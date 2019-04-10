Политика
WikiLeaks заявляет о слежке за Ассанжем в посольстве ЭквадораREGNUM вчера в 12:33
Представители WikiLeaks раскрыли общественности обстоятельства слежки за Джулианом Ассанжем в посольстве Эквадора, 10 апреля передает агентство Reuters. О слежке за Ассанжем заявила главный редактор WikiLeaks Кристин Храфнссон.
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Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 09:40, Ашберн
Политика
Лукашенко: Россия воюет с Белоруссией санкциями
По словам Лукашенко, Россия «всё больше и больше вводит санкций» против Белоруссии, о чем ему регулярно докладывают.
Обновлено в 08:09
Политика
Опрос показал шансы Порошенко и Зеленского во втором туре
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский во втором туре выборов наберет почти в три раза больше голосов, чем его оппонент Петр Порошенко, следует из опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
Обновлено в 09:10
Происшествия
Кокорина и Мамаева эвакуировали из здания суда из-за угрозы взрыва
Пресненский суд Москвы эвакуировали во время заседания по делу нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина, хавбека "Краснодара" Павла Мамаева и других обвиняемых, сообщает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 06:33
Экономика
Компаниям и банкам разрешили засекретить 18 видов данных из-за санкций
После принятия в США осенью 2017 года закона о возможности «вторичных» санкций российское правительство выпустило несколько постановлений, дающих компаниям и банкам право не раскрывать часть информации.
Обновлено в 08:36
Политика
Президент Эквадора объяснил, почему отказал Ассанжу в убежище
«Эквадор принял решение отказать Джулиану Ассанжу в дипломатическом убежище, поскольку он неоднократно нарушал международные конвенции и протокол повседневной жизни», — заметил Морено.
Обновлено в 06:10
Политика
На Украине возбудили дело из-за публикации видео с Зеленским и фурой
Полиция возбудила уголовное дело в связи публикацией видеоролика, на котором кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского якобы сбивает грузовик, сообщила в четверг пресс-служба министерства внутренних дел.
Обновлено в 08:36
Спорт
Синицина и Кацалапов стали вторыми в ритм-танце на командном ЧМ
Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступили на 84,57 балла, показав лучший результат в ритм-танце ща всю карьеру.
Обновлено в 03:34
Политика
Порошенко считает Зеленского виртуальным кандидатом
Кандидат в президенты Украины Петр Порошенко назвал своего оппонента Владимира Зеленского виртуальным кандидатом, передает РИА Новости.
Обновлено в 09:00
Общество
Жене священника устроили травлю из-за участия в конкурсе красоты
Получившую титул «Мисс чувственность» на местном конкурсе красоты «Ты уникальная» супругу магнитогорского священника Оксану Зотову начали травить в соцсетях, а священнослужителя отстранили от службы в кафедральном соборе и перевели в село Фершампенуаз, пишут уральские СМИ.
Обновлено в 09:16
Авто
Купе-кроссовер Renault Arkana выйдет на российский рынок в этом году
В этом году на российском рынке появится новый купе-кроссовер Renault Arkana. Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба французского бренда.
Обновлено в 06:34
Происшествия
Суд перевел Майкла Калви под домашний арест
Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета об изменении меры пресечения для основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви.
Обновлено в 09:05
Общество
Умер уральский миллиардер и меценат Владислав Тетюхин
Обновлено в 07:24
Шоу-бизнес
Панайотова в больнице спасают от трагической участи Началовой
Внезапная смерть 38-летней Юлии Началовой стала шоком для всех – ее родных, поклонников, коллег.
Обновлено в 09:06
Политика
Казахстан может вывести город Байконур из-под аренды России
Казахстан рассматривает вопрос о выводе города Байконур из-под аренды России.
Обновлено в 03:19
Происшествия
Водитель Toyota сбил полицейского на юге Москвы и скрылся
«11 апреля на улице Генерала Белова неизвестный водитель, управляя автомобилем Toyota, совершил наезд на находившегося на службе в форменной одежде участкового уполномоченного полиции ОМВД по району Орехово-Борисово Северное, после чего скрылся», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы столичного главка МВД.
Обновлено в 08:38
Футбол
«Матч ТВ» лишился права трансляции матчей Английской премьер-лиги
Как отмечает РБК, что спортивный канал «Матч ТВ» лишился права трансляции матчей, поскольку Rambler Group заплатил за возможность показа игр около €7 млн.
Обновлено в 06:41
Армия и оружие
Турчинов обвинил Россию в подготовке полномасштабной войны в Европе
Россия готовится к полномасштабной континентальной войне в Европе и наращивает ударные группировки войск на своих восточных рубежах, утверждает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.
Обновлено в 08:42
Общество
ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости
Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.
Обновлено вчера в 13:01
Политика
Небензя пресек попытку ограничить свое выступление в Совбезе ООН
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя пресек попытку ограничить время своего выступления на заседании Совета Безопасности с помощью песочных часов.
Обновлено вчера в 18:59
Экономика
Nord Stream 2 AG уложила 1000 км «Северного потока — 2»
Обновлено в 08:26
Армия и оружие
Пистолет «Удав» допустили к серийному производству
Межведомственная комиссия подписала акт о допуске пистолета "Удав" к серийному производству, сообщил РИА Новости индустриальный директор кластера вооружений "Ростеха" Сергей Абрамов.
Обновлено в 01:06
Здоровье
Ученые назвали главный ночной симптом рака
Следует очень сильно насторожиться, если вместе с обильным ночным потоотделением есть следующие симптомы: одышка, кашель, боль, ощущение комка в груди, проблемы с кишечником, кровотечения, резкое похудение.
Обновлено в 01:35
Политика
Армия Судана объявила об отстранении президента от власти
Армия Судана объявила об отстранении президента Омара аль-Башира от власти в стране.
Обновлено в 08:00
Энергетика
Кабмин договорился с нефтяниками о снижении цены на дизель
Российское правительство договорилось с нефтяниками об уменьшении цены на дизельное топливо до уровня октября прошлого года.
Обновлено в 08:59
Футбол
Месси повредил нос в Манчестере
Обновлено в 02:03
Политика
КПРФ предложила штрафовать чиновников за оскорбление граждан
Фракция Коммунистической партии России (КПРФ) внесла в Государственную думу законопроект о введении штрафов для госслужащих за оскорбление достоинства граждан, а также социальных и профессиональных групп, сообщает 11 апреля издание «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:47
Политика
Ким Чен Ын пригрозил нанести удар за санкции против КНДР
Обновлено в 00:20
Общество
Волочкова посоветовала недовольным россиянам уехать из страны
Балерина Анастасия Волочкова в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявила, что президент Владимир Путин не виноват в бедности большой части населения России, а всем недовольным посоветовала уехать из страны.
Обновлено в 03:00