Экономика

X5 Retail Group и «Абрау-Дюрсо» создадут совместное предприятиеТАСС 09:18

X5 Retail Group и один из крупнейших российских производителей вина "Абрау-Дюрсо" договорились о развитии бренда "Русская лоза" путем создания совместного предприятия, которое обеспечит управление товарным знаком. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с церемонии подписания соглашения.
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«Абрау-Дюрсо» будет производить специальное вино для магазинов Х5

Интерфакс09:54

X5 и «Абрау-Дюрсо» будут совместно развивать винный бренд

DP.RU09:21

X5 Retail Group и «Абрау-Дюрсо» создадут совместное предприятие

Rambler News Service08:27

X5 Retail Group и «Абрау-Дюрсо» создадут совместное предприятие

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Ведомости08:20

X5 и «Абрау-Дюрсо» создадут СП для развития «Русской лозы»

Finam.Ru08:19

X5 Retail Group создаст совместное предприятие с «Абрау-Дюрсо»

РБК08:09
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