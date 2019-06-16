Гаджеты

Xiaomi представила свои телевизоры Mi TV 4S и Mi TV 4A в РоссииГазета DAILY вчера в 15:25

Сегодня вечером в Москве компания Xiaomi провела большую презентацию своих новых товаров, на которой были представлены и телевизоры Mi TV 4A и Mi TV 4S. Первый будет предлагаться только с 32-дюймовым экраном, второй предложат с 43 и 55 дюймовыми матрицами.
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