Экономика
X5 Retail Group в I квартале увеличила выручку на 15,3%ПРАЙМ 03:04
Компания X5 Retail Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", увеличила чистую розничную выручку в январе-марте 2019 года на 15,3% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 404,116 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.
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Выручка X5 Retail Group в I квартале выросла на 15,3% — до 404,1 млрд рублей
Rambler News Service03:24
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