Энергетика
Wintershall и Dea Михаила Фридмана завершили сделку по слияниюТАСС 03:18
Объединенная компания обладает активами в Европе, России, Латинской Америке и Африке. Совокупная добыча составляет 590 тыс. баррелей в сутки, совместные запасы углеводородов оцениваются в 2,4 млрд баррелей, что делает Wintershall Dea крупнейшей нефтегазовой компанией в Европе.
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