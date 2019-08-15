Экономика
X5 Retail Group отчиталась о росте чистой прибыли и выручкиРБК 06:25
Компания X5 Retail Group (управляет сетями «Перекресток», «Пятерочка» и «Карусель») рассказала о росте выручки на 14,3% по итогам второго квартала 2019 года. Об этом говорится в отчете ретейлера, опубликованном на его сайте (pdf).
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