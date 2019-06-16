Гаджеты
Xiaomi объявила о старте продаж смарт-телевизоров в РоссииРИА Новости вчера в 19:51
Китайский производитель Xiaomi во время ежегодной конференции в Москве анонсировал старт продаж трех смарт-телевизоров Mi TV, смартфона Mi 9T, фитнес-браслета Mi Smart Band 4, а также беспроводных наушников Mi True Wireless Earphones.
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Происшествия
Сотрудники МВД вернули старинные иконы храму
Кража в храме Смоленской иконы Божией Матери (село Кривцы Раменского района Подмосковья) была совершена в ночь с 29 на 30 января 2019 года.
Обновлено вчера в 18:38
Общество
Омская область за год опустилась в рейтинге благосостояния семей
Обновлено вчера в 07:12
Происшествия
В Хабаровском крае двухлетнюю девочку сбило потоком воздуха от поезда
Двухлетняя девочка в Хабаровском крае упала на железнодорожные пути во время прохождения рядом поезда, ребенка госпитализировали, сообщает управление на транспорте МВД РФ по ДФО.
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия
Жительницу Кузбасса заставили вернуть материнский капитал
Районный прокурор через суд заставил женщину вернуть деньги.
Обновлено вчера в 23:19
Экономика
Отмена сроков давности для налоговых преступлений
Вкратце напомним: ВС предложил считать налоговые преступления длящимися, пока недоимка и штраф не будет уплачены.
Обновлено вчера в 23:29
Происшествия
Путину доложили о событиях в Чемодановке
Президент России Владимир Путин проинформирован о конфликте в селе Чемодановка Пензенской области, в результате которого один человек погиб, а еще один находится в тяжелом состоянии.
Обновлено вчера в 06:34
Происшествия
В Ростове-на-Дону произошёл крупный пожар на складе
В Ростове-на-Дону более 80 спасателей МЧС участвуют в тушении пожара повышенного уровня сложности на складе, есть риск распространения огня на соседние здания.
Обновлено вчера в 21:35
Энергетика
EIA опубликовало прогноз добычи сланцевой нефти в США
Управление энергетической информации (EIA) правительства США ожидает роста добычи нефти на семи основных сланцевых месторождениях страны в июле на 70 тыс. баррелей в сутки, 17 июня передаёт агентство Reuters.
Обновлено вчера в 14:48
Происшествия
В Охотском море спасли семью с ребёнком на надувной лодке
Обновлено вчера в 23:36
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Политика
Зеленский поставил условия встречи в «нормандском формате»
Президент Украины Владимир Зеленский после встречи в Париже с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил, что Киев не будет вести прямые переговоры с ДНР и ЛНР - все вопросы по урегулированию войны в Донбассе будут обсуждаться в рамках Минского процесса и "нормандского формата".
Обновлено вчера в 14:45
Политика
Трамп потребовал от NYT раскрыть источники о кибератаках США на Россию
Американский президент Дональд Трамп потребовал, чтобы газета New York Times раскрыла источники информации о попытках кибератак США на энергетическую систему России.
Обновлено вчера в 22:53
Футбол
«Динамо» активно начало трансферную кампанию и хочет в Лигу Европы. Но специалисты не верят, что клубу это удастся
Клуб активно начал трансферную кампанию, купив, по данным transfermarkt, за 1,2 млн евро универсального защитника Заурбека Плиева у «Ахмата», левого защитника Игоря Калинина у «Рубина» за 500 тыс. евро и польского атакующего полузащитника Себастьяна Шиманьски у «Легии».
Обновлено вчера в 11:19
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата бомбардировщика ВВС США российским Су-27
Минобороны опубликовало кадры перехвата российским истребителем Су-27 американского бомбардировщика В-52Н.
Обновлено вчера в 22:07
Политика
Посол Украины обвинил политиков ФРГ в предательстве
Посол Украины в Берлине Андрей Мельник обвинил немецких политиков Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг в "предательстве" украинского народа.
Обновлено вчера в 23:41
Футбол
«ПСЖ» лидирует в борьбе за Погба
Как утверждает The Independent, парижский клуб на данный момент является лидером в борьбе за игрока "Манчестер Юнайтед", на которого также претендуют "Реал" и "Ювентус".
Обновлено вчера в 19:05
Происшествия
Убийство несовершеннолетней россиянки в Испании подтвердилось
Тело 13-летней девочки из России обнаружили поздно вечером 16 июня. Она проживала на территории Испании уже год с матерью и братом.
Обновлено вчера в 16:18
Армия и оружие
Бывший начальник Генштаба ВСУ признался в атаке на батальон «Донбасс»
Экс-глава Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-полковник Виктор Муженко признался, что в 2014 году украинские летчики случайно атаковали колонну добровольческого батальона «Донбасс».
Обновлено 16 июня в 16:33
Футбол
Семак не считает себя идеальным семьянином и идеальным тренером
В эфире передачи известный телеведущий восхитился наставником сине-бело-голубых, назвав его идеальным семьянином, идеальным тренером, замечательным товарищем и партнером по команде.
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия
Союз журналистов просит СК разобраться с делами по «сценарию Голунова»
В открытом обращении говорится, что журналист и студент стали фигурантами дел, аналогичных ситуации с Иваном Голуновым На сайте Союза журналистов России опубликовано открытое письмо, адресованное председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину.
Обновлено вчера в 13:17
Общество
Рекордное число россиян назвали службу в армии обязанностью мужчины
Позитивное отношение к призывной службе достигло рекордного уровня за все время опросов, проводившихся социологами с 1997 года: за все годы исследований этот показатель не превышал 44%.
Обновлено в 00:01
Армия и оружие
США пошлют тысячу военных на Ближний Восток
США направят дополнительную тысячу военных на Ближний Восток на фоне инцидента в Оманском заливе.
Обновлено вчера в 21:55
Политика
Европу предупредили о газовом кризисе из-за России и Украины
«Пока Россия продолжает откладывать дату проведения трехсторонних переговоров о транзите газа, мрачный сценарий газового кризиса следует рассматривать серьезнее», — отметила Зеркаль.
Обновлено вчера в 11:22
Общество
Недостаточно бедных россиян лишат господдержки
Граждан России, имеющих свободную жилплощадь или даже огород, могут лишить государственных пособий.
Обновлено вчера в 08:21
Общество
«Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в столице на 18 июня
На территории Москвы и Подмосковья на вторник, 18 июня, объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности в связи с риском возникновения пожаров.
Обновлено вчера в 05:26
Общество
В России предложили изымать землю за нарушение пожарной безопасности
Забирать земельные участки предлагается, если они используются с нарушением требований пожарной безопасности в течение шести месяцев с даты выдачи предписания об устранении таких нарушений.
Обновлено вчера в 04:13
Происшествия
Запаниковавшие пассажиры отказались вылететь из Новосибирска в Таиланд
В новосибирском аэропорту «Толмачёво» накануне вечером, 17 июня, из-за паники пассажиров был задержан вылет рейса в Таиланд.
Обновлено в 00:37
Политика
Госдума обсудит приостановление действия ДРСМД
Сегодня, 18 июня, Госдума на пленарном заседании обсудит законопроект «О приостановлении Российской Федерацией действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности», сообщает ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 17:00
Единоборства
Нурмагомедов заявил, что Макгрегор должен заслужить реванш
В октябре прошлого года Хабиб Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора и защитил титул чемпиона UFC Российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что в настоящее время не заинтересован в поединке с Конором Макгрегором, сообщает BT Sport.
Обновлено вчера в 23:17
Общество
Посетители смогут бесплатно попасть на выставки ВДНХ по будням
ВДНХ в честь празднования своего 80-летия с 18 июня вводит бесплатные часы посещения выставок по будням.
Обновлено в 00:07