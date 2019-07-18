Экономика
X5 Retail Group нарастила выручку на 14,4%Метагазета вчера в 04:00
Компания X5 Retail Group, управляющая сетями супермаркетов «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», за апрель-июнь 2019 года нарастила чистую розничную выручку на 14,4% по сравнению со вторым кварталом 2018 года. Показатель составил 435,587 млрд рублей.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 02:23, Вашингтон
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