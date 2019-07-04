Экономика
X5 Retail Group и «Абрау-Дюрсо» откроют совместное предприятиеНациональное Аграрное Агентство 01:28
Производственный процесс в совместном предприятии на себя берет компания "Абрау-Дюрсо", для этого у нее хватит имеющихся мощностей. А эксклюзивное право на продажу вина под брендом «Русская лоза» будет принадлежать X5 Retail Group.
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