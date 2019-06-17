Гаджеты
Xiaomi представила первые смарт-телевизоры в РоссииПятый канал вчера в 22:32
Компания Xiaomi впервые презентовала смарт-телевизоры в России, пишет ФАН. В конце июня в России стартуют продажи 32-дюймового Mi TV 4A, а также 43 и 55-дюймовые Mi TV 4S. Цена первого устройства в РФ составит 11 999 рублей, второго — 22 999 рублей и 33 999 соответственно.
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