Энергетика

Wintershall и Dea Михаила Фридмана завершили сделку по слияниюТАСС 03:18

Объединенная компания обладает активами в Европе, России, Латинской Америке и Африке. Совокупная добыча составляет 590 тыс. баррелей в сутки, совместные запасы углеводородов оцениваются в 2,4 млрд баррелей, что делает Wintershall Dea крупнейшей нефтегазовой компанией в Европе.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Wintershall и Dea Михаила Фридмана завершили сделку по слиянию

ТАСС03:18

BASF и LetterOne завершили сделку по слиянию нефтегазовых активов в Wintershall DEA

ПРАЙМвчера в 07:48
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 03:22, Ашберн
Общество

Король Таиланда женился на начальнице своей охраны

Обновлено вчера в 11:55
Происшествия

Ребенок пострадал при взрыве петарды на площадке в Саранске

В Саранске девятилетняя девочка пострадала при взрыве петарды. Ребенок госпитализирован, пишет портал izvmor 2 мая.
Обновлено в 02:01
Происшествия

Тюменские врачи спасли ребенка, проглотившего батарейку

Тюменские врачи без разрезов спасли жизнь двухлетней девочке, которой прожгло пищевод электролитом от проглоченной ею батарейки.
Обновлено в 02:23
Происшествия

В Сухуме загорелась русская школа

Сообщение о пожаре во второй русской школе Сухума имени Пушкина поступило в дежурную часть МЧС республики в 6.40 мск.
Обновлено в 02:04
Политика

Штаб Зеленского подтвердил: его жена купила квартиру в Крыму

Штаб избранного президента Украины Владимира Зеленского подтвердил сообщения о том, что жена политика Елена купила трехкомнатный пентхаус в элитном жилом комплексе "Император" в Ливадии, в 7 км от Ялты.
Обновлено вчера в 14:26
Футбол

Моуринью: Клопп ничего не выиграл за 3,5 года, и ему всё ещё доверяют

Посмотрите на стартовый состав «Ливерпуля», лишь пара человек были до прихода Клоппа.
Обновлено в 01:18
Политика

Волкер предостерег Зеленского от необдуманных шагов

Избранный президент Украины Владимир Зеленский может потерять доверие граждан, если откажется от части территорий страны в пользу России с целью урегулирования конфликта в Донбассе, считает спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.
Обновлено вчера в 09:14
Культура

Самбурская заявила, что Первый канал вырезал из эфира ее выступление

Обновлено вчера в 21:07
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышках свиного гриппа в Индии

Роспотребнадзор предупредил россиян, которые планируют поездки в Индию, о продолжающихся с января вспышках свиного гриппа в нескольких штатах этой страны.
Обновлено в 00:07
Политика

Украина выразила России протест против упрощения получения гражданства

Киев выразил протест из-за упрощения процедуры получения российских паспортов украинцами, говорится в заявлении украинского МИД.
Обновлено вчера в 15:21
Хоккей

Сборная России проиграла Швеции на Еврохоккейтуре

В Стокгольме завершился вынесенный матч заключительного этапа Евротура по хоккею, в котором сборная России уступила команде Швеции.
Обновлено вчера в 11:36
Происшествия

Москвичка родила первенца в скорой помощи по пути в роддом

В Москве врачи приняли роды у 29-летней женщины прямо в машине скорой помощи по пути в роддом.
Обновлено в 02:21
Авто

Названы самые популярные французские автомобили в России

Первая реализовала в стране 382 автомобиля, что на 42,2% хуже, а вторая показала отрицательную динамику на 35% до 356 проданных авто.
Обновлено вчера в 09:47
Политика

Трамп пообещал «много чего» по ситуации в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп назвал ситуацию, сложившуюся в Венесуэле, «просто ужасной» и пообещал, что на следующей неделе «много чего произойдет».
Обновлено в 00:10
Политика

Кикабидзе обратился к Зеленскому

Грузинский актер Вахтанг Кикабидзе записал видеообращение в адрес будущего президента Украины Владимира Зеленского и назвал его своим другом.
Обновлено в 02:54
Хоккей

«Каролина» повела со счетом 3-0 в серии с «Айлендерс»

Счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу "Каролины". Следующий матч пройдет 3 мая на льду "Харрикейнз".
Обновлено в 00:25
Политика

Путин уволил главу московского ГИБДД

Обновлено вчера в 23:09
Здоровье

Ученые назвали повседневный продукт, спасающий от ожирения

Обновлено вчера в 23:18
Происшествия

Выжившие рассказали о трагедии в Доме профсоюзов 2 мая в Одессе

Обновлено в 02:34
Игры

Sony представила новые бесплатные игры для PS Plus

Sony представила две новые игры, которые подписчики сервиса Playstation Plus смогут бесплатно получить в мае.
Обновлено вчера в 16:26
Политика

Зеленский выбрал главу администрации

Обновлено в 02:12
Наука

В Марианской впадине обнаружили креветок в «металлических доспехах»

Но недавно учёные обнаружили Hirondellea Gigas, вид амфиподов, живущих почти на самом дне Бездны Челленджера в Марианской впадине.
Обновлено вчера в 08:52
Здоровье

Нарколог рассказал, что в соке может образовываться алкоголь

Нарколог Алексей Казанцев объяснил, может ли в соке образовываться алкоголь и можно ли его пить тем, кто за рулем.
Обновлено вчера в 20:27
Игры

Авторы оригинальных Earthworm Jim работают над новой частью

Обновлено вчера в 09:42
Музыка

Алсу примет участие в «Евровидении-2019»

Обновлено 30 апреля в 16:51
Футбол

Рио Фердинанд: «Ван Дейк не накрыл Суареса, это преступление»

Бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд раскритиковал защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка за результативные ошибки в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Барселоны» (0:3). — Действия ван Дейка привели к пропущенным голам.
Обновлено в 02:51
Общество

Акцию «Бессмертный полк» планируют провести в шести сирийских городах

Обновлено вчера в 22:36
Армия и оружие

Украина поставит Турции управляемые танковые ракеты

Украинская компания «Спецтехноэкспорт» подписала предварительный контракт с турецкой госкорпорацией Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) о поставке управляемых танковых ракет.
Обновлено вчера в 07:58
Авто

Представлен внедорожный Bugatti Divo – спаситель в апокалипсисе

Рендер внедорожного Bugatti Divo опубликовала британская студия YasidDESIGN.
Обновлено вчера в 16:28
Общество

Провокаторы испортили петербуржцам праздник

Обновлено вчера в 11:09
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Wintershall
Немецкая компания
Крупнейшая немецкая газовая и нефтяная компания. Штаб-квартира - в городе Кассель, земля Гессен. Основана в 1894 году. Wintershall - 100%-е дочернее предприятие концерна BASF, занимающееся более 85 лет поиском и добычей нефти и газа.
В НовостяхВ поиске Яндекса
BASF
Немецкая компания
Крупнейший в мире химический концерн. Штаб-квартира - в городе Людвигсхафене в земле Рейнланд-Пфальценштенгхен на юго-западе Германии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное