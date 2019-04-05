Политика

Wikileaks заявил о скором выдворении Ассанжа из посольства ЭквадораКоммерсантъ вчера в 22:56

Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа выдворят из посольства Эквадора в Лондоне в ближайшие «часы или дни», сообщает портал со ссылкой на источник. По его словам, власти Эквадора уже договорились с Великобританией об аресте господина Ассанжа.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Что случилось этой ночью: пятница, 5 апреля

Интерфакс00:52

МИД Эквадора опроверг «слухи» о выдворении Ассанжа с территории посольства

Московский Комсомолецвчера в 22:52

В МИД Эквадора назвали слухами сообщения о скорой высылке Ассанжа из посольства

ТАССвчера в 21:34

МИД Эквадора назвал слухами сообщения о скорой высылке Джулиана Ассанжа из посольства в Лондоне

Эхо Москвывчера в 22:09

МИД Эквадора назвал сообщения о возможном выдворении Ассанжа слухами

РИА Новостивчера в 22:07

В МИД Эквадора отказались комментировать сообщения о высылке Ассанжа

Life.ruвчера в 22:02

Эквадор отреагировал на информацию о высылке Ассанжа

Газета.Ruвчера в 22:20
Показать все источники
Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 01:47, Ашберн
Политика

Порошенко сдаст анализы на алкоголь и наркотики перед дебатами

«В рамках подготовки к дебатам Петр Порошенко завтра в 9:00 ждет Владимира Зеленского в медицинском пункте стадиона «Олимпийский», который Зеленский сам выбрал для проведения дебатов», - цитирует «112.Украина» внештатного советника президента страны Олег Медведев.
Обновлено вчера в 10:37
Хоккей

Стали известны все участники плей-офф НХЛ от Западной конференции

После матчей игрового дня 5 апреля стали известны все участники розыгрыша Кубка Стэнли от Западной конфренции НХЛ.
Обновлено вчера в 23:40
Общество

СМИ узнали о проблемах с навигацией по каналу им. Москвы

Президент Ассоциации портов и судовладельцев речного транспорта Александр Зайцев сомневается, что аварийный участок откроется во время летней навигации.
Обновлено в 00:04
Политика

Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму

Украинские «болтуны» смогут въехать на танке лишь в выгребную яму, а не в Москву, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
Обновлено вчера в 18:50
Авто

Назвали ТОП-5 самых бюджетных японских кроссоверов с полным приводом

Обновлено в 00:26
Футбол

Адвокат: вес Кокорина в СИЗО не изменился, он равен 82 кг

Обновлено вчера в 11:52
Футбол

Экс-тренер «Ростова» оценил шансы на победу в матче с «Уфой»

Бывший главный тренер "Ростова" Сергей Балахнин рассказал, чего ждет от противостояния команды с "Уфой", передает газета "Известия".
Обновлено в 00:45
Армия и оружие

Экстренное заседание СБ ООН по Ливии созвала Британия

Великобритания созвала экстренное закрытое заседание СБ ООН по ситуации в Ливии.
Обновлено вчера в 19:16
Происшествия

В Кузбассе шесть человек погибли от отравления угарным газом

Обновлено в 00:39
Футбол

Антич: «„Золотой мяч“ Модрича – абсурд. Он не отдает голевых передач и не забивает»

В текущем клубном сезоне 33-летний Модрич забил 4 гола и отдал 7 ассистов в 40 играх всех турниров.
Обновлено вчера в 18:15
Культура

Концертом в Кремле, фестивалями и флешмобами отметят 250 лет единения Ингушетии с Россией

Власти Ингушетии планируют весной 2020 года отметить масштабными мероприятиями 250-летие добровольного вхождения республики в состав России.
Обновлено вчера в 17:03
Экономика

Илон Маск за две минуты потерял более миллиарда долларов

Илон Маск потерял более миллиарда долларов всего за две минуты торгов.
Обновлено вчера в 17:29
Общество

Названы самые популярные в России имена для новорожденных

Обновлено в 01:15
Политика

В пятницу мэр Риги покинет свой кабинет. Решение принято!

Сегодня министр охраны среды и регионального развития принял решение уволить мэра Риги Нила Ушакова с его должности.
Обновлено вчера в 10:50
Здоровье

Названы самые полезные и самые вредные российские супы

Обновлено вчера в 20:53
Общество

Глава Роструда назвал самые востребованные профессии в России

Кадры в сферах производства, строительства, недвижимости и здравоохранения являются наиболее востребованными в России: в базе вакансий Роструда на данные момент насчитывается около 1 млн открытых вакансий в этих отраслях.
Обновлено в 00:12
Политика

Юрий Грудинин стал главой компании «Ил» вместо Алексея Рогозина

Обновлено вчера в 12:55
Игры

В Epic Games Store стартовала бесплатная раздача игры The Witness

Обновлено в 01:34
Экономика

Сбербанк и МКБ ограничивали прием пятитысячных купюр

Сбербанк и Московский кредитный банк (МКБ) ограничивали прием купюр номиналом 5 тыс. руб. в нескольких своих банкоматах, сообщает газета «Ведомости».
Обновлено вчера в 22:26
Здоровье

Росстат: медики едут к каждому десятому россиянину более 40 минут

Каждый десятый россиянин старше 15 лет, который звонил по номеру «03», ждал врачей скорой помощи более 40 минут.
Обновлено вчера в 13:35
Энергетика

«Ъ»: SOCAR может купить ключевые активы у New Stream Group

Азербайджанская нефтегазовая компания SOCAR стала основным претендентом на покупку Антипинского НПЗ и нефтяных месторождений у New Stream Group Дениса Мазурова.
Обновлено в 01:25
Происшествия

Американец мечом отрубил руку незнакомцу из-за кепки с лозунгом Трампа

Житель Сан-Франциско отрубил мечом руку мужчине, который сбил с него кепку с лозунгом президента США Дональда Трампа «Сделаем Америку снова великой», передает NBC Bay Area.
Обновлено вчера в 22:58
Авто

Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле

Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
Обновлено вчера в 12:20
Экономика

Минтруд задумал сократить число бедных россиян на 20%

Минтруд уже в текущем году планирует сократить число живущих за чертой бедности россиян с нынешних 19,3 млн до 15,3 млн человек (на 20%), следует из документов ведомства, с которыми ознакомились «Известия».
Обновлено вчера в 14:06
Политика

Владимир Зеленский рассказал, как будет возвращать Донбасс

Обновлено вчера в 02:58
Армия и оружие

В НАТО решили поддержать Украину в Черном море

Страны НАТО согласовали меры для дополнительной поддержки Украины и Грузии.
Обновлено вчера в 11:46
Кино

Умер знаменитый режиссер Георгий Данелия

Данелия, который за свою долгую жизнь снял более двадцати фильмов, навсегда вошел в историю отечественного кинематографа хотя бы культовой лентой «Я шагаю по Москве», которая несла в себе особое ощущение, свойственное «оттепели».
Обновлено вчера в 08:04
Общество

На Кубе из-за нехватки бумаги сократят объем газеты ЦК компартии

Власти Кубы в связи с нехваткой газетной бумаги сокращают объем ряда изданий, в том числе главной газеты страны Granma - печатного органа ЦК кубинской компартии.
Обновлено вчера в 21:48
Авто

Новый универсал Volvo V60 Cross Country добрался до России

В России стартовал прием заказов на новый «внедорожный» универсал Volvo V60 Cross Country с клиренсом в 210 мм.
Обновлено вчера в 05:17
Происшествия

В белорусском мемориальном комплексе Куропаты снесли 70 крестов

Обновлено вчера в 19:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Джулиан Ассанж
Австралийский и эквадорский интернет-журналист и телеведущий, основатель WikiLeaks. В больших объёмах обнародовал сверхсекретные материалы о шпионских скандалах, коррупции в высших эшелонах власти, военных преступлениях и тайнах дипломатии великих держав.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное