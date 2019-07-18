Экономика

X5 Retail Group откроет в Москве еще один «магазин без покупателей»Интерфакс 08:36

Х5 запустила онлайн-магазин "Перекрестка" в Москве в апреле 2017 года, открыв первый гибридный магазин сети, который совмещает классический супермаркет и склад для сбора онлайн-заказов.
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X5 Retail Group откроет в Москве еще один «магазин без покупателей»

Интерфакс08:36

X5 Retail Group: выручка растет двузначными темпами

ПРАЙМ05:09

X5 - лучшая ставка на российский продовольственный ритейл

Finam.Ru07:55

Х5 замедлила рост квартальной выручки

Финмаркет05:55

X5 объявляет о росте чистой розничной выручки на 14,4% во 2 кв. 2019 г

ADVIS.ru03:30

Чистая розничная выручка X5 возросла на 14,4% во II квартале

Retail & Loyalty03:24

Выручка X5 Retail Group во II квартале выросла на 14,4%

Rambler News Service03:09
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Политика

Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что украинское правительство ввело специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.
Обновлено в 08:23
Финансы

Международные резервы России за неделю выросли на $1,4 млрд

Международные резервы РФ на 12 июля 2019 года составили $519,7 млрд, что на $1,4 млрд выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России.
Обновлено в 09:16
Армия и оружие

В Ливии нашли боевых магов из Нигера

Бывший офицер Мохаммед аль-Хиджази утверждает, что Хафтар прибегает к помощи боевых магов для подчинения окружающих его людей.
Обновлено в 06:45
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Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тысяч рублей

Google оштрафовали на 700 тысяч рублей за выборочную фильтрацию результатов поиска, сообщили в Роскомнадзоре.
Обновлено в 09:22
Политика

Путин рассказал, что нужно для урегулирования в Донбассе

Полноценное урегулирование ситуации на юго-востоке Украины возможно только при прямом контакте киевской власти с представителями ЛНР и ДНР, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 09:38
Происшествия

В Омске обнаружен подпольный центр реабилитации для наркоманов

Обновлено в 09:07
Футбол

Де Лигт стал игроком «Ювентуса» за €75 млн

Обновлено в 04:32
Происшествия

Число жертв поджога на студии аниме в Японии достигло 33

В результате поджога аниме-студии Kyoto Animation Co в японском Киото погибли 33 человека, передает NHK ссылкой на пожарных.
Обновлено в 08:56
Политика

Отклонена первая жалоба на отказ в регистрации кандидата в Мосгордуму

Мосгоризбирком в четверг отклонил первую жалобу на отказ в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы, сообщает корреспондент "Интерфакса" Жалобу подала Ирина Собянина - директор образовательного центра "Гуманитарный центр Ирины Собяниной".
Обновлено в 09:35
Происшествия

Число отравившихся едой из автоматов в Москве возросло до 65 человек

Число отравившихся едой из вендинговых аппаратов Healthy food в Москве выросло до 65 человек.
Обновлено в 07:11
Происшествия

С Кевина Спейси сняты обвинения в сексуальных домогательствах

Прокуратура Массачусетса сняла обвинения в сексуальных домогательствах в отношении американского актёра Кевина Спейси, сообщает CBS Boston.
Обновлено в 08:48
Политика

Лукашенко сделал Путину предложение по интеграции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря, к 20-летию Союзного договора.
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Шоу-бизнес

Белла Хадид покрасилась в блонд и сожгла волосы

Супермодель решила примерить на себя новый образ. Звезда покрасилась в болндинку. И это не парик, как сначала подумали многие ее поклонники.
Обновлено в 00:52
Транспорт

Неоплаченный проезд по платным дорогам обернется для водителей штрафом

В Минтрансе хотят ввести штрафы для водителей, которые не заплатили за проезд по платным дорогам. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:09
Армия и оружие

Опубликовано видео первых стрельб из ЗРК «Тор» М2ДТ на Новой Земле

В Интернете был размещен ролик, на котором демонстрируются первые стрельбы из зенитных ракетных комплексов «Тор» М2ДТ, разработанных в РФ, на территории Новой Земли.
Обновлено в 03:54
Происшествия

Дедушка убил маленького внука, в шутку напоив его алкоголем

Дедушка со стороны отца ребёнка произнёс тост и собрался отпить из бокала, но один из гостей пошутил, что дед не может пить алкоголь без внука.
Обновлено в 02:46
Происшествия

Иран задержал нефтяной танкер в Персидском заливе

Обновлено в 07:12
Шоу-бизнес

Адвокат мисс Москва опроверг ее развод с экс-королем Малайзии

Победительница конкурса красоты «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина не разводилась с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, рассказал «Известиям» адвокат россиянки Евгений Тарло.
Обновлено вчера в 07:25
Политика

Макрон принял приглашение Путина приехать в Москву на День Победы

Обновлено в 09:07
Политика

Лавров назвал позицию Дании по «Северному потоку-2» политизированной

Глава МИД России Сергей Лавров считает, что у Дании политизирована позиция в отношении строительства "Северного потока - 2". Об этом он рассказал в интервью немецкому изданию Rheinische Post.
Обновлено в 02:36
Кино

Умерла актриса Валентина Зимняя

Советская актриса, театральный педагог, профессор кафедры Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого Валентина Ивановна Зимняя скончалась 18 июля на 92-м году жизни в Киеве.
Обновлено в 07:37
Шоу-бизнес

Волейболистка Гамова отреагировала на флешмоб в Instagram Леди Гаги

Российская волейболистка Екатерина Гамова отреагировала на флешмоб русскоязычных пользователей Instagram, устроенный на странице американской певицы Леди Гаги.
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Финансы

ЦБ оценил выплаты компаний по внешним долгам во 2-й половине 2019 года

По оценке Банка России, российским компаниям во второй половине 2019 года предстоит направить на выплаты по внешним долгам значительно меньше средств, чем в тот же период предыдущего года.
Обновлено в 09:42
Футбол

Ерохин продлил контракт с «Зенитом»

Обновлено в 09:33
Политика

Госдума приняла законы о шпионских устройствах

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроекты, уточняющие понятие специальных технических средств для негласного получения информации.
Обновлено в 05:48
Шоу-бизнес

Анита Цой рассказала, что стремительно набрала в весе

Например, из-за лишних килограммов на лице у Аниты не осталось ни одной морщинки, заявила певица.
Обновлено вчера в 12:06
Политика

Медведчук представил мирный план по Донбассу в Европарламенте

План мирного урегулирования кризиса на востоке Украины представил в среду в Европарламенте глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.
Обновлено вчера в 09:12
Общество

В правительстве РФ сообщили о сроках перехода на электронные паспорта

В свою очередь, вице-премьер Максим Акимов на брифинге после завершения совещания продемонстрировал журналистам образец электронного паспорта, а также рассказал о специальном приложении "Мой паспорт", которое будет работать на всех мобильных платформах, включая российскую разработку "Аврора", и позволит совершать множество операций.
Обновлено вчера в 18:12
Политика

В Белоруссии задумались над разрывом Союзного договора

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан в декабре 1999 года, в 2000-м он вступил в силу.
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В Краснодаре во рту мужчины взорвалось устройство для курения

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