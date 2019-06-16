Гаджеты
Xiaomi объявила о старте продаж смарт-телевизоров в РоссииРИА Новости 19:51
Китайский производитель Xiaomi во время ежегодной конференции в Москве анонсировал старт продаж трех смарт-телевизоров Mi TV, смартфона Mi 9T, фитнес-браслета Mi Smart Band 4, а также беспроводных наушников Mi True Wireless Earphones.
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Происшествия
В докладе о SSJ-100 нашли «незамеченную деталь»
Вечером 5 мая лайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Мурманск, загорелся во время аварийной посадки в Шереметьево.
Обновлено в 08:51
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено в 13:31
Экономика
Назван главный способ сокращения курения
Общество, в свою очередь, продвигает ограничения на курение в общественных местах, что ведет к увеличению бюджетных ассигнований на борьбу с табаком.
Обновлено в 21:28
Политика
Посол Украины в Германии обвинил немецких политиков в «предательстве»
Посол Украины в Германии Андрей Мельник обвинил немецких политиков Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг в "предательстве украинского народа" из-за их "пророссийской" позиции.
Обновлено в 21:48
Общество
BadComedian и Kinodanz заключили мировое соглашение
Российский блогер BadComedian (Евгений Баженов) и кинокомпания Kinodanz заключили мировое соглашение, детали сделки не разглашаются, сообщил РИА Новости продюсер кинокомпании Евгений Мелентьев.
Обновлено в 14:14
Происшествия
В Чебаркуле на полицейского завели дело за домогательства
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Понуждение к действиям сексуального характера» в отношении сотрудника чебаркульского отдела полиции.
Обновлено в 05:17
Общество
Каждый пятый российский пенсионер продолжает работать
Доля работающих пенсионеров в общей численности пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда, понизилась и на 1 января 2019 года составляет 20,4 % (на 1 января 2018 года - 21,1 %).
Обновлено в 07:02
Политика
Зеленский поставил условия встречи в «нормандском формате»
Президент Украины Владимир Зеленский после встречи в Париже с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил, что Киев не будет вести прямые переговоры с ДНР и ЛНР - все вопросы по урегулированию войны в Донбассе будут обсуждаться в рамках Минского процесса и "нормандского формата".
Обновлено в 14:45
Общество
В ГП рассказали, сколько человек нарушили авторские права за два года
Более 1,2 тысячи человек осуждены за два года в России за нарушение прав интеллектуальной собственности, сообщил прокурор отдела главного уголовно-судебного управления Генпрокуратуры РФ Владимир Егоров.
Обновлено в 22:08
Общество
Менее половины россиян заявили о планах детей поступить в вуз
Менее половины россиян (47%) рассказали о планах детей поступить в вузы, более четверти сказали, что их дети решили получать образование в колледжах и училищах.
Обновлено в 22:08
Здоровье
Магнитогорские антипрививочники записали видеообращение к Путину
Группа родителей из Магнитогорска записала видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину накануне прямой линии главы государства и жителями страны.
Обновлено в 07:58
Политика
Киев может конкурировать с РФ по газу, считает Тимошенко
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что ГТС Украины может конкурировать с Россией в транспортировке газа.
Обновлено в 18:32
Происшествия
В Ростове-на-Дону произошёл крупный пожар на складе
В Ростове-на-Дону более 80 спасателей МЧС участвуют в тушении пожара повышенного уровня сложности на складе, есть риск распространения огня на соседние здания.
Обновлено в 21:35
Происшествия
Путин ужесточил наказание за ДТП в нетрезвом виде
24 апреля Путин подписал закон об ужесточении наказания для водителей, оставивших место аварии.
Обновлено в 10:10
Политика
Трамп анонсировал масштабную депортацию мигрантов
Иммиграционная и таможенная полиция США на следующей неделе начнет масштабный процесс депортации.
Обновлено в 23:09
Происшествия
В Якутске самолет Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщается во вторник на официальном сайте аэропорта Якутск.
Обновлено в 20:42
Общество
На въезде в Екатеринбург убрали табличку «Город бесов»
Мэрия Екатеринбурга убрала табличку с надписью "Город бесов", появившуюся в ночь на 17 июня на въезде в город на трассе из аэропорта Кольцово.
Обновлено в 05:06
Происшествия
На севере Китая раскрыта банда торговцев оружием из 10 человек
Полиция провинции Аньхой на востоке Китая задержала 10 подозреваемых в торговле оружием.
Обновлено в 22:56
Происшествия
В Москве избили директора Фонда кино
Неизвестные избили исполнительного директора Фонда кино Вячеслава Тельнова.
Обновлено в 18:08
Происшествия
В Новосибирске пассажиры в панике покинули не заводившийся самолет
Из-за чего некоторые пассажиры, испугавшись за свою безопасность, потребовали заменить судно, другие же покинули борт лайнера.
Обновлено в 20:28
Происшествия
Из Чемодановки уехали все цыгане
Как заявил агентству глава сельсовета Сергей Фадеев, принудительно цыган не выселяли, они уехали добровольно.
Обновлено в 12:31
Армия и оружие
Российские самолеты перестали бомбить Сирию
По информации военного источника издания, отсутствие сирийских и российских самолетов в небе с 00:00, вероятно, связано с возобновлением переговоров о прекращении огня между Москвой и Анкарой.
Обновлено в 08:50
Экономика
Мост на Сахалин и глубоководный порт оценили в 433 миллиарда рублей
Изначально рассматривалось два варианта соединения острова с материком - мост и тоннель, но сейчас речь идет о железнодорожном мосте через пролив Невельского.
Обновлено в 22:02
Общество
Российские города с наибольшим количеством невест назвали эксперты
В названных городах отмечен наиболее высокий спрос на свадебные платья.
Обновлено в 22:17
Кино
Фестиваль турецкого кино стартовал в Северной столице
Неделя турецких фильмов проходит впервые.
Обновлено в 16:21
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата бомбардировщика ВВС США российским Су-27
Минобороны опубликовало кадры перехвата российским истребителем Су-27 американского бомбардировщика В-52Н.
Обновлено в 22:07
Происшествия
Учебный автомобиль на ходу потерял колесо в Новокузнецке
Обновлено в 22:30