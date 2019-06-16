Гаджеты

Xiaomi объявила о старте продаж своих смарт-телевизоров в РоссииТАСС 01:35

Китайская компания Xiaomi анонсировала старт продаж в России умных телевизоров Mi TV. Об этом говорится в сообщении компании.
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Названа стоимость «умных» телевизоров от Xiaomi в России

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Сарри хочет видеть в «Ювентусе» Маркиньоса и Икарди

Новый главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри хочет в следующем сезоне видеть в рядах своей команды защитника «ПСЖ» Маркиньоса и форварда «Интера» Мауро Икарди.
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Опубликовано видео скандала Лазарева и Лободы на «Муз-ТВ»

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Минприроды получило требование лишить Антипинский НПЗ ключевого актива

Крупнейший кредитор завода — Сбербанк — уже сделал первый шаг к продаже завода — 80% его акций получило совместное предприятие банка и кипрской Socar Russia Investments, основанной одноименной азербайджанской компанией.
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В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку

Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.
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Зеленский прибыл с визитом в Берлин

"Ночью президент Зеленский прибыл с однодневным визитом в Берлин, где встретится с канцлером Ангелой Меркель, немецкими политиками и представителями бизнеса", - говорится в сообщении.
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Армия и оружие

Польский корабль получил пробоину во время учений НАТО

Корабль ORP Gniezno польских ВМС получил повреждения в ходе учений НАТО Baltops-2019, сообщает местная радиостанция RMF FM.
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Российский блогер BadComedian (Евгений Баженов) и кинокомпания Kinodanz заключили мировое соглашение, детали сделки не разглашаются, сообщил РИА Новости продюсер кинокомпании Евгений Мелентьев.
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Следственный комитет начал проверку в связи с обращением обманутых дольщиков из Красноярска на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на сайте СК.
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«Газпром» снова увеличил экспорт в Европу «Газпром» смог стабилизировать свои экспортные поставки в Европу после резкого падения в начале года из-за теплой погоды.
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