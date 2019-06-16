Xiaomi объявила о старте продаж своих смарт-телевизоров в РоссииТАСС 01:35

Китайская компания Xiaomi анонсировала старт продаж в России умных телевизоров Mi TV. Об этом говорится в сообщении компании.

Xiaomi объявила о старте продаж своих смарт-телевизоров в России

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