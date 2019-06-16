Гаджеты

Xiaomi объявила о старте продаж смарт-телевизоров в РоссииРИА Новости вчера в 19:51

Китайский производитель Xiaomi во время ежегодной конференции в Москве анонсировал старт продаж трех смарт-телевизоров Mi TV, смартфона Mi 9T, фитнес-браслета Mi Smart Band 4, а также беспроводных наушников Mi True Wireless Earphones.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Xiaomi представила в России смарт-телевизоры

Газета.Ruвчера в 22:42

Xiaomi начнет продажи беспроводных наушников в России

Rambler News Serviceвчера в 13:05

Xiaomi впервые представила смарт-телевизоры на российском рынке

РБКвчера в 19:21

Названа стоимость «умных» телевизоров от Xiaomi в России

РЕН ТВвчера в 19:40

Xiaomi представила в России три телевизора, смартфон, наушники и браслет

Коммерсантъвчера в 13:03

Xiaomi привезла в Россию новые беспроводные наушники и фитнес-браслет

Ferraвчера в 12:49

Xiaomi объявила о старте продаж смарт-телевизоров в России

РИА Новостивчера в 19:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 02:15, Вашингтон
Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата бомбардировщика ВВС США российским Су-27

Обновлено вчера в 22:07
Общество

Россиян начнут штрафовать за походы в лес

Меры связаны с тем, что жители российских регионов обычно не обращают внимания на режим ЧС в лесах и разводят костры с нарушением правил пожарной безопасности.
Обновлено в 01:42
Футбол

Сарри предложил «Ювентусу» купить Маркиньоса и Икарди

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри попросил клуб усилить команду защитником «ПСЖ» Маркиньосом и форвардом «Интера» Мауро Икарди.
Обновлено в 01:31
Политика

Зеленский рассказал, что скажет Путину при встрече

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при встрече с президентом России Владимиром Путиным первым делом напомнит, что Крым является частью Украины.
Обновлено в 01:12
Экономика

«Агрокомплекс» стал самым дорогим землевладением в России

По данным журнала Forbes, первое место в топ-20 самых дорогих землевладений России занимает фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева.
Обновлено в 01:45
Общество

В России предложили изымать землю за нескошенную траву и мусор

Минэкономразвития предложило изымать земельные участки за нарушение пожарных требований.
Обновлено в 02:12
Происшествия

В Новосибирске авиапассажиры устроили «бунт» перед вылетом

Проблемы с самолетом, отправлявшимся в Таиланд из Новосибирска, привели к отказу нескольких пассажиров от полета и задержке рейса.
Обновлено в 02:00
Гаджеты

Xiaomi тестирует новые функции в MIUI Launcher

Функция Shortcuts при длительном нажатии на значок приложения позволяет запустить набор быстрых действий.
Обновлено вчера в 16:16
Экономика

Кудрин не исключил социального взрыва из-за бедности

Глава Счетной Палаты Алексей Кудрин в интервью программе "Познер" не исключил социального взрыва в России из-за роста уровня бедности.
Обновлено в 01:03
Кино

Вышел тизерный трейлер фильма «Текст» с Петровым

Обновлено вчера в 09:51
Авто

«АвтоВАЗ» в июле повысит цены на автомобили

Легковые автомобили Lada в зависимости от модели стоят у дилеров от 434 900 до 1 009 900 руб.
Обновлено вчера в 17:47
Армия и оружие

В «Алмаз-Антее» рассказали о новой интеллектуальной ракете для С-400

Зенитно-ракетная система С-400 получила интеллектуальную ракету, способную обстреливать загоризонтные цели, сообщил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора по научно-техническому развитию - первый заместитель генерального конструктора концерна ВКО "Алмаз-Антей" Сергей Друзин.
Обновлено в 02:11
Экономика

Суд на Амуре закрыл для СМИ рассмотрение дела банка «Восточный»

С заявлением рассмотреть ходатайство "Восточного" без участия СМИ к суду обратилась представитель банка Яна Янчук, она обосновала его необходимостью сохранять коммерческую тайну.
Обновлено вчера в 03:33
Общество

Коммунистический проспект в Южно-Сахалинске должен стать красивым

Глава Южно-Сахалинска акцентировал внимание собравшихся на том, что проводимые на территории городского округа работы по благоустройству в обязательном порядке должны включать качественное озеленение с учетом климатических условий региона и мнения жителей.
Обновлено в 01:49
Происшествия

Число пострадавших в результате стрельбы на параде «Торонто» выросло

Сообщалось, что в результате стрельбы пострадали двое, однако телеканал CBC обновил данные.
Обновлено вчера в 21:55
Гаджеты

Роскачество назвало ТОП-10 лучших смартфонов

Возглавили рейтинг Samsung Galaxy S10+, Samsung Galaxy S10 и Samsung Galaxy Note 9. В ТОП-10 также вошли две новинки от Huawei: P30 и P30 Pro, заняв пятое и второе места. iPhone X. S. Max и iPhone XS эксперты поместили на четвертую и седьмую строчки списка, а Samsung Galaxy S10e, Samsung Galaxy S9+ и Samsung Galaxy S9 - на шестую, девятую и десятую.
Обновлено в 01:00
Политика

Глава МИД Эстонии призвал усилить санкции против РФ

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил о необходимости продления санкций против России.
Обновлено 16 июня в 21:45
Армия и оружие

Польский корабль получил пробоину во время учений НАТО

Корабль ORP Gniezno польских ВМС получил повреждения в ходе учений НАТО Baltops-2019, сообщает местная радиостанция RMF FM.
Обновлено вчера в 20:35
Происшествия

Полицейские раскрыли кражу икон из подмосковного храма

Обновлено в 01:13
Общество

Козерога может подвести дипломатичность, а день Льва обещает быть загруженным и суетливым. Гороскоп на 18 июня

Звезды гороскопа обещают, что чем больше знаний в ближайшее время появится у Овна в голове, тем больше новых дверей откроется перед ним.
Обновлено вчера в 19:15
Происшествия

Устранен сбой на четвертой линии петербургского метро

Из-за неисправности одного состава произошла задержка в движении поездов по четвертой (оранжевой) линии метрополитена от станции «Площадь Алексадра Невского» до станции «Улица Дыбенко».
Обновлено в 02:03
Экономика

Fitch снизило прогноз роста ВВП России на 2019 год до 1,2%

Рейтинговое агентство Fitch Ratings пересмотрело прогноз роста ВВП России в 2019 году до 1,2% с 1,5%, говорится в докладе Global Economic Outlook (GEO).
Обновлено вчера в 09:11
Происшествия

В Хабаровском крае поток воздуха от поезда сбил двухлетнюю девочку

В Хабаровском крае двухлетнюю девочку снесло потоком воздуха от проходящего мимо поезда.
Обновлено в 01:48
Общество

Новицкий стал заместителем главы администрации Ростова

Александр Новицкий с 18 июня назначен на должность заместителя главы администрации Ростова по организационно-правовым и кадровым вопросам.
Обновлено в 01:06
Общество

Названы города с наибольшим числом невест

Обновлено в 01:38
Армия и оружие

ОАК планирует поставить Чили семь Бе-200 в 2020 году

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) планирует поставить российские самолеты-амфибии Бе-200 в Чили в 2020 году, количество поставляемых воздушных судов увеличилось с пяти до семи, сообщил журналистам в кулуарах авиасалона Ле Бурже гендиректор ПАО "Ил" Юрий Грудинин.
Обновлено в 02:03
Происшествия

Жительницу Кузбасса заставили вернуть материнский капитал

Районный прокурор через суд заставил женщину вернуть деньги.
Обновлено вчера в 23:19
Общество

России предрекли нехватку IT-специалистов

Эксперты рынка труда нехватку представителей IT-специальностей не отрицают, однако уверены, что опасения по поводу дефицита сильно преувеличены.
Обновлено вчера в 15:00
Происшествия

Власти передадут бизнесмену брошенный цыганами в Чемодановке скот

Обновлено вчера в 19:50
Происшествия

В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку

Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.
Обновлено вчера в 09:40
Как работают Яндекс.Новости?
Главное