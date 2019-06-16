Xiaomi объявила о старте продаж смарт-телевизоров в РоссииРИА Новости вчера в 19:51

Китайский производитель Xiaomi во время ежегодной конференции в Москве анонсировал старт продаж трех смарт-телевизоров Mi TV, смартфона Mi 9T, фитнес-браслета Mi Smart Band 4, а также беспроводных наушников Mi True Wireless Earphones.

Xiaomi объявила о старте продаж смарт-телевизоров в России

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