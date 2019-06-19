Экономика

X5 Retail Group создаст онлайн-витрину для фармпроизводителейТАСС 03:37

X5 Retail Group на базе сайта "Перекрестка" создаст витрину, на которой фармпроизводители смогут представлять свои препараты, доставка будет осуществляться в аптечные пункты выдачи X5. Об этом говорится в сообщении X5 Retail Group.
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X5 и «Сантэнс» создадут фармацевтический маркетплейс на базе онлайн-магазина «Перекресток»

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X5 Retail Group создаст фармацевтический маркетплейс

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Finam.Ru03:06

X5 Retail Group создаст онлайн-витрину для фармпроизводителей

ТАСС03:37
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