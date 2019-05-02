Энергетика
Wintershall и Dea Михаила Фридмана завершили сделку по слияниюТАСС 03:18
О намерении объединить нефтегазовые активы концерна BASF, которому принадлежит Wintershall, и LetterOne Михаила Фридмана объявили в конце 2017 года. Предполагается, что на начальном этапе 67% акций объединенной компании будут принадлежать BASF, 33% - LetterOne.
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Советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин считает, что Киев сможет вернуть Донбасс под свой контроль через пять лет.
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Обновлено в 06:33
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8К и 5G: телевизоры Huawei окажутся мощными и быстрыми
Столь амбициозная цель будет достигаться серьезными техническими преимуществами — телевизоры Huawei получат модули для 5G-связи и экраны с разрешением 8К.
Обновлено в 02:49
Происшествия
Причастного к убийству следователя Шишкиной экстрадируют в Россию
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Обновлено вчера в 16:50
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Зеленский рассказал, что общего у России и Украины
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что у Украины осталось общего с Россией.
Обновлено в 07:41
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Глава Минэнерго США назвал российский газ «дешевым, но ненадежным»
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Назван спасающий от ожирения повседневный продукт
Оговаривается, что связь между потреблением риса и ожирением сохранялась даже после учета других факторов образа жизни и социально-экономических факторов риска, включая образование, курение, расходы на здравоохранение, валовой внутренний продукт на душу населения и общее потребление энергии.
Обновлено в 01:55
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Billboard назвал лучших исполнителей года
В прошлом году лучшим исполнителем года Billboard назвал Эда Ширана.
Обновлено в 02:48
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В Нижнем Новгороде продают георгиевские ленточки со свастикой
Вероятно, китайские товарищи сделали такой "креатив" с той задумкой, что звезда "раздавила" свастику.
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В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю
Обновлено вчера в 19:00
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Следующие слушания по делу Ассанжа состоятся 30 мая
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Футбол
Владельцы «ПСЖ» могут снизить финансирование клуба
Владельцы «ПСЖ» охладели к клубу и могут снизить финансирование ради приобретения итальянской «Ромы».
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Футбол
«Барселона» разгромила «Ливерпуль» в полуфинале Лиги чемпионов
Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ливерпулем» завершился победой команды Эрнесто Вальверде со счетом 3:0. Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в столице Каталонии.
Обновлено вчера в 17:04
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На первомайских шествиях в Петербурге начались задержания
В центре Санкт-Петербурга сегодня проходят первомайские шествия.
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Новак заявил о выполнении Россией условий сделки ОПЕК+ в апреле
Соглашение с ОПЕК+ подразумевает сокращение в РФ добычи сырья на 228 тысяч баррелей.
Обновлено в 06:53
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Мадуро анонсировал «великий план изменений» в Венесуэле
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о масштабных изменениях в стране и призвал представителей всех ветвей власти внести предложения для исправления допущенных ошибок.
Обновлено вчера в 22:59