Экономика
X5 Retail Group создаст онлайн-витрину для фармпроизводителейТАСС 03:37
X5 Retail Group на базе сайта "Перекрестка" создаст витрину, на которой фармпроизводители смогут представлять свои препараты, доставка будет осуществляться в аптечные пункты выдачи X5. Об этом говорится в сообщении X5 Retail Group.
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На Урале загорелся склад в воинской части
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Общество
Температура в Москве в выходные дни может побить рекорд 1917 года
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Продюсер Лободы публично наехала на "трусливого" Лазарева Нателла Крапивина посвятила пост скандалу, случившемуся на премии "Муз-ТВ".
Обновлено в 06:28
Политика
Крым уже технологически не сможет обрабатывать днепровскую воду
Крымские обслуживающие предприятия уже технологически не смогут обрабатывать воду из Днепра, которая ранее поставлялась по Северо-Крымскому каналу.
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Обновлено в 09:47
Политика
Умер депутат Рады Дмитрий Тымчук
Депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук получил смертельное ранение в голову при чистке оружия у себя дома.
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Обновлено в 07:11
Футбол
Семин: Мурило будет тренироваться с молодежью в Москве
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Обновлено в 07:20
Политика
В немецком правительстве сообщили о прекрасном самочувствии Меркель
Заместитель официального представителя немецкого правительства Ульрике Деммер рассказала, что канцлер ФРГ Ангела Меркель чувствует себя прекрасно.
Обновлено в 10:39
Происшествия
Представитель главы Дагестана прокомментировал дело против журналиста
Дагестанские издания «Новое дело», «Свободная республика» и «Черновик» выйдут с одинаковыми первыми полосами — там будет написано «Я/Мы Абдулмумин Гаджиев», пишет «Черновик».
Обновлено в 10:42
Политика
Саакашвили пробежал через фонтан вслед за Зеленским
Бывший глава Грузии Михаил Саакашвили пробежал через работающий фонтан в ходе визита в Одессу. Он опубликовал в фейсбуке видео.
Обновлено в 10:58
Происшествия
Мужчина стрелял из винтовки по прохожим в Москве
Обновлено в 09:54
Общество
Россиянам могут начать присылать SMS о начале судебных разбирательств
В Государственную думу внесен законопроект, предлагающий ввести возможность информирования россиян о начале судебных разбирательствах через SMS-сообщения, электронную почту или личный кабинет государственных услуг.
Обновлено в 10:03
Шоу-бизнес
Шепелев рассказал о травле после выхода программ, посвященных Фриске
Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram рассказал о травле, которой он подвергся после выхода на центральных каналах программ, посвященных четвертой годовщине смерти его гражданской супруги, певицы Жанны Фриске.
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Обновлено в 08:32
Экономика
Bloomberg сообщил о появлении третьего владельца капитала в $100 млрд
Президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) и ее основной владелец, французский бизнесмен Бернар Арно вошел в число людей с состоянием более $100 млрд, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 05:52
Шоу-бизнес
Асмус и Харламов отметили годовщину свадьбы с вином и кальяном
Актриса Кристина Асмус и юморист Гарик Харламов отпраздновали семилетие со дня свадьбы.
Обновлено в 10:58
Политика
Росгвардия показала первый катер для защиты Крымского моста
В Ярославской области судостроители рыбинского завода «Вымпел» спустили на воду первый из четырех катеров проекта «Грачонок», собранных для 115-й отдельной бригады Росгвардии особого назначения, которая обеспечивает охрану Керченского пролива.
Обновлено в 07:32
Авто
Skoda вывела на тесты обновленный Skoda Kodiaq
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Армия и оружие
Появилось видео массированного обстрела Донецка ВСУ
Обновлено в 08:50
Политика
Комитеты ГД направят запросы по правоприменению статей 228 и 303 УК
Ранее спикер Госдумы заявлял, что комитеты ГД после дела журналиста Ивана Голунова проанализируют практику правоприменения статьи уголовного кодекса РФ о фальсификации доказательств, а также "антинаркотической" статьи 228 УК.
Обновлено в 11:05
Происшествия
Один человек погиб в драке у станции метро «Электрозаводская» в Москве
Один человек погиб, еще трое получили ранения в массовой драке с поножовщиной возле входа на станцию метро "Электрозаводская" на востоке Москвы.
Обновлено в 01:00
Футбол
ЦСКА выкупил трансфер Николы Влашича у «Эвертона»
Обновлено в 07:44
Здоровье
Как спастись от укусов ядовитых черных вдов, рассказали ученые
Ранее сообщалось, что ядовитые черные вдовы заполонили Москву.
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Общество
Водителей предложили лишать прав за отсутствие ОСАГО
На рассмотрение в Госдуму был внесён законопроект, согласно которому за отсутствие полиса ОСАГО предлагается штрафовать водителей на 5 тысяч рублей и лишать прав за повторное нарушение.
Обновлено в 09:38