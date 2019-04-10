WikiLeaks заявляет о слежке за Ассанжем в посольстве ЭквадораREGNUM вчера в 12:33

Представители WikiLeaks раскрыли общественности обстоятельства слежки за Джулианом Ассанжем в посольстве Эквадора, 10 апреля передает агентство Reuters. О слежке за Ассанжем заявила главный редактор WikiLeaks Кристин Храфнссон.

WikiLeaks заявляет о слежке за Ассанжем в посольстве Эквадора

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