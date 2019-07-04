Экономика
X5 Retail Group и «Абрау-Дюрсо» создадут совместное предприятиеТАСС 09:18
X5 Retail Group и один из крупнейших российских производителей вина "Абрау-Дюрсо" договорились о развитии бренда "Русская лоза" путем создания совместного предприятия, которое обеспечит управление товарным знаком. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с церемонии подписания соглашения.
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 14:25, Вашингтон
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В заключительном матче турнира в Австрии московский "Спартак" встречался с "Краснодаром".
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Генпрокуратура Грузии назвала мятежом беспорядки на митинге в Тбилиси
Беспорядки на митинге в Тбилиси 20-21 июня у здания парламента Грузии были частью плана отдельных лиц по насильственному захвату государственной власти путем мятежа.
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Путин озвучил Зеленскому условия переговоров России и Украины
Президент России Владимир Путин в беседе с итальянскими журналистами накануне своего официального визита на Апеннины озвучил главные условия для налаживания конструктивного диалога с Украиной.
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В 2019 году зафиксирована «катастрофическая» убыль населения
Естественная убыль населения за четыре месяца текущего года составила почти 149 тыс.человек.
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Прежний рекорд стоимости продажи часов на аукционе принадлежал другому хронометру Джорджа Дэниэлса, который был продан за 4 миллиона долларов.
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Глава Счетной палаты Алексей Кудрин констатировал отставание России от США и Евросоюза в вопросах духовных и традиционных ценностей.
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В московском аэропорту Внуково опоздавший на рейс пассажир напал на представителя лоукостера "Победа".
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Путин встретился с папой Римским
Президент РФ Владимир Путин встретился с папой Римским Франциском, сообщает РИА "Новости". Беседа продолжалась около часа.
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В сети опубликовали слова Вольфа Мессинга о Третьей мировой войне
Вольф Мессинг, чьи пророчества сбывались довольно часто, назвал главных врагов РФ в Третьей мировой войне.
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Песков сообщил о подготовке трёхстороннего саммита в Турции
Ранее Ибрагим Калын, пресс-секретарь турецкого лидера рассказал, что очередной саммит с участием президентов России, Турции и Ирана по ситуации в Сирии может состояться в середине августа текущего года.
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Перехват военного самолета США у Крыма попал на видео
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