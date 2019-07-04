Экономика
X5 Retail Group и «Абрау-Дюрсо» откроют совместное предприятиеНациональное Аграрное Агентство 01:28
Производственный процесс в совместном предприятии на себя берет компания "Абрау-Дюрсо", для этого у нее хватит имеющихся мощностей. А эксклюзивное право на продажу вина под брендом «Русская лоза» будет принадлежать X5 Retail Group.
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Общество
Тысячам россиян в прошлом году отказали в пенсии из-за стажа
В России тысячам граждан в прошлом году отказали в пенсии из-за стажа. Число отказов в выплате пенсии растёт.
Обновлено в 02:25
Шоу-бизнес
Дочери Евгения Осина разделили его наследство
Обновлено вчера в 05:23
Происшествия
Политолог из Башкирии оплатит адвокатов для Луизы Хайруллиной
Политолог Азамат Галин подтвердил, что наймет адвокатов для Луизы Хайруллиной.
Обновлено в 04:52
Политика
Рейтинги партии «Слуга народа» упали
У партии «Слуга народа» начал падать рейтинг, однако она продолжает сохранять лидерство в предвыборной гонке в Верховную Раду, свидетельствуют результаты социологического опроса.
Обновлено вчера в 08:01
Политика
Кудрин назвал Россию отстающей по духовным ценностям
Россия не является мировым лидером в вопросах духовных ценностей и сохранения семейных традиций.
Обновлено в 03:01
Путешествия
Туроператоры сообщили о проблемах с получением виз во Францию
Российские туроператоры сообщили порталу TourDom.ru, что оформить туристические визы во Францию стало сложнее, поэтому приходится «переориентировать туристов на другие направления».
Обновлено в 02:41
Происшествия
ФСБ сообщила о задержании подозреваемого в госизмене
«4 июля в рамках возбуждённого уголовного дела задержан гражданин Российской Федерации Александр Воробьёв, подозреваемый в совершении государственной измены», — приводит РИА Новости сообщение.
Обновлено в 04:10
Общество
Столетняя британка назвала секретом долголетия сосиски в тесте
Обновлено вчера в 21:31
Транспорт
Эксперты оценили стоимость системы Hyperloop от Москвы до Петербурга
Строительство транспортной системы Hyperloop от Москвы до Петербурга в минимальной конфигурации обошлось бы дешевле высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ).
Обновлено в 03:43
Спорт
Бубку и Попова обвинили в коррупции
Бывший губернатор штата Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал обвинил членов Международного олимпийского комитета (МОК) Александра Попова и Сергея Бубку в коррупции при выборе места проведения Олимпийских игр 2016 года.
Обновлено в 03:56
Шоу-бизнес
Дарья Мельникова показала редкое фото с мужем Артуром Смольяниновым
Дарья Мельникова порадовала фанатов публикацией редкого снимка, на котором запечатлена с мужем Артуров Смольяниновым.
Обновлено в 04:28
Авто
Назван самый популярный автомобиль в России по цене от 5 млн рублей
Внедорожник Toyota Land Cruiser 200 – самый продаваемый автомобиль в России в 2019 году в ценовой категории дороже 5 млн рублей.
Обновлено в 02:12
Экономика
ФАС не одобрила сделку по приобретению «Трансфин-М»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России отложила рассмотрение ходатайства "ТФМ-Гарант" по приобретению операторской и лизинговой компании "Трансфин-М".
Обновлено в 04:31
Авто
Продажи обновленного Skoda Superb начнутся в РФ в сентябре
Продажи обновленного лифтбека Skoda Superb, представленного в мае на чемпионате мира по хоккею, начнутся в России до конца сентября 2019 года.
Обновлено в 02:20
Армия и оружие
В Лондоне в мусорном баке нашли сверхсекретные данные по химбазе
Документы, имеющие гриф «секретно» и относящиеся к известной британской правительственной лаборатории по созданию оружия массового поражения Портон-Даун в Уилтшире, недалеко от Солсбери, обнаружили в мусорном баке на парковке в северном районе Лондона.
Обновлено в 04:53
Авто
В России стартуют продажи купе-кроссовера Renault Arkana
Renault Arkana предлагается в 7 цветах кузова (красный, коричнево-зеленый, темно-серый, серебристый, белый, черный и коричневый), включая 2 эксклюзивных цвета: красный Red Fusion – для версий с двигателем TCe 150 и новый цвет Tenakuru (коричнево-зеленый), разработанный специально для нового купе-кроссовера.
Обновлено вчера в 08:42
Происшествия
Задержана тетя пережившей пытки девочки из Ингушетии
Обновлено в 04:18
Экономика
ЦБ оценил ущерб от взлома банков группами Cobalt и Silence в 2018 году
Ущерб российских организаций кредитно-финансовой сферы в 2018 году от атак группы Cobalt составил не менее 44 миллионов рублей, а от атак, приписываемых Silence (другой основной группировке), - не менее 14,4 миллиона рублей.
Обновлено в 04:50
Экономика
Российский сухогруз «Иван Лопатин» пустят с молотка в Литве
Арестованное судно «Иван Лопатин», которое принадлежит компании «Мурманское морское пароходство», продают с аукциона, сообщило агентство Sputnik Литва 5 июля.
Обновлено в 04:54
Авто
Электромобили и самокаты оснастят звуками «КамАЗа»
Уточняется, что аппараты для электромобилей, электросамокатов и велосипедов будут разными.
Обновлено в 02:31
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова экстренно прооперировали
Обновлено вчера в 22:27
Происшествия
В Екатеринбурге работница почты похитила 21 тысячу лотерейных билетов и получила выигрыши
Женщину обвинили в том, что она присвоила 21 тысячу лотерейных билетов на огромную сумму — больше двух миллионов рублей.
Обновлено в 04:23
Общество
Назван желаемый уровень зарплат среди молодежи
Среди специалистов в возрасте от 18 до 30 лет на самую высокую зарплату рассчитывают молодые люди из сферы информационных технологий, пишет RT со ссылкой на результаты опроса, проведенного Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС).
Обновлено в 02:50
Происшествия
МВД сообщило о задержании банды подозреваемых киллеров из 90-х
МВД сообщило о задержании шести подозреваемых участников группировки, которая с 1995 по 1999 годы совершила девять заказных убийств ради расширения влияния на предпринимателей Москвы и Читинской области.
Обновлено в 03:18
Экономика
Сбербанк продаёт турецкую «дочку»
Все одобрения от турецких регуляторов для продажи турецкой «дочки» Сбербанка — Deniz Bank получены, кредитная организация движется к закрытию сделки «на полных парах», — сообщает пресс-служба Сбербанка.
Обновлено в 04:58
Происшествия
Погибших в Баренцевом море подводников похоронят тайно
Все 14 тел подводников, которые погибли в результате пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море, похоронят тайно в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 18:47
Авто
Полицейские версии Lada Vesta и Lada Granta получили одобрение типа ТС
3 июля 2019 года АвтоВАЗ официально получил «Одобрение типа транспортного средства» на модели Lada Vesta и Lada Granta, предназначенные для оперативных служб Минобороны России и для оперативных служб МВД России.
Обновлено в 02:15
Общество
Роскачество рассказало, как правильно перевозить детей в автомобиле
Роскачество напоминает, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, правильное использование детских автокресел может снизить количество смертей на дороге детей в возрасте до 12 лет примерно вдвое, а младенцев – на 70%.
Обновлено в 01:13
Политика
Конфуз произошел на встрече Путина и папы Римского
На встрече президента РФ Владимира Путина и папы Римского Франциска произошла неловкая ситуация.
Обновлено вчера в 10:31
Общество
В Роструде разъяснили, как платить работающим за отпускников
Обязанности отпускника могут быть выполнены путем совмещения профессий, оформления временного перевода или совместительства.
Обновлено в 02:54