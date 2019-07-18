Экономика
X5 Retail Group откроет в Москве еще один «магазин без покупателей»Интерфакс 08:36
Х5 запустила онлайн-магазин "Перекрестка" в Москве в апреле 2017 года, открыв первый гибридный магазин сети, который совмещает классический супермаркет и склад для сбора онлайн-заказов.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 10:20, Вашингтон
Политика
Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что украинское правительство ввело специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.
Обновлено в 08:23
Финансы
Международные резервы России за неделю выросли на $1,4 млрд
Международные резервы РФ на 12 июля 2019 года составили $519,7 млрд, что на $1,4 млрд выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России.
Обновлено в 09:16
Армия и оружие
В Ливии нашли боевых магов из Нигера
Бывший офицер Мохаммед аль-Хиджази утверждает, что Хафтар прибегает к помощи боевых магов для подчинения окружающих его людей.
Обновлено в 06:45
Общество
Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тысяч рублей
Google оштрафовали на 700 тысяч рублей за выборочную фильтрацию результатов поиска, сообщили в Роскомнадзоре.
Обновлено в 09:22
Политика
Путин рассказал, что нужно для урегулирования в Донбассе
Полноценное урегулирование ситуации на юго-востоке Украины возможно только при прямом контакте киевской власти с представителями ЛНР и ДНР, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 09:38
Футбол
Де Лигт стал игроком «Ювентуса» за €75 млн
Обновлено в 04:32
Происшествия
Число жертв поджога на студии аниме в Японии достигло 33
В результате поджога аниме-студии Kyoto Animation Co в японском Киото погибли 33 человека, передает NHK ссылкой на пожарных.
Обновлено в 08:56
Политика
Отклонена первая жалоба на отказ в регистрации кандидата в Мосгордуму
Мосгоризбирком в четверг отклонил первую жалобу на отказ в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы, сообщает корреспондент "Интерфакса" Жалобу подала Ирина Собянина - директор образовательного центра "Гуманитарный центр Ирины Собяниной".
Обновлено в 09:35
Происшествия
Число отравившихся едой из автоматов в Москве возросло до 65 человек
Число отравившихся едой из вендинговых аппаратов Healthy food в Москве выросло до 65 человек.
Обновлено в 07:11
Происшествия
С Кевина Спейси сняты обвинения в сексуальных домогательствах
Прокуратура Массачусетса сняла обвинения в сексуальных домогательствах в отношении американского актёра Кевина Спейси, сообщает CBS Boston.
Обновлено в 08:48
Политика
Лукашенко сделал Путину предложение по интеграции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря, к 20-летию Союзного договора.
Обновлено в 07:33
Шоу-бизнес
Белла Хадид покрасилась в блонд и сожгла волосы
Супермодель решила примерить на себя новый образ. Звезда покрасилась в болндинку. И это не парик, как сначала подумали многие ее поклонники.
Обновлено в 00:52
Транспорт
Неоплаченный проезд по платным дорогам обернется для водителей штрафом
В Минтрансе хотят ввести штрафы для водителей, которые не заплатили за проезд по платным дорогам. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:09
Армия и оружие
Опубликовано видео первых стрельб из ЗРК «Тор» М2ДТ на Новой Земле
В Интернете был размещен ролик, на котором демонстрируются первые стрельбы из зенитных ракетных комплексов «Тор» М2ДТ, разработанных в РФ, на территории Новой Земли.
Обновлено в 03:54
Происшествия
Дедушка убил маленького внука, в шутку напоив его алкоголем
Дедушка со стороны отца ребёнка произнёс тост и собрался отпить из бокала, но один из гостей пошутил, что дед не может пить алкоголь без внука.
Обновлено в 02:46
Происшествия
Иран задержал нефтяной танкер в Персидском заливе
Обновлено в 07:12
Шоу-бизнес
Адвокат мисс Москва опроверг ее развод с экс-королем Малайзии
Победительница конкурса красоты «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина не разводилась с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, рассказал «Известиям» адвокат россиянки Евгений Тарло.
Обновлено вчера в 07:25
Политика
Лавров назвал позицию Дании по «Северному потоку-2» политизированной
Глава МИД России Сергей Лавров считает, что у Дании политизирована позиция в отношении строительства "Северного потока - 2". Об этом он рассказал в интервью немецкому изданию Rheinische Post.
Обновлено в 02:36
Кино
Умерла актриса Валентина Зимняя
Советская актриса, театральный педагог, профессор кафедры Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого Валентина Ивановна Зимняя скончалась 18 июля на 92-м году жизни в Киеве.
Обновлено в 07:37
Шоу-бизнес
Волейболистка Гамова отреагировала на флешмоб в Instagram Леди Гаги
Российская волейболистка Екатерина Гамова отреагировала на флешмоб русскоязычных пользователей Instagram, устроенный на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено в 00:55
Финансы
ЦБ оценил выплаты компаний по внешним долгам во 2-й половине 2019 года
По оценке Банка России, российским компаниям во второй половине 2019 года предстоит направить на выплаты по внешним долгам значительно меньше средств, чем в тот же период предыдущего года.
Обновлено в 09:42
Футбол
Ерохин продлил контракт с «Зенитом»
Обновлено в 09:33
Политика
Госдума приняла законы о шпионских устройствах
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроекты, уточняющие понятие специальных технических средств для негласного получения информации.
Обновлено в 05:48
Шоу-бизнес
Анита Цой рассказала, что стремительно набрала в весе
Например, из-за лишних килограммов на лице у Аниты не осталось ни одной морщинки, заявила певица.
Обновлено вчера в 12:06
Политика
Медведчук представил мирный план по Донбассу в Европарламенте
План мирного урегулирования кризиса на востоке Украины представил в среду в Европарламенте глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.
Обновлено вчера в 09:12
Общество
В правительстве РФ сообщили о сроках перехода на электронные паспорта
В свою очередь, вице-премьер Максим Акимов на брифинге после завершения совещания продемонстрировал журналистам образец электронного паспорта, а также рассказал о специальном приложении "Мой паспорт", которое будет работать на всех мобильных платформах, включая российскую разработку "Аврора", и позволит совершать множество операций.
Обновлено вчера в 18:12
Политика
В Белоруссии задумались над разрывом Союзного договора
Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан в декабре 1999 года, в 2000-м он вступил в силу.
Обновлено в 08:44