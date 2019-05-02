Wintershall и DEA закрыли сделку по слияниюКоммерсантъ 06:00

Немецкие нефтегазовые компании Wintershall (дочерняя холдинга BASF) и DEA (принадлежит компании LetterOne Михаила Фридмана) объявили о закрытии сделки по слиянию их активов. Слияние было завершено 1 мая 2019 года, говорится в сообщении объединенной компании Wintershall Dea.

Wintershall и DEA закрыли сделку по слиянию

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