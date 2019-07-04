Экономика

X5 Retail Group и «Абрау-Дюрсо» откроют совместное предприятиеНациональное Аграрное Агентство 01:28

Производственный процесс в совместном предприятии на себя берет компания "Абрау-Дюрсо", для этого у нее хватит имеющихся мощностей. А эксклюзивное право на продажу вина под брендом «Русская лоза» будет принадлежать X5 Retail Group.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Абрау-Дюрсо» будет выпускать вина специально для X5 Retail Group

Ведомостивчера в 15:50

«Абрау-Дюрсо» будет производить специальное вино для магазинов Х5

Интерфаксвчера в 09:54

X5 и «Абрау-Дюрсо» будут совместно развивать винный бренд

DP.RUвчера в 09:21

X5 Retail Group и «Абрау-Дюрсо» создадут совместное предприятие

ТАССвчера в 09:18

X5 Retail Group и «Абрау-Дюрсо» создадут совместное предприятие

Rambler News Serviceвчера в 08:27

X5 и «Абрау-Дюрсо» создадут СП для развития «Русской лозы»

Finam.Ruвчера в 08:19

X5 Retail Group создаст совместное предприятие с «Абрау-Дюрсо»

РБКвчера в 08:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 04:12, Вашингтон
Экономика

Компания Прохорова попросила 60 млрд рублей господдержки

Принадлежащая миллиардеру Михаилу Прохорову горно-металлургическая компания «Интергео» попросила 60 млрд рублей господдержки.
Обновлено в 02:06
Происшествия

В Ингушетии жестоко избита 7-летняя девочка

Обновлено в 02:27
Общество

Экс-глава донецких сепаратистов отверг связь арестованного украинца с катастрофой MH17

Вчера адвокат Владимира Цемаха рассказал, что его подзащитный арестован по подозрению в создании террористического сообщества.
Обновлено в 04:01
Футбол

4 июля «Краснодар» сыграет с московским «Спартаком»

4 июля 2019 года в заключительном матче Кубка Париматч Премьер "Краснодар" встретится с московским "Спартаком".
Обновлено 03 июля в 07:38
Шоу-бизнес

Дарья Мельникова поделилась редким снимком с мужем

Актриса ответила недоброжелателям. Все отметили, что после рождения второго ребенка Дарья Мельникова сильно изменилась.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Вдова погибшего моряка рассказала о его последнем сообщении

Обновлено вчера в 09:47
Происшествия

Похитившую более 20 млн рублей кассиршу из Башкирии задержали в Казани

Сотрудники уголовного розыска задержали кассира из Башкирии, сбежавшую в Казань после кражи более 20 млн рублей из кассы одного из банков города Салавата, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Обновлено вчера в 19:03
Шоу-бизнес

Юрия Шатунова экстренно прооперировали

Обновлено вчера в 22:27
Авто

Российский авторынок замедлил снижение

Россияне купили в прошлом месяце 151 180 автомобилей, или на 3,3 процента меньше, чем в июне прошлого года.
Обновлено вчера в 10:32
Армия и оружие

Россия начала учения в Черном море возле кораблей НАТО

Обновлено вчера в 22:11
Политика

Путин описал отношения Москвы и Рима итальянской пословицей

Президент Владимир Путин, в четверг посетивший Рим, привел итальянскую пословицу, говоря о российско-итальянских отношениях.
Обновлено в 03:48
Экономика

Финская Neste продает «Татнефти» сеть из 75 АЗС в России

Финская корпорация Neste договорилась о продаже "Татнефти" сети из 75 автозаправочных станций (АЗС) и терминала в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении "Татнефти".
Обновлено в 02:30
Происшествия

Избивший ликвидатора Чернобыльской аварии подросток объяснился

Подросток, избивший в московском метро ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС Игоря Брехова, пожалел о своем поступке, начал страдать от панических атак и проблем с сердцем.
Обновлено в 02:55
Общество

Росстат объяснил резкий рост продолжительности жизни перед выборами

Рост перед выборами В 2018 году ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) при рождении в России выросла всего лишь на 0,2 года (до 72,9 года), сообщил в июне Росстат.
Обновлено в 00:00
Политика

Администрация Зеленского назвала Торонто столицей Канады

Обновлено в 01:11
Шоу-бизнес

Карина Мишулина рассказала об обмане Тимура Еремеева

Обновлено в 03:20
Общество

В России представили концепт новых плацкартных вагонов

В России разработали концепт новых плацкартных вагонов, в которых нет боковых мест.
Обновлено вчера в 12:35
Игры

Инсайдер подтвердил февральский релиз The Last of Us Part II

Инсайдер Nibel со ссылкой на китайский источник сообщил, что The Last of Us Part II («Одни из нас: Часть II») поступит в продажу в феврале 2020 года.
Обновлено в 03:56
Политика

«Нафтогаз» заявил о прекращении транзита российского газа

"Нафтогаз" готовится к полному прекращению транзита российского газа после 2019 года.
Обновлено вчера в 05:28
Шоу-бизнес

Галкин протестировал новый интерфейс в Instagram

Первым протестировал обновленную соцсеть Максим Галкин, у которого почти 6 миллионов подписчиков.
Обновлено вчера в 12:15
Происшествия

Псковскую журналистку внесли в список экстремистов Росфинмониторинга

В начале года против Прокопьевой завели дело об оправдании терроризма.
Обновлено в 04:00
Происшествия

Погибших в Баренцевом море подводников похоронят тайно

Обновлено вчера в 18:47
Общество

Тихоокеанский флот почтил память моряков, погибших в Баренцевом море

Память моряков, погибших в Баренцевом море, почтил Тихоокеанский флот.
Обновлено в 02:20
Транспорт

Изменились правила перевозки детей в автомобилях

Изменения произошли в правилах перевозки несовершеннолетних детей в автомобилях, сообщает otvprim.ru .
Обновлено вчера в 18:29
Кино

Disney выбрала темнокожую актрису на роль Русалочки

Киностудия Walt Disney выбрала актрису Холли Бэйли на роль Ариэль для игрового ремейка мультфильма «Русалочка».
Обновлено вчера в 01:01
Армия и оружие

В Лондоне в мусорном баке нашли сверхсекретные файлы базы химоружия

Портон-Даун - одна из самых секретных военных баз в мире, которая в период Первой мировой войны участвовала в изготовлении химоружия.
Обновлено в 02:09
Политика

В Минздраве прокомментировали инициативу покупки самолета Falcon 7X

Ранее РБК со ссылкой на копию письма министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой сообщило, что глава Минздрава обратилась в правительство с просьбой закупить для ФМБА французский самолет Falcon 7X вместо российского самолета Sukhoi SuperJet 100.
Обновлено вчера в 08:46
Происшествия

В Екатеринбурге суд впервые оправдал участника акции против храма

Обновлено в 03:08
Общество

Назван желаемый уровень зарплат среди молодежи

Среди специалистов в возрасте от 18 до 30 лет на самую высокую зарплату рассчитывают молодые люди из сферы информационных технологий, пишет RT со ссылкой на результаты опроса, проведенного Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС).
Обновлено в 02:50
Политика

Украина заявила о желании осваивать Арктику

Обновлено в 03:21
Как работают Яндекс.Новости?
Главное