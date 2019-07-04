X5 Retail Group и один из крупнейших российских производителей вина "Абрау-Дюрсо" договорились о развитии бренда "Русская лоза" путем создания совместного предприятия, которое обеспечит управление товарным знаком. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с церемонии подписания соглашения.

Политика Польша начала искать свидетелей геноцида поляков украинцами Польский Институт национальной памяти в рамках расследования преступлений, совершенных в 1939-1945 годах на Волыни украинскими националистами против польского народа, начал поиск свидетелей тех событий.

Игры Ovecooked можно бесплатно забрать в Epic Games Store, а через неделю — Torchlight Бесплатная копия Overcooked в Epic Games Store Когда через неделю, 11 июля, закончится раздача Overcooked, ей на смену придёт оригинальная Torchlight от выходцев из Blizzard, которые, к сожалению, закрылись осенью 2017 года из-за очень слабых продаж Hob.

Политика Кудрин увидел отставание России от США в вопросе духовных ценностей Глава Счетной палаты Алексей Кудрин констатировал отставание России от США и Евросоюза в вопросах духовных и традиционных ценностей.

Шоу-бизнес Рэпер T-killah женился на телеведущей Марии Беловой На Тарасове был коричневый костюм. Белова же надела белое платье с глубоким декольте.

Шоу-бизнес Первый канал покажет разоблачение Алибасова на детекторе лжи В эфире Первого канала Алибасов сядет за детектор лжи и ответит на вопросы о своем случайном отравлении чистящим средством, которые ему часто задают после обвинений в инсценировке госпитализации.

Политика Советник Зеленского ответил на слова Путина о сепаратистах Советник команды президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев дал комментарий после того, как президент России Владимир Путин заявил, что его украинский коллега называет жителей региона сепаратистами.

Общество В Исландии ввели бесполые фамилии Парламент Исландии утвердил Закон о гендерной автономии, разрешающий гражданам давать детям или менять фамилию на бесполую, сообщает Iceland Rewiew.

Происшествия К салюту-убийце в Минске оказалась причастна Россия В минобороны Белоруссии назвали предварительную причину взрыва во время праздничного салюта в Минске в День независимости.

Шоу-бизнес Регина Тодоренко и Влад Топалов сыграли свадьбу Певец и телеведущая официально заключили свой брак еще в прошлом году, однако праздновать свадьбу решили сыграть после появления ребенка.

Политика Лукашенко назвал дружбу с США приоритетом для Белоруссии Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил президента США Дональда Трампа с национальным праздником - Днем независимости, отметив, что поддержание дружеских и взаимовыгодных отношений с Вашингтоном является одним из приоритетов внешней политики Минска, сообщила в четверг пресс-служба главы белорусского государства.

Политика Матвиенко рассчитывает на продление программы маткапитала до 2025 года Решение о продлении срока действия закона о материнском капитале может быть принято до конца этого года, полагает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Политика Путин официально подписал законопроект о приостановлении ДРСМД Российский лидер Владимир Путин подписал закон о приостановке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Происшествия Дерево убило ребенка на востоке Москвы На двухлетнего ребенка, который играл в песочнице на востоке Москве, упало дерево, передает РЕН ТВ.

Шоу-бизнес Лолита рассталась с пятым мужем Певица Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом она сообщила в Instagtam в четверг, 4 июля.

Футбол Комитет по этике РФС рассмотрит обращение «Ростова» по поводу «Чайки» Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит заявление руководства "Ростова" по поводу оскорбительных высказываний в адрес болельщиков команды со стороны "Чайки" из села Песчанокопского и лично президента клуба Андрея Чайки, сообщил РИА Новости председатель комитета Семен Андреев.

Общество Минтруд сократит список запрещенных для женщин профессий Перечень производств и профессий, на которых ограничивается труд женщин, дорабатывается, в настоящее время в него вошли 100 профессий, сообщили в четверг в пресс-службе Минтруда.

Футбол В Сети появился трейлер фильма о Льве Яшине В Сети появился трейлер фильма об известном советском вратаре Льве Яшине.

Политика Коломойский назвал ситуацию в Донбассе внутренним конфликтом Украинский олигарх Игорь Коломойский назвал ситуацию в Донбассе внутренним гражданским конфликтом, к которому Россия не имеет отношения.

Здоровье Власти Югры объяснили высокие цифры зараженности ВИЧ в регионе ХМАО попал в список территорий с самым высокой показателем по степени зараженности вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).

Авто Продажи автомобилей в России продолжили снижаться В июне в России было продано 151 180 легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 3,3 % меньше по сравнению с июнем прошлого года, сообщает Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Происшествия Кокорина и Мамаева отправили в колонию Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев отправились из московского СИЗО №2 в колонию, где будут отбывать срок.

Общество Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.

Политика Россия выразила протест из-за обозначения Курил частью Японии МИД РФ выразил протест Японии из-за обозначения Южных Курил как японской территории в материалах прошедшего саммита G20 в Осаке.