Политика
Wikileaks заявил о скором выдворении Ассанжа из посольства ЭквадораКоммерсантъ вчера в 22:56
Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа выдворят из посольства Эквадора в Лондоне в ближайшие «часы или дни», сообщает портал со ссылкой на источник. По его словам, власти Эквадора уже договорились с Великобританией об аресте господина Ассанжа.
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МИД Эквадора опроверг «слухи» о выдворении Ассанжа с территории посольства
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