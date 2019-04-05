Политика

Wikileaks заявил о скором выдворении Ассанжа из посольства ЭквадораКоммерсантъ вчера в 22:56

Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа выдворят из посольства Эквадора в Лондоне в ближайшие «часы или дни», сообщает портал со ссылкой на источник. По его словам, власти Эквадора уже договорились с Великобританией об аресте господина Ассанжа.
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Основателя Викиликс Джулиана Ассанжа вышлют из посольства Эквадора в Лондоне в ближайшие часы или дни

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Джулиан Ассанж
Австралийский и эквадорский интернет-журналист и телеведущий, основатель WikiLeaks. В больших объёмах обнародовал сверхсекретные материалы о шпионских скандалах, коррупции в высших эшелонах власти, военных преступлениях и тайнах дипломатии великих держав.
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