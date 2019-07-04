Экономика
X5 Retail Group создаст совместное предприятие с «Абрау-Дюрсо»РБК 08:09
Крупнейший российский ретейлер — X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») — договорился о создании совместного предприятия (СП) с лидером российского рынка игристых вин — группой «Абрау-Дюрсо». Об этом говорится в совместном сообщении компаний, поступившем в РБК.
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