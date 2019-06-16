Гаджеты
Xiaomi объявила о старте продаж смарт-телевизоров в РоссииRT на русском 21:23
Модели с диагоналями 32 дюйма, 43 дюйма и 55 дюймов станут доступны в России с 25 июня по цене от 11990 рублей. Компания также представила новые смартфоны Mi 9T, фитнес-браслет Mi Smart Band 4, а также беспроводные наушники Mi True Wireless Earphones.
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Издание назвало Собчак и Богомолова одной из самых ярких пар прошедшего кинофестиваля.
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Армия и оружие
Три американских бомбардировщика пропали недалеко от Крыма
Несколько часов назад стало известно о том, что с территории Соединённых Штатов Америки к российским границам направились три американских стратегических бомбардировщика-ракетоносца B-52, которые должны были принять участие в кульминационной фазе учений НАТО в Балтийском море.
Обновлено в 10:25
Шоу-бизнес
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Обновлено в 07:45
Авто
Новый Toyota Land Cruiser лишится мотора V8
Ожидается, что новая генерация Toyota Land Cruiser 300 будет представлена ближе к 2021 году.
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Общество
Антитабачные кампании сокращают курение не хуже, чем налоги на табак
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Технологии
В работе WhatsApp произошел сбой
Пользователи WhatsApp из разных стран мира сообщили о сбое в работе мессенджера.
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Путин ужесточил наказание за ДТП в нетрезвом виде
24 апреля Путин подписал закон об ужесточении наказания для водителей, оставивших место аварии.
Обновлено в 10:10
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Азербайджанский газ впервые поступил в Европу
Азербайджанский газ по Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) поступил в Европу, сообщает азербайджанская нефтегазовая компания Socar.
Обновлено в 07:42
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В Китае произошло мощное землетрясение
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Футбол
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«Барселона» готова вернуть Неймара, если он публично извинится
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов продать бразильца.
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Саакашвили рассказал о смерти украинских солдат из-за коррупции
Высокий уровень коррупции на Украине убивает солдат.
Обновлено в 17:53
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Скончался актер из «Амели» Морис Бенишу
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Европу предупредили о газовом кризисе из-за России и Украины
Европу ждет газовый кризис, если Россия и Украина не договорятся о продлении соглашения о транзите российского газа, срок которого истекает в конце 2019 года.
Обновлено в 11:22
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Украина попробует провести военные корабли через Керченский пролив
13 июня в интервью «Би-би-си Украина» глава Генштаба Украины заявлял, что у Киева нет столько военнослужащих, чтобы ими рисковать, поэтому до освобождения задержанных в России моряков новых попыток пройти через пролив не будет.
Обновлено в 12:13
Общество
Бедных россиян с огородом захотели лишить господдержки
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Обновлено в 10:05