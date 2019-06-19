Экономика

X5 Retail Group создаст онлайн-витрину для фармпроизводителейТАСС 03:37

X5 Retail Group на базе сайта "Перекрестка" создаст витрину, на которой фармпроизводители смогут представлять свои препараты, доставка будет осуществляться в аптечные пункты выдачи X5. Об этом говорится в сообщении X5 Retail Group.
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X5 и «Сантэнс» создадут фармацевтический маркетплейс на базе онлайн-магазина «Перекресток»

ПРАЙМ04:28

X5 Retail Group создаст фармацевтический маркетплейс

DP.RU03:54

X5 зовет пациентов

Коммерсантъ03:01

X5 и «Сантэнс» создадут фармацевтический маркетплейс

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Rambler News Service03:18

X5 и «Сантэнс» создадут фармацевтический маркетплейс

Finam.Ru03:06

X5 Retail Group создаст онлайн-витрину для фармпроизводителей

ТАСС03:37
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Армия и оружие

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Расследовательская группа Bellingcat обнародовала имена людей, которые, по данным экспертов, несут ответственность за катастрофу самолета Boeing 777–200 компании Malaysia Airlines МН17, сбитого над Донбассом в 2014 году.
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Минобороны изменит правила присвоения звания старшего лейтенанта

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Происшествия

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В Великобритании один из полицейских мотоциклов из кортежа принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил 83-летнюю женщину.
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90 процентов мобильных приложений оказались уязвимы

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СК возбудил дело после гибели мужчины в ходе драки у метро в Москве

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства мужчины в драке около станции метро «Электрозаводская» в Москве.
Обновлено в 06:08
Политика

В ООН признали Эр-Рияд виновным в убийстве Джамаля Хашукджи

Эр-Рияд виновен в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, заявила спецдокладчик Совета ООН по правам человека по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар.
Обновлено в 06:35
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ЦСКА выкупил у «Эвертона» футболиста Влашича

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Меркель стало плохо на встрече с Зеленским

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Госдума может ввести штраф до 5 тыс. рублей за отсутствие ОСАГО

Если закон будет принят, что за повторное нарушение требований об обязательном автостраховании водитель будет оштрафован на сумму до 5 тыс. рублей либо лишен прав управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.
Обновлено в 03:21
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МВД Украины назвало три версии причин гибели депутата Тымчука

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Обновлено в 07:34
Армия и оружие

В Смоленской области на АЭС стартовали межведомственные учения

Сегодня на Смоленской АЭС под руководством начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова стартовало совместное межведомственное учение по обеспечению комплексной безопасности объекта атомной энергетики.
Обновлено вчера в 11:45
Происшествия

Рыбаки из КНДР пытались задержать российскую яхту в Японском море

Неизвестное судно, предположительно принадлежащее северокорейским рыбакам, предприняло попытку задержать российскую яхту в Японском море.
Обновлено в 05:35
Общество

В Крыму планируют возобновить работу крупнейшего водохранилища

На работы хотят выделить 25 млрд рублей В Крыму хотят возобновить работу Межгорного водохранилища за 25 млрд рублей, передают "РИА Новости (Крым )", ссылаясь на гендиректора ГУП "Вода Крыма" Владимира Баженова.
Обновлено в 06:31
Авто

В России в июне 7 марок обновили ценники на свои модели

Эксперты выяснили, что в период с 1 по 15 июня 7 автопроизводителей изменились цены на ряд моделей.
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Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета

Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.
Обновлено в 02:41
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Клиенты «Яндекс.Такси» смогут включать свою музыку в автомобиле.
Обновлено в 05:18
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Наиболее дорогая сельскохозяйственная земля находится на юге России. В Краснодарском крае стоимость гектара составляет 130 тысяч рублей.
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Журналисту Илье Азару грозит 15 суток ареста за участие в акции в поддержку Голунова

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Шоу-бизнес

Шепелев обратился к желающим ему смерти и ада из-за Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал о большом количестве негативных комментариев в своем Instagram после выхода ряда телепередач, приуроченных к годовщине смерти его бывшей гражданской жены — Жанны Фриске.
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Инфляцию в СЗФО разгоняли цены на продукты и услуги транспорта

Уровень инфляции в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) в мае 2019 года составил 4,9%. Это один из самых низких показателей среди всех федеральных округов, сообщили ИА REGNUM 19 июня в Северо-Западном ГУ Банка России.
Обновлено в 04:30
Авто

Новый Geely Atlas для России проходит дорожные испытания

Китайская автомобилестроительная компания Geely тестирует новую версию кроссовера Atlas для российского рынка.
Обновлено в 07:43
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