Энергетика
Wintershall и Dea Михаила Фридмана завершили сделку по слияниюТАСС 03:18
О намерении объединить нефтегазовые активы концерна BASF, которому принадлежит Wintershall, и LetterOne Михаила Фридмана объявили в конце 2017 года. Предполагается, что на начальном этапе 67% акций объединенной компании будут принадлежать BASF, 33% - LetterOne.
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Обновлено вчера в 12:08
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Сегодня, 2 мая, проходит чествование памяти жертв трагедии в Доме профсоюзов.
Обновлено в 10:31
Политика
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Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что у Украины осталось общего с Россией.
Обновлено в 07:41
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Принц Гарри оставил Меган Маркл в самый важный момент
Ранее королева Елизавета II навестила принца Гарри и Меган Маркл в их коттедже Фрогмор.
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Обновлено в 06:25
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Финансы
Курсы доллара и евро выросли до месячного максимума
Курс евро на торгах Московской биржи 2 мая превысил 73 рубля впервые с 10 апреля, рост с закрытия последних торгов составил около полурубля.
Обновлено в 04:50
Авто
Назван топ-10 «проклятых» автомобилей, с которыми не нужно связываться
Обновлено вчера в 07:48
Экономика
Tesla рассчитывает привлечь 2 млрд долларов, выпустив новые акции и долговые обязательства
Компания Tesla подала в регулирующие органы заявку на сбор средств на сумму около 2 млрд долларов путем выпуска новых акций и долговых обязательств.
Обновлено в 12:52
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Советник Зеленского назвал сроки возвращения Донбасса
Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил, что Киев сможет вернуть Донбасс через пять лет.
Обновлено в 13:29
Политика
Мэй отправила в отставку министра обороны Великобритании
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Обновлено вчера в 14:07
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34-летний португальский футболист Криштиану Роналду, выступающий за итальянский клуб "Ювентус" и сборную Португалии, стал обладателем самого дорого автомобиля в мире.
Обновлено вчера в 03:55
Авто
Внедорожный Kia Xceed рассекретили до официальной премьеры
Компания Kia готовит к выходу на рынок внедорожную версию хэтчбека Сeed. Дебют новинки под названием Xceed состоится уже в ближайшее время.
Обновлено в 01:07
Музыка
Billboard представил имена лучших музыкантов 2019 года
Американский журнал Billboard на церемонии вручения премии Billboard Music Awards назвал имена лучших исполнителей 2019 года, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 06:23
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ЕС и Турция призвали США отменить нефтяные санкции против Ирана
В свою очередь, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу призвал США пересмотреть решение о санкциях против Ирана.
Обновлено в 13:04