевой пытается восстановить зрение после диеты

Станислав Садальский разместил в своем микроблоге фотографию сына известной актрисы Татьяны Васильевой.
Обновлено в 13:57
Шоу-бизнес

Экс-жена Потапа целовалась на его свадьбе со своим новым возлюбленным

Как известно, мужчина всегда поддерживал теплые отношения с экс-супругой. Бывшая жена Потапа близко знакома с Настей Каменских.
Обновлено в 15:10
Происшествия

Подозреваемый в организации взрыва в Лионе попал на камеры

Ранее глава МВД Франции Кристофер Кастанер направил префектам регионов инструкции по обеспечению безопасности после взрыва в Лионе.
Обновлено в 15:43
Политика

Британский премьер Тереза Мэй объявила об отставке

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что уйдет в отставку 7 июня, передает Reuters.
Обновлено в 05:37
Авто

Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana

Обновлено вчера в 10:12
Футбол

«Витесс» Слуцкого сыграл вничью с «Утрехтом» в первом матче финала плей-офф

В чемпионате Нидерландов по футболу состоялся первый матч финала плей-офф за право сыграть в Лиге Европы в сезоне-2019/20.
Обновлено в 16:50
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги голосования

Организаторы музыкального конкурса «Евровидение-2019» пересмотрели итоги голосования. Об этом сообщается на сайте конкурса.
Обновлено 22 мая в 21:25
Армия и оружие

Рособоронэкспорт представит на «Армии-2019» новинки бронетехники и флота

Рособоронэкспорт (входит с Ростех) на форуме "Армия-2019" впервые предложит зарубежным заказчикам бронеавтомобиль нового поколения "Тигр-2", зенитный артиллерийский комплекс "Деривация", а также экспортную версию фрегата типа "Адмирал Горшков" проекта 22356.
Обновлено в 07:15
Общество

В Подмосковье раньше срока пошли летние грибы

Все в этом году появляется раньше на две-три недели, - сказал Вишневский.
Обновлено в 05:44
Происшествия

Моряки с арестованного в Стамбуле судна возвращаются в Россию

Шесть моряков из РФ, находившиеся почти год на арестованном в Стамбуле судне Streamline, сошли на берег и отправились в Россию, сообщает российское генконсульство.
Обновлено в 18:59
Музыка

Нетребко отменила своё выступление на Дне города в Петербурге

Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов отменили своё выступление на Дне города в Санкт-Петербурге, сообщает kp.ru.
Обновлено в 16:39
Экономика

Доход Бастрыкина в 2018 году снизился почти на треть

Обновлено в 14:13
Общество

Что делать, если пожар наступает

Для Забайкальского края актуальна проблема лесных и травяных (степных) пожаров, которые ежегодно выжигают сотни тысяч гектаров территории региона.
Обновлено в 08:03
Происшествия

Жильцов пятиэтажного дома в Москве эвакуировали из-за пожара

Огонь в кровле распространился на площадь 500 квадратных метров. Из горящего здания были эвакуированы 120 человек.
Обновлено в 18:50
Общество

Полиция начала проверку после скандала с выпускниками во Владивостоке

Обновлено в 03:26
Наука

Сигареты без фильтра связаны с еще большим риском развития рака легких

Ученые из Медицинского университета Южной Каролины (США) установили, что и без того высокий для курильщиков риск развития рака легких становится еще на 40% больше для тех, кто предпочитает сигареты без фильтра обычным.
Обновлено вчера в 12:16
Хоккей

Юкка Ялонен: «Нужно забыть победу Финляндии над Россией в 2011-м»

С кем играть России – В 2011-м вы обыграли здесь Россию (в полуфинале ЧМ со счетом 3:0). – Ту встречу нужно забыть.
Обновлено в 12:35
Происшествия

Бывший генерал СКР Никандров вышел из тюрьмы по УДО

Обновлено в 08:58
Происшествия

Сломавшей плечо на петербургском Первомае активистке назначили штраф

Обновлено в 10:54
Политика

Милонов назвал ведущего НТВ средневековым мракобесом

Депутат Госдумы Виталий Милонов во время программы "Место встречи" на НТВ причислил ведущего Ивана Трушкина к "средневековым мракобесам".
Обновлено в 12:46
Гаджеты

Смартфон Samsung Galaxy A8s обновили до Android 9 Pie

Компания Samsung выпустила обновление Android Pie для Samsung Galaxy A8s, который является первым смартфоном корейского гиганта с вырезом в углу экрана для фронтальной камеры.
Обновлено в 07:05
Политика

ВЦИОМ: Рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет

В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.
Обновлено в 14:59
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