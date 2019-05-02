Энергетика

Wintershall и Dea Михаила Фридмана завершили сделку по слияниюТАСС 03:18

О намерении объединить нефтегазовые активы концерна BASF, которому принадлежит Wintershall, и LetterOne Михаила Фридмана объявили в конце 2017 года. Предполагается, что на начальном этапе 67% акций объединенной компании будут принадлежать BASF, 33% - LetterOne.
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Сделка по слиянию Wintershall и Dea завершена

Комсомольская правда07:21

Wintershall и DEA Фридмана завершили сделку по слиянию

Rambler News Service04:47

DEA Фридмана закрыла сделку по слиянию с Wintershall

Ведомости06:22

Wintershall и DEA закрыли сделку по слиянию

Коммерсантъ06:00

Фридман получил долю в крупнейшей нефтегазовой компании Европы

РБК05:15

Российский миллиардер получил часть крупнейшей нефтегазовой компании Европы

Lenta.ru06:32

Wintershall и Dea Михаила Фридмана завершили сделку по слиянию

ТАСС03:18
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Крупнейшая немецкая газовая и нефтяная компания. Штаб-квартира - в городе Кассель, земля Гессен. Основана в 1894 году. Wintershall - 100%-е дочернее предприятие концерна BASF, занимающееся более 85 лет поиском и добычей нефти и газа.
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