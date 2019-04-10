Политика

WikiLeaks заявляет о слежке за Ассанжем в посольстве ЭквадораREGNUM вчера в 12:33

Представители WikiLeaks раскрыли общественности обстоятельства слежки за Джулианом Ассанжем в посольстве Эквадора, 10 апреля передает агентство Reuters. О слежке за Ассанжем заявила главный редактор WikiLeaks Кристин Храфнссон.
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В Wikileaks заявили, что смогли предотвратить выдворение Ассанжа из посольства Эквадора

ТАССвчера в 08:26

WikiLeaks рассказал о решении Эквадора оставить Ассанжа в посольстве

Известиявчера в 07:15

В WikiLeaks раскрыли масштабную шпионскую операцию в отношении Ассанжа

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WikiLeaks спас Ассанжа от выдворения из посольства Эквадора

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В WikiLeaks заявили, что помешали выдворить Ассанжа из посольства Эквадора

РИА Новостивчера в 07:17

В WikiLeaks рассказали о слежке США за Ассанжем

Lenta.ruвчера в 08:08

Wikileaks: Ассанжа выдворят из посольства Эквадора через несколько часов или дней

Комсомольская правдавчера в 07:11
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Политика

Появилось видео задержания Ассанжа

Появилось видео задержания основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Лондоне.
Обновлено в 06:08
Кино

Скончался народный артист России Геннадий Фролов

Обновлено вчера в 12:57
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Директор Алсу высказался о разводе певицы из-за измен мужа

Брак 35-летней Алсу казался идеальным: певица с мужем не давали повода усомниться в их союзе.
Обновлено в 08:00
Общество

Россияне считают 66 тысяч рублей в месяц достойной зарплатой

Сегодня, 10 апреля 2019 года, стало известно, что россиянам для достойной жизни нужно зарабатывать в среднем 66 тысяч рублей в месяц.
Обновлено вчера в 04:45
Финансы

Перегретый рынок может начать коррекцию

Остановится ли на этом российский рынок, будет зависеть от качества новостного потока.
Обновлено в 02:56
Общество

Калви подтвердил в суде заявление о своей невиновности

Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви в четверг на заседании Басманного суда Москвы об освобождении по ходатайству следствия из СИЗО под домашний арест подтвердил заявление о своей невиновности, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 07:42
Экономика

Евросоюз заблокировал первый запрос России об арбитраже по спору в ВТО

Сегодня, 11 апреля, Европейский союз заблокировал первый запрос России, который был подан в марте 2019 года, о создании третейской группы во Всемирной торговой организации (ВТО).
Обновлено в 07:49
Авто

Кроссовер Brilliance V3 за 480 тысяч рублей обновился

Напомним, компания Brilliance Motor является ключевым партнером BMW в Китае, поэтому кроссовер V3, как и другие модели бренда, создавались с применением немецких узлов и агрегатов.
Обновлено в 03:55
Политика

В Кремле ответили на высказывания Лукашенко о «выкручивании рук»

Кремль не согласен с высказываниями президента Александра Лукашенко о "выкручивании рук" Белоруссии, Россия не вводит никаких санкций, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:03
Политика

Пенс попытался выгнать постпреда Венесуэлы с заседания Совбеза ООН

Вице-президент США Майк Пенс попросил посла Венесуэлы покинуть заседание Совбеза ООН, посвященное гуманитарному кризису в стране.
Обновлено вчера в 23:23
Армия и оружие

«Роскосмос» оценил опасность обломков сбитого Индией спутника для МКС

Вероятность столкновения с МКС осколков уничтоженного индийского спутника небольшая, сообщил РИА «Новости» исполнительный директор по пилотируемым программам «Роскосмоса» Сергей Крикалев.
Обновлено в 01:04
Происшествия

Водитель Соловчук рассказал, как его избивали Кокорин и Мамаев

Обновлено в 06:14
Футбол

РФС объявил о создании юношеской футбольной лиги

Юношеская футбольная лига среди команд, составленных из игроков до 17 лет, будет создана в России.
Обновлено в 07:51
Политика

Штаб Порошенко выложил видео со сбивающей Зеленского фурой

Обновлено в 03:42
Гаджеты

Google Docs научился правильно редактировать документы MS Office

Да, невероятно, но факт — в официальном блоге разработчиков Google Docs сказано, что файлы, созданные в приложениях из пакета Microsoft Office, можно редактировать в Google Docs без преобразования, а также сохранять в майкрософтовском формате — то есть, отредактировав документ Office в Google Docs, вы затем сможете без проблем открыть его в Office и продолжить работу.
Обновлено в 07:33
Происшествия

В Воронеже неизвестные «заминировали» мэрию, облдуму и 12 школ

Обновлено в 08:08
Гаджеты

$40 против $199. Клон AirPods 2 получил чип Apple W1 для автоматического сопряжения с iPhone и беспроводную зарядку

Обновлено вчера в 08:14
Экономика

Около 70% граждан РФ живут в режиме строгой экономии

В опросе приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет.
Обновлено в 04:11
Спорт

Туктамышева поделилась эмоциями после проката на командном ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала свое выступление в короткой программе на командном чемпионате мира, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:51
Общество

Умер уральский миллиардер и благотворитель Владислав Тетюхин

Обновлено в 05:59
Происшествия

В Воронеже задержали злоумышленника, намеренно сбившего курсанта МЧС

Обновлено вчера в 02:38
Политика

Госдума приняла во втором чтении законопроект об устойчивом Рунете

Государственная дума приняла во втором чтении законопроект о безопасной и устойчивой работе Рунета.
Обновлено в 04:34
Транспорт

В Петербурге к 2032 году запустят 29 новых станций метро

Обновлено в 05:30
Политика

Глава Минюста США заявил о слежке за окружением Трампа

Перед выборами президента США 2016 года за штабом Дональда Трампа вели слежку, заявил генпрокурор Уильям Барр.
Обновлено вчера в 13:05
Транспорт

В Госдуме обсудили скоростной режим на российских дорогах

В нижней палате парламента прошли общественные слушания, посвященные обсуждению скоростного режима на российских дорогах, а также возможности изменения ненаказуемого скоростного лимита.
Обновлено в 04:30
Экономика

Российские компании потеряли интерес к иностранному бизнесу

В первом квартале 2019 года российские компании практически перестали покупать иностранный бизнес, сообщает РБК со ссылкой на исследование компании Refinitiv.
Обновлено в 02:18
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Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры

Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено вчера в 09:47
Происшествия

Сотрудница ростовской полиции довела подростка до суицида

В Ростовской области теперь уже бывшую сотрудницы полиции обвиняют в незаконных действиях по изоляции подростка, который позднее совершил самоубийство.
Обновлено в 07:35
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Раскрыты секретные функции и необычные детали самолетов

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Экономика

Правление «Газпрома» рекомендует рекордные дивиденды за 2018 год

Правление "Газпрома" рекомендует выплатить рекордные дивиденды за 2018 год в размере 10,43 рубля на акцию, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 07:15
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Джулиан Ассанж
Австралийский и эквадорский интернет-журналист и телеведущий, основатель WikiLeaks. В больших объёмах обнародовал сверхсекретные материалы о шпионских скандалах, коррупции в высших эшелонах власти, военных преступлениях и тайнах дипломатии великих держав.
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