Экономика
X5 Retail Group создаст онлайн-витрину для фармпроизводителейТАСС 03:37
X5 Retail Group на базе сайта "Перекрестка" создаст витрину, на которой фармпроизводители смогут представлять свои препараты, доставка будет осуществляться в аптечные пункты выдачи X5. Об этом говорится в сообщении X5 Retail Group.
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