Экономика

X5 Retail Group: выручка растет двузначными темпамиПРАЙМ 05:09

Темпы роста выручки компании после ускорения в 1 квартале замедлились до 14,4% г/г. Сокращение показателя продолжает наблюдаться в гипермаркетах «Карусель», тогда как «Пятерочка» и «Перекресток» растут двузначными темпами роста. Общая выручка в магазинах достигла рекордных 435,6 млрд руб.
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Х5 замедлила рост квартальной выручки

Финмаркет05:55

X5 - лучшая ставка на российский продовольственный ритейл

Finam.Ru07:55

Чистая розничная выручка X5 возросла на 14,4% во II квартале

Retail & Loyalty03:24

X5 Retail Group нарастила выручку на 14,4%

Метагазета04:00

X5 объявляет о росте чистой розничной выручки на 14,4% во 2 кв. 2019 г

ADVIS.ru03:30

X5 Retail Group: выручка растет двузначными темпами

ПРАЙМ05:09

Выручка X5 Retail Group во II квартале выросла на 14,4%

Rambler News Service03:09
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 11:08, Вашингтон
Экономика

Минэкономразвития предложило реформировать электроэнергетику

Ведомство опубликовало проект о ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике, при котором одни потребители платят за энергию больше, чтобы снизить цены для других.
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Клуб из Люксембурга выбил «Тобол» Газзаева из Лиги Европы

Футбольный клуб «Тобол» сыграл вничью с люксембургским «Женессом» в рамках ответного матча первого раунда квалификации Лиги Европы.
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Вывезенная в Чечню девушка объяснила причину побега из дома в Москве

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Путин прокомментировал договоренности Медведева и Медведчука

Напомним, 10 июля состоялась встреча Медведева с лидерами украинской оппозиции Юрием Бойко и Виктором Медведчуком.
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Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей

Росстат представил итоги исследования заработных плат россиян, согласно которому 50% граждан, работающих на крупных и средних предприятиях, получают зарплату меньше 34335 руб. Именно столько составило медианное значение зарплаты в апреле 2019 года.
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Гварамию уволили с должности гендиректора «Рустави 2»

Ранее бизнесмен Кибар Халваши, во владение которого должен быть передан телеканал «Рустави 2» после решения ЕСПЧ, заявлял о намерении уволить Гварамию.
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Политика

Путин упростил получение гражданства РФ для всего Донбасса

Ранее «Профиль» писал, что 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления гражданства РФ жителям самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено вчера в 12:26
Происшествия

Главу Минстроя Астраханской области арестовали

Кировский районный суд Астраханской области арестовал задержанного накануне исполняющего обязанности министра строительства и ЖКХ региона Олега Гужвинского, передает корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 10:22
Шоу-бизнес

Волейболистка Гамова отреагировала на флешмоб в Instagram Леди Гаги

Российская волейболистка Екатерина Гамова отреагировала на флешмоб русскоязычных пользователей Instagram, устроенный на странице американской певицы Леди Гаги.
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Путин ввел режим электронной визы в Петербурге и Ленобласти

Указ о режиме электронной визы будет введен на территории Петербурга и Ленобласти будет подписан в четверг, 18 июля, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 10:52
Авто

Стартовали продажи нового внедорожника «Сталкер» на базе LADA 4x4

В середине 2000-х годов в основу автомобиля легли агрегаты внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 03:44
Здоровье

Стерилизация и кастрация могут привести к нарушениям в организме собак

Исследователи выявили неожиданные последствия для собак, к которым способны привести кастрация и стерилизация.
Обновлено в 10:42
Политика

Путин поручил обеспечить снижение стоимости освещения автодорог

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с региональными властями до 1 декабря нынешнего года обеспечить снижение стоимости электроэнергии для освещения автодорог и пешеходных переходов.
Обновлено в 10:47
Шоу-бизнес

Мисс Москва отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии

Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отреагировала на слухе о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, выложив видео в инстаграме.
Обновлено в 08:26
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В FaceApp заявили о перегрузке системы удаления фото пользователей

Приложение FaceApp заявило, что его служба поддержки перегружена из-за запроса пользователей на удаление своих фотографий.
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Политика

Путина не пригласили на годовщину начала Второй мировой войны в Польшу

Вице-премьер польского правительства Яцек Сасин подтвердил сведения, согласно которым власти страны приняли решение не приглашать на мероприятия, связанные с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны, российского лидера Владимира Путина.
Обновлено в 09:30
Происшествия

Иран задержал нефтяной танкер в Персидском заливе

Обновлено в 07:12
Политика

Путин и Лукашенко обсудили интеграцию и спорные вопросы

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Транспорт

Неоплаченный проезд по платным дорогам обернется для водителей штрафом

В Минтрансе хотят ввести штрафы для водителей, которые не заплатили за проезд по платным дорогам. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:09
Происшествия

Арестован избитый в ярославской колонии Евгений Макаров

Арестован Евгений Макаров, отбывавший срок в ярославской колонии №1 и получивший известность благодаря публикации "Новой газетой" видео с пытками, которые применяли в отношении его сотрудники колонии.
Обновлено в 10:04
Транспорт

На Крымском мосту завершена укладка рельсов

Строители Крымского моста завершили укладку рельсов на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив.
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Музыка

Вайкуле поддержала бойкотирующую Россию Катамадзе

Эстрадная певица Лайма Вайкуле поддержала коллегу из Грузии Нино Катамадзе, которая выступила с резкими высказываниями в адрес России.
Обновлено в 09:24
Экономика

Страховое возмещение по отдельным видам вкладов предложили увеличить

В Госдуму внесён законопроект о повышенном размере страхового возмещения по некоторым видам банковских вкладов — открытых при продаже недвижимости или получения наследства и в других случаях.
Обновлено в 10:25
Происшествия

В подмосковном Ликино-Дулёво продолжаются митинги против свалки

В подмосковном Ликино-Дулёво продолжаются протесты на месте, отданном под свалку.
Обновлено в 10:40
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Пользователи iPhone все чаще стали переходить на Android-смартфоны

Отмечается, что в июне 2019 года 18% владельцев iPhone (включая 26% владельцев iPhone X) поменяли свои смартфоны на продукцию Samsung.
Обновлено в 10:50
Происшествия

В Тверской области один человек погиб при взрыве емкости с топливом

Один человек погиб, еще двое пострадали при взрыве емкости с дизельным топливом в Тверской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 10:10
Политика

Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что украинское правительство ввело специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.
Обновлено в 08:23
Происшествия

С Кевина Спейси сняты обвинения в сексуальных домогательствах

Прокуратура Массачусетса сняла обвинения в сексуальных домогательствах в отношении американского актёра Кевина Спейси, сообщает CBS Boston.
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Политика

Опрос: в Верховную раду по итогам выборов проходят четыре партии

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что его партия «Слуга народа» одержит победу на предстоящих выборах в Верховную раду.
Обновлено вчера в 09:17
Футбол

Об избиениях в колонии Мамаева и Кокорина рассказал экс-заключенный

Обновлено в 06:17
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