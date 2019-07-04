Экономика
X5 Retail Group и «Абрау-Дюрсо» откроют совместное предприятиеНациональное Аграрное Агентство 01:28
Производственный процесс в совместном предприятии на себя берет компания "Абрау-Дюрсо", для этого у нее хватит имеющихся мощностей. А эксклюзивное право на продажу вина под брендом «Русская лоза» будет принадлежать X5 Retail Group.
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Экономика
Компания Прохорова попросила 60 млрд рублей господдержки
Принадлежащая миллиардеру Михаилу Прохорову горно-металлургическая компания «Интергео» попросила 60 млрд рублей господдержки.
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Экс-глава донецких сепаратистов отверг связь арестованного украинца с катастрофой MH17
Вчера адвокат Владимира Цемаха рассказал, что его подзащитный арестован по подозрению в создании террористического сообщества.
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4 июля «Краснодар» сыграет с московским «Спартаком»
4 июля 2019 года в заключительном матче Кубка Париматч Премьер "Краснодар" встретится с московским "Спартаком".
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Дарья Мельникова поделилась редким снимком с мужем
Актриса ответила недоброжелателям. Все отметили, что после рождения второго ребенка Дарья Мельникова сильно изменилась.
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Вдова погибшего моряка рассказала о его последнем сообщении
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Похитившую более 20 млн рублей кассиршу из Башкирии задержали в Казани
Сотрудники уголовного розыска задержали кассира из Башкирии, сбежавшую в Казань после кражи более 20 млн рублей из кассы одного из банков города Салавата, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
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Россияне купили в прошлом месяце 151 180 автомобилей, или на 3,3 процента меньше, чем в июне прошлого года.
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Россия начала учения в Черном море возле кораблей НАТО
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Путин описал отношения Москвы и Рима итальянской пословицей
Президент Владимир Путин, в четверг посетивший Рим, привел итальянскую пословицу, говоря о российско-итальянских отношениях.
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Финская Neste продает «Татнефти» сеть из 75 АЗС в России
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Избивший ликвидатора Чернобыльской аварии подросток объяснился
Подросток, избивший в московском метро ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС Игоря Брехова, пожалел о своем поступке, начал страдать от панических атак и проблем с сердцем.
Обновлено в 02:55
Общество
Росстат объяснил резкий рост продолжительности жизни перед выборами
Рост перед выборами В 2018 году ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) при рождении в России выросла всего лишь на 0,2 года (до 72,9 года), сообщил в июне Росстат.
Обновлено в 00:00
Политика
Администрация Зеленского назвала Торонто столицей Канады
Обновлено в 01:11
Шоу-бизнес
Карина Мишулина рассказала об обмане Тимура Еремеева
Обновлено в 03:20
Общество
В России представили концепт новых плацкартных вагонов
В России разработали концепт новых плацкартных вагонов, в которых нет боковых мест.
Обновлено вчера в 12:35
Игры
Инсайдер подтвердил февральский релиз The Last of Us Part II
Инсайдер Nibel со ссылкой на китайский источник сообщил, что The Last of Us Part II («Одни из нас: Часть II») поступит в продажу в феврале 2020 года.
Обновлено в 03:56
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«Нафтогаз» заявил о прекращении транзита российского газа
"Нафтогаз" готовится к полному прекращению транзита российского газа после 2019 года.
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Галкин протестировал новый интерфейс в Instagram
Первым протестировал обновленную соцсеть Максим Галкин, у которого почти 6 миллионов подписчиков.
Обновлено вчера в 12:15
Происшествия
Псковскую журналистку внесли в список экстремистов Росфинмониторинга
В начале года против Прокопьевой завели дело об оправдании терроризма.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Погибших в Баренцевом море подводников похоронят тайно
Обновлено вчера в 18:47
Общество
Тихоокеанский флот почтил память моряков, погибших в Баренцевом море
Память моряков, погибших в Баренцевом море, почтил Тихоокеанский флот.
Обновлено в 02:20
Транспорт
Изменились правила перевозки детей в автомобилях
Изменения произошли в правилах перевозки несовершеннолетних детей в автомобилях, сообщает otvprim.ru .
Обновлено вчера в 18:29
Кино
Disney выбрала темнокожую актрису на роль Русалочки
Киностудия Walt Disney выбрала актрису Холли Бэйли на роль Ариэль для игрового ремейка мультфильма «Русалочка».
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Армия и оружие
В Лондоне в мусорном баке нашли сверхсекретные файлы базы химоружия
Портон-Даун - одна из самых секретных военных баз в мире, которая в период Первой мировой войны участвовала в изготовлении химоружия.
Обновлено в 02:09
Политика
В Минздраве прокомментировали инициативу покупки самолета Falcon 7X
Ранее РБК со ссылкой на копию письма министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой сообщило, что глава Минздрава обратилась в правительство с просьбой закупить для ФМБА французский самолет Falcon 7X вместо российского самолета Sukhoi SuperJet 100.
Обновлено вчера в 08:46
Общество
Назван желаемый уровень зарплат среди молодежи
Среди специалистов в возрасте от 18 до 30 лет на самую высокую зарплату рассчитывают молодые люди из сферы информационных технологий, пишет RT со ссылкой на результаты опроса, проведенного Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС).
Обновлено в 02:50
Политика
Украина заявила о желании осваивать Арктику
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