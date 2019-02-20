Гаджеты

Xiaomi анонсировала выход нового смартфона Mi 9 по цене ниже $450ТАСС 08:52

Китайская компания Xiaomi объявила о скором появлении на международных рынках новейшего флагманского смартфона Mi 9, который будет стоить не более 3 тыс. юаней (менее $450) и по цене станет успешно конкурировать с новейшими моделями других компаний.
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Xiaomi анонсировала выход нового смартфона Mi 9 по цене ниже $450

ТАСС08:52

Xiaomi выпустила смартфон-флагман вдвое дешевле, чем у конкурентов

CNews07:06
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Политика

Путин признал устаревшим Договор о РСМД

Российско-американский Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) устарел, однако США использовали для выхода из него надуманные обвинения.
Обновлено в 06:13
Экономика

Минфин оценил расходы на поручения Владимира Путина

Дополнительные ежегодные расходы федерального бюджета на поручения президента РФ Владимира Путина из послания Федеральному собранию составят в районе 100 миллиардов рублей.
Обновлено в 06:47
Армия и оружие

Минобороны опубликовало первые кадры испытаний «Посейдона»

Минобороны впервые показало видео полигонных испытаний ядерной беспилотной подлодки «Посейдон», о которой президент Владимир Путин говорил в послании Федеральному собранию.
Обновлено в 08:24
Политика

Макаревич призвал принять идиотизм большинства населения как данность

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич в интервью «Ленте.ру», опубликованном в среду, 20 февраля, рассказал о работе в составе общественного совета при комитете Госдумы России по культуре.
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия

Мать Скрипаля попросила признать сына и внучку пропавшими без вести

Мать бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля обратилась в полицию с просьбой признать сына и его дочь Юлию, которые были отравлены в британском Солсбери, пропавшими без вести.
Обновлено вчера в 14:54
Происшествия

Родители устроили самосуд над пятиклассником в Приморье

Обновлено в 03:40
Происшествия

Двоим топ-менеджерам Baring Vostok предъявлено обвинение

Топ-менеджерам инвестиционной компании Baring Vostok Вагану Абгаряну и Ивану Зюзину сегодня, 20 февраля, предъявлено обвинение, рассказал РБК представитель адвокат господина Зюзина Алексей Лежников.
Обновлено в 07:37
Политика

Лавров: «Угрозы США военным Венесуэлы нарушают устав ООН»

Угрозы США военным Венесуэлы являются нарушением устава ООН и прямым вмешательством во внутренние дела страны.
Обновлено в 09:00
Происшествия

Мать найденного у «Лосиного острова» ребенка доставят в суд

В свою очередь 34-летняя мать ребенка сообщила, что сын убежал от нее во время вечерней прогулки по "Лосиному острову".
Обновлено в 04:41
Политика

Путин призвал ввести ипотечные каникулы

Президент России Владимир Путин предложил ввести в России, так называемые, ипотечные каникулы.
Обновлено в 04:43
Культура

Заслуженный артист России Леонид Сенченко умер в возрасте 83 лет

Обновлено в 08:34
Происшествия

После обрушения кровли в школьной столовой в Подмосковье завели дело

Следователи завели уголовное дело о халатности в связи с обрушением кровли в столовой одной из школ в селе Тропарево Московской области, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
Обновлено в 07:37
Общество

Дети нашли в школьном супе мясо с «белыми щупальцами»

Обновлено вчера в 08:23
Гаджеты

Xiaomi представила новый флагманский смартфон с тремя камерами

Обновлено в 08:52
Политика

В. Путин призвал чиновников не проявлять высокомерия к гражданам

Глава государства В. Путин призвал чиновников быть профессионалами и не быть высокомерными по отношению к гражданам.
Обновлено в 06:45
Армия и оружие

В Минобороны Эстонии заявили о подготовке к войне

Судя по характеру оборонных расходов Эстонии, страна готовится к войне, заявил глава отдела оборонных инвестиций военного ведомства Кусти Сальм на конференции по экономической безопасности Eesti 100Pluss Visioon.
Обновлено в 08:29
Политика

Путин предложил программу «Земский учитель»

Учителя, переехавшие из города в село или малый город, получат по 1 000 000 рублей.
Обновлено в 04:50
Происшествия

Во Внуково частный самолет «подрезал» заходивший на посадку Boeing

Во время взлета в аэропорту Внуково самолет Bombardier Challenger 600 не выполнил команду диспетчера и продолжил набор высоты, превысив разрешенный эшелон в две тысячи метров.
Обновлено в 08:47
Политика

Путин заявил, что бизнес не должен постоянно «ходить под статьей»

"Добросовестный бизнес не должен постоянно ходить под статьей, постоянно чувствовать риск уголовного или даже административного наказания", - сказал Путин, выступая в среду с посланием Федеральному Собранию.
Обновлено в 05:32
Политика

Владимир Путин объявил о новых мерах поддержки семей

Новые меры демографической политики стали одной из главных тем ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.
Обновлено в 04:50
Политика

Путин: впервые в истории резервы России покрывают внешний долг

Российский президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию отметил, что впервые в истории резервы России полностью покрывают внешний долг.
Обновлено в 05:01
Происшествия

В Симферополе загорелся завод пластмасс

Известно, что пожар начался в подвальном помещении, где находится склад предприятия.
Обновлено в 04:37
Экономика

Прибыль акционеров НОВАТЭКа в 2018 году выросла на 4,7%

Прибыль акционеров НОВАТЭКа по МФСО в 2018 году выросла на 4,7%, говорится в отчетности компании.
Обновлено в 07:56
Армия и оружие

Предприятия готовятся к изготовлению опытной партии ракет «Сармат»

Российские предприятия провели необходимое переоснащение производственной базы и готовятся к выпуску опытной партии ракет "Сармат".
Обновлено в 08:30
Армия и оружие

Шойгу назвал главную цель создания новых российских вооружений

Главная цель создания новых вооружений России - обеспечение безопасности страны без увеличения расходов или втягивания в гонку вооружений, заявил в среду министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
Обновлено в 06:40
Политика

Росрыболовство обвинило Украину в варварском сбросе воды в Черное море

Заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов сообщил, что для биомассы и фауны в Черном море оказалась под серьезной угрозой в связи с неконтролируемым «варварским» сбросом в него пресной воды.
Обновлено в 09:04
Политика

Нетаньяху отменил встречу с Путиным

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отменил поездку в Россию на встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 05:52
Футбол

Хедира успешно перенес операцию на сердце и пропустит месяц

Футболист итальянского "Ювентуса" Сами Хедира успешно перенес операцию на сердце и вернется к тренировкам с командой приблизительно через месяц, сообщается на официальном сайте туринского клуба.
Обновлено в 07:14
Армия и оружие

СБУ объявила в розыск «подозреваемого» в крушении MH17 «офицера ГРУ»

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск Олега Иванникова, которого сайт Bellingcat называл «офицером ГРУ», являющимся фигурантом дела о крушении самолета MH17 в 2014 году в Донбассе, сообщает телеканал «112 Украина».
Обновлено в 00:11
Происшествия

Одинокие коты затопили несколько квартир в Петербурге

В Калининском районе Санкт-Петербурга затопило несколько квартир в жилом доме. Виновниками наводнения оказались коты.
Обновлено в 05:52
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Китайская компания, основанная Лэй Цзюнем в 2010 году. С 2018 года является публичной. Занимает шестое место в мире и четвёртое в Китае по объёму производства смартфонов.
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