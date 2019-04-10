Политика

WikiLeaks заявляет о слежке за Ассанжем в посольстве ЭквадораREGNUM вчера в 12:33

Представители WikiLeaks раскрыли общественности обстоятельства слежки за Джулианом Ассанжем в посольстве Эквадора, 10 апреля передает агентство Reuters. О слежке за Ассанжем заявила главный редактор WikiLeaks Кристин Храфнссон.
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В Wikileaks заявили, что смогли предотвратить выдворение Ассанжа из посольства Эквадора

ТАССвчера в 08:26

В WikiLeaks заявили, что помешали выдворить Ассанжа из посольства Эквадора

РИА Новостивчера в 07:17

В WikiLeaks раскрыли масштабную шпионскую операцию в отношении Ассанжа

RT на русскомвчера в 07:35

WikiLeaks спас Ассанжа от выдворения из посольства Эквадора

News.ruвчера в 07:20

В WikiLeaks рассказали о слежке США за Ассанжем

Lenta.ruвчера в 08:08

WikiLeaks рассказал о решении Эквадора оставить Ассанжа в посольстве

Известиявчера в 07:15

WikiLeaks предотвратила попытку выдворения Ассанжа из Посольства Эквадора

Life.ruвчера в 07:10
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Политика

Лукашенко: Россия воюет с Белоруссией санкциями

По словам Лукашенко, Россия «всё больше и больше вводит санкций» против Белоруссии, о чем ему регулярно докладывают.
Обновлено в 08:09
Политика

Опрос показал шансы Порошенко и Зеленского во втором туре

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский во втором туре выборов наберет почти в три раза больше голосов, чем его оппонент Петр Порошенко, следует из опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
Обновлено в 09:10
Происшествия

Кокорина и Мамаева эвакуировали из здания суда из-за угрозы взрыва

Пресненский суд Москвы эвакуировали во время заседания по делу нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина, хавбека "Краснодара" Павла Мамаева и других обвиняемых, сообщает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 06:33
Экономика

Компаниям и банкам разрешили засекретить 18 видов данных из-за санкций

После принятия в США осенью 2017 года закона о возможности «вторичных» санкций российское правительство выпустило несколько постановлений, дающих компаниям и банкам право не раскрывать часть информации.
Обновлено в 08:36
Политика

Президент Эквадора объяснил, почему отказал Ассанжу в убежище

«Эквадор принял решение отказать Джулиану Ассанжу в дипломатическом убежище, поскольку он неоднократно нарушал международные конвенции и протокол повседневной жизни», — заметил Морено.
Обновлено в 06:10
Политика

На Украине возбудили дело из-за публикации видео с Зеленским и фурой

Полиция возбудила уголовное дело в связи публикацией видеоролика, на котором кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского якобы сбивает грузовик, сообщила в четверг пресс-служба министерства внутренних дел.
Обновлено в 08:36
Спорт

Синицина и Кацалапов стали вторыми в ритм-танце на командном ЧМ

Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступили на 84,57 балла, показав лучший результат в ритм-танце ща всю карьеру.
Обновлено в 03:34
Политика

Порошенко считает Зеленского виртуальным кандидатом

Кандидат в президенты Украины Петр Порошенко назвал своего оппонента Владимира Зеленского виртуальным кандидатом, передает РИА Новости.
Обновлено в 09:00
Общество

Жене священника устроили травлю из-за участия в конкурсе красоты

Получившую титул «Мисс чувственность» на местном конкурсе красоты «Ты уникальная» супругу магнитогорского священника Оксану Зотову начали травить в соцсетях, а священнослужителя отстранили от службы в кафедральном соборе и перевели в село Фершампенуаз, пишут уральские СМИ.
Обновлено в 09:16
Авто

Купе-кроссовер Renault Arkana выйдет на российский рынок в этом году

В этом году на российском рынке появится новый купе-кроссовер Renault Arkana. Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба французского бренда.
Обновлено в 06:34
Происшествия

Суд перевел Майкла Калви под домашний арест

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета об изменении меры пресечения для основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви.
Обновлено в 09:05
Общество

Умер уральский миллиардер и меценат Владислав Тетюхин

Обновлено в 07:24
Шоу-бизнес

Панайотова в больнице спасают от трагической участи Началовой

Внезапная смерть 38-летней Юлии Началовой стала шоком для всех – ее родных, поклонников, коллег.
Обновлено в 09:06
Политика

Казахстан может вывести город Байконур из-под аренды России

Казахстан рассматривает вопрос о выводе города Байконур из-под аренды России.
Обновлено в 03:19
Происшествия

Верховный суд утвердил второй пожизненный приговор ангарскому маньяку

Обновлено в 08:51
Происшествия

Водитель Toyota сбил полицейского на юге Москвы и скрылся

«11 апреля на улице Генерала Белова неизвестный водитель, управляя автомобилем Toyota, совершил наезд на находившегося на службе в форменной одежде участкового уполномоченного полиции ОМВД по району Орехово-Борисово Северное, после чего скрылся», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы столичного главка МВД.
Обновлено в 08:38
Футбол

«Матч ТВ» лишился права трансляции матчей Английской премьер-лиги

Как отмечает РБК, что спортивный канал «Матч ТВ» лишился права трансляции матчей, поскольку Rambler Group заплатил за возможность показа игр около €7 млн.
Обновлено в 06:41
Армия и оружие

Турчинов обвинил Россию в подготовке полномасштабной войны в Европе

Россия готовится к полномасштабной континентальной войне в Европе и наращивает ударные группировки войск на своих восточных рубежах, утверждает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.
Обновлено в 08:42
Общество

ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости

Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.
Обновлено вчера в 13:01
Политика

Небензя пресек попытку ограничить свое выступление в Совбезе ООН

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя пресек попытку ограничить время своего выступления на заседании Совета Безопасности с помощью песочных часов.
Обновлено вчера в 18:59
Экономика

Nord Stream 2 AG уложила 1000 км «Северного потока — 2»

Обновлено в 08:26
Армия и оружие

Пистолет «Удав» допустили к серийному производству

Межведомственная комиссия подписала акт о допуске пистолета "Удав" к серийному производству, сообщил РИА Новости индустриальный директор кластера вооружений "Ростеха" Сергей Абрамов.
Обновлено в 01:06
Здоровье

Ученые назвали главный ночной симптом рака

Следует очень сильно насторожиться, если вместе с обильным ночным потоотделением есть следующие симптомы: одышка, кашель, боль, ощущение комка в груди, проблемы с кишечником, кровотечения, резкое похудение.
Обновлено в 01:35
Политика

Армия Судана объявила об отстранении президента от власти

Армия Судана объявила об отстранении президента Омара аль-Башира от власти в стране.
Обновлено в 08:00
Энергетика

Кабмин договорился с нефтяниками о снижении цены на дизель

Российское правительство договорилось с нефтяниками об уменьшении цены на дизельное топливо до уровня октября прошлого года.
Обновлено в 08:59
Футбол

Месси повредил нос в Манчестере

Обновлено в 02:03
Политика

КПРФ предложила штрафовать чиновников за оскорбление граждан

Фракция Коммунистической партии России (КПРФ) внесла в Государственную думу законопроект о введении штрафов для госслужащих за оскорбление достоинства граждан, а также социальных и профессиональных групп, сообщает 11 апреля издание «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:47
Происшествия

Более 60 детей эвакуированы из-за замыкания в здании в Краснодаре

Обновлено в 09:11
Политика

Ким Чен Ын пригрозил нанести удар за санкции против КНДР

Обновлено в 00:20
Общество

Волочкова посоветовала недовольным россиянам уехать из страны

Балерина Анастасия Волочкова в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявила, что президент Владимир Путин не виноват в бедности большой части населения России, а всем недовольным посоветовала уехать из страны.
Обновлено в 03:00
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Джулиан Ассанж
Австралийский и эквадорский интернет-журналист и телеведущий, основатель WikiLeaks. В больших объёмах обнародовал сверхсекретные материалы о шпионских скандалах, коррупции в высших эшелонах власти, военных преступлениях и тайнах дипломатии великих держав.
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