Экономика
X5 Retail Group откроет в Москве еще один «магазин без покупателей»Интерфакс 08:36
Х5 запустила онлайн-магазин "Перекрестка" в Москве в апреле 2017 года, открыв первый гибридный магазин сети, который совмещает классический супермаркет и склад для сбора онлайн-заказов.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 09:39, Вашингтон
Наука
Ученые нашли таинственно исчезнувших предков людей по анализу ДНК
Обновлено вчера в 09:43
Авто
Kia раскрыла особенности внедорожного Kia XCeed
Компания Kia опубликовала видеоролик с историей создания нового кросс-хэтчбека Kia XCeed, в котором ведущие дизайнеры марки рассказали об особенностях новинки.
Обновлено в 02:33
Общество
Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тыс. рублей
Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тыс. рублей за несоблюдение российского законодательства в части фильтрации запрещенного в РФ контента.
Обновлено в 09:06
Политика
Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что украинское правительство ввело специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.
Обновлено в 08:23
Общество
Москва заняла третье место в мире по числу жителей-миллиардеров
Эксперты отмечают, что города-лидеры по количеству живущих в них миллиардеров одновременно возглавляют рейтинги самых дорогих мегаполисов мира по ценам на ультра-премиальную недвижимость.
Обновлено в 05:12
Происшествия
На Кубани задержали участника банды, которая напала на пост ДПС
В Темрюкском районе Кубани сотрудниками каревого управления ФСБ задержан 26-летний участник банды, которая в августе 2017 года напала на пост ДПС в Краснодаре, а позже устроила погоню и стрельбу в городе.
Обновлено в 08:49
Авто
Стали известны характеристики первого электрического Porsche
Журнал Car поделился подробностями о технической начинке первого электрического Porsche и рассказал о его модификациях.
Обновлено в 08:21
Политика
Путин в пятницу снова приедет в Иркутскую область
Обновлено в 08:14
Наука
Ученые выявили, что влияет на появление инфаркта и инсульта
Ученые американского университета провели исследование и выявили, что на появление сердечного приступа и инфаркта влияет диастолическое давление.
Обновлено в 05:37
Происшествия
«Фонтанка» сообщила о задержании «друга Кудрина» в Петербурге
В Санкт-Петербурге в рамках дела о хищении при разработке инновационного текстиля задержали предпринимателя и продюсера Рушана Насибулина, а также предпринимателя Александра Внучкина.
Обновлено вчера в 10:46
Транспорт
РЖД проверит данные о поездке на Blabla-поезде из Петербурга в Москву
В РЖД отреагировали на появившуюся в соцсетях информацию о том, что машинист поезда «Петербург-Москва» подвез двух молодых людей в кабине локомотива за 1300 рублей, воспользовавшись сервисом совместных поездок на автомобиле Bla-bla-car.
Обновлено в 08:04
Политика
В МИД рассказали о долге России перед Советом Европы
Пени добавятся к сумме долга России перед Советом Европы, рассказал директор департамента общеевропейского сотрудничества российского МИД Андрей Келин.
Обновлено в 03:24
Происшествия
С Кевина Спейси сняты обвинения в сексуальных домогательствах
Прокуратура Массачусетса сняла обвинения в сексуальных домогательствах в отношении американского актёра Кевина Спейси, сообщает CBS Boston.
Обновлено в 08:48
Транспорт
На Крымском мосту завершена укладка рельсов
Строители Крымского моста завершили укладку рельсов на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив.
Обновлено в 07:42
Политика
Путин рассказал о проектах Москвы и Минска в сфере культуры
Российский президент Владимир Путин рассказал о взаимодействии России и Белоруссии в сфере культуры.
Обновлено в 09:29
Авто
Стартовали продажи нового внедорожника «Сталкер» на базе LADA 4x4
В середине 2000-х годов в основу автомобиля легли агрегаты внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 03:44
Политика
Турция потребовала от США не исключать ее из программы поставок F-35
Ранее заместитель министра обороны США по вопросам закупок Эллен Лорд заявила, что США и их партнеры считают, что Турцию следует отстранить от программы создания истребителей-бомбардировщиков F-35 в связи с поставкой Анкаре российских ЗРС С-400.
Обновлено в 00:59
Происшествия
Иран задержал нефтяной танкер в Персидском заливе
Обновлено в 07:12
Спорт
Ромашина и Колесниченко победили в произвольной программе на ЧМ
Россиянки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко выиграли соревнования в произвольной программе в синхронном плавании на чемпионате мира по водным видам спорта.
Обновлено в 07:49
Авто
АвтоВАЗ снова остановит производство
Как сообщает пресс-служба российской компании ПАО «АвтоВАЗ», конвейеры завода в Тольятти и в Ижевске будут остановлены в период с 22 июля до 11 августа.
Обновлено в 04:48
Шоу-бизнес
Адвокат мисс Москва опроверг ее развод с экс-королем Малайзии
Победительница конкурса красоты «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина не разводилась с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, рассказал «Известиям» адвокат россиянки Евгений Тарло.
Обновлено вчера в 07:25
Происшествия
Число жертв пожара в студии аниме в Киото достигло 33 человек
Жертвами пожара в студии аниме в японском городе Киото стали 33 человека, поиски пострадавших завершились, передает телеканал NHK со ссылкой на представителей городской противопожарной службы.
Обновлено в 08:45
Политика
В Кремле оценили идею Зеленского о выдаче украинских паспортов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал внутренним делом Киева идею выдавать паспорта этническим украинцам в ответ на аналогичный шаг Москвы для жителей Донбасса.
Обновлено в 05:34
Авто
Компания Skoda презентовала модели Kodiaq и Karoq
Уже в 2020 году будет запущено производство обновленных моделей Skoda Kodiaq и Karoq. А на днях они были представлены широкой публике.
Обновлено в 00:26
Транспорт
Неоплаченный проезд по платным дорогам обернется для водителей штрафом
В Минтрансе хотят ввести штрафы для водителей, которые не заплатили за проезд по платным дорогам. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:09
Культура
Госпитализирован актер Валерий Афанасьев
Обновлено в 02:49
Футбол
Зенит продлил контракт с Ерохиным
Обновлено в 09:24
Наука
В желудке тихоходки обнаружены загадочные кристаллы
Биолог Рафаэль Мартин-Ледо, используя фазово-контрастную микроскопию, смог заглянуть в желудок одной такой малютки и обнаружил в нем нечто потрясающее.
Обновлено в 08:20
Энергетика
Загрязненную нефть из «Дружбы» переработают российские заводы
Нефть с повышенным содержанием хлорорганики будет частично перерабатываться на российских НПЗ, сообщил директор департамента переработки нефти и газа Минэнерго Антон Рубцов, его цитирует «Интерфакс».
Обновлено в 07:48