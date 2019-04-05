Wikileaks заявил о скором выдворении Ассанжа из посольства ЭквадораКоммерсантъ вчера в 22:56

Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа выдворят из посольства Эквадора в Лондоне в ближайшие «часы или дни», сообщает портал со ссылкой на источник. По его словам, власти Эквадора уже договорились с Великобританией об аресте господина Ассанжа.

Wikileaks заявил о скором выдворении Ассанжа из посольства Эквадора

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