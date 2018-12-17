По собственным данным компании, в 2018 году выручка Wildberries вырастет примерно на 74% год к году (с 69 млрд до 120 млрд руб.), количество заказов - на 50% (с 40 млн до 80 млн).

Wildberries отчитался о рекордной выручке за 2018 год

Экономика Экономика ЦБ 14 марта выставит на продажу Азиатско-Тихоокеанский банк Центробанк России 14 марта 2019 года проведет открытый аукцион по продаже Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ), сообщается в пресс-релизе регулятора.

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Экономика Экономика Контроль над «СТС Медиа» перейдет Национальной медиа группе и ВТБ Покупателем 75% акций компании станет консорциум Национальной медиа группы (НМГ) и ВТБ. Информацию о сделке подтвердил сам Иван Таврин.

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Энергетика Энергетика Катар купил долю в крупном месторождении нефти в Мексике

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Экономика Экономика Hitachi купит 80% электросетевого бизнеса ABB Японская Hitachi купит 80,1% электросетевого бизнеса (дивизион Power Grids) шведско-швейцарской компании ABB, сообщила сегодня японская Nikkei и затем подтвердила ABB.

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