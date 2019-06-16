Xiaomi объявила о старте продаж смарт-телевизоров в РоссииRT на русском 21:23

Модели с диагоналями 32 дюйма, 43 дюйма и 55 дюймов станут доступны в России с 25 июня по цене от 11990 рублей. Компания также представила новые смартфоны Mi 9T, фитнес-браслет Mi Smart Band 4, а также беспроводные наушники Mi True Wireless Earphones.

Xiaomi объявила о старте продаж смарт-телевизоров в России

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