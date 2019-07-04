Экономика

X5 Retail Group и «Абрау-Дюрсо» создадут совместное предприятиеТАСС 09:18

X5 Retail Group и один из крупнейших российских производителей вина "Абрау-Дюрсо" договорились о развитии бренда "Русская лоза" путем создания совместного предприятия, которое обеспечит управление товарным знаком. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с церемонии подписания соглашения.
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«Абрау-Дюрсо» будет выпускать вина специально для X5 Retail Group

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X5 Retail Group создаст совместное предприятие с «Абрау-Дюрсо»

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X5 и «Абрау-Дюрсо» будут совместно развивать винный бренд

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X5 Retail Group и «Абрау-Дюрсо» создадут совместное предприятие

Rambler News Service08:27

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Finam.Ru08:19

«Абрау-Дюрсо» будет производить специальное вино для магазинов Х5

Интерфакс09:54
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