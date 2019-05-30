Общество

WikiLeaks заявил о госпитализации АссанжаREGNUM 21:29

Основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа переместили в лечебное отделение британской тюрьмы Белмарш, заявили в одноименной организации.
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WikiLeaks: Ассанжа перевели в больничное отделение тюрьмы

Вести.Ru21:25

Состояние здоровья Джулиана Ассанжа ухудшилось

Эхо Москвы21:07

В WikiLeaks сообщили об ухудшении состояния здоровья Джулиана Ассанжа

ТАСС20:26

В WikiLeaks сообщили о переводе Ассанжа в больничное отделение тюрьмы

РБК21:05

Основателя WikiLeaks перевели в больничное отделение тюрьмы в Лондоне

Интерфакс20:07

Ассанжа перевели в тюремную больницу

РИА Новости19:14

В WikiLeaks сообщили о госпитализации Ассанжа

RT на русском18:37
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Происшествия

В Будапеште затонул пассажирский прогулочный катер

Обновлено в 17:13
Армия и оружие

Эксперты генпрокуратуры Украины назвали войну в Донбассе незаконной

Эксперты генпрокуратуры Украины признали незаконным использование Киевом Вооруженных сил в Донбассе.
Обновлено в 15:26
Армия и оружие

В Госдуме заявили, что Крымский мост защищён от провокаций Украины

Во вторник военный обозреватель еженедельника «Звезда» Александр Артамонов привёл наиболее вероятные сценарии нападения на мост, а также способы его защиты.
Обновлено в 06:05
Происшествия

В Башкирии ищут кассира, укравшую из банка 23 млн рублей

Обновлено вчера в 12:15
Финансы

Сбережения имеют 46% россиян и чаще хранят их в рублях - «Ромир»

Сбережения имеют 46% россиян, при этом чаще всего они хранят их в рублях на вкладах в российских банках, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 20:25
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Общество

МВД сократило список потенциально опасных пород собак

МВД России резко сократило список потенциально опасных пород собак с 71 позиции до 13.
Обновлено в 12:54
Политика

Глава Колымы сделал несколько назначений в правительстве

Губернатор Магаданской области Сергей Носов провел кадровые перестановки в правительстве региона и назначил врио вице-губернатора, первого зампреда и министра строительства, ЖКХ и энергетики.
Обновлено в 22:55
Политика

В Вашингтоне назвали американский СПГ «газом свободы»

В США сразу два представителя Министерства энергетики США назвали американский СПГ "свободным газом" и "молекулами американской свободы".
Обновлено в 22:21
Транспорт

В России резко подорожали билеты в плацкарт

После получения многочисленных жалоб от граждан эксперты организации проанализировали цены на билеты по 12 направлениям и выяснили, что сильнее всего — в два раза — подорожали поездки из Москвы в Калининград (на 100 процентов, 4021 рубль), из Москвы в Адлер (на 97 процентов, 4143 рубля) и из Новосибирска в Томск (на 93 процента, 1507 рублей).
Обновлено в 21:47
Политика

Зеленский срочно созывает заседание СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о срочном созыве заседания СНБО из-за проблем в угольной промышленности страны.
Обновлено в 16:41
Транспорт

Подземка не выйдет за пределы Москвы

Правительство РФ синхронизировало транспортные планы столичных и подмосковных властей Метро из Москвы в Мытищи, Красногорск и Балашиху не придет — такое решение принято по итогам консультаций с участием Минтранса РФ, правительств Москвы и Московской области, а также РЖД.
Обновлено в 18:44
Происшествия

Пострадавшего в Косово российского дипломата перевезут в Белград

Сотрудника миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова, который накануне пострадал в ходе операции косовоалбанской полиции, перевезут в Белград для продолжения лечения.
Обновлено в 09:07
Общество

Ураган событий. С какими испытаниями губернатор Алтайского края боролся в первый год работы

Обновлено в 20:50
Футбол

Главный тренер «Сочи» пригласил Дмитрия Комбарова в свою команду

Наставник «Сочи» Александр Точилин оставил комментарий в Instagram защитника московского «Спартака» Дмитрия Комбарова.
Обновлено в 14:52
Шоу-бизнес

Как изменилась за 17 лет Оксана Федорова

Обновлено в 13:30
Экономика

В Госдуме рассказали о проекте оплаты пенсий НПФ на старых условиях

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с газетой «Известия» сообщил о планах внести на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о том, что клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать выплаты по старым возрастным критериям.
Обновлено в 21:59
Футбол

Илья Кутепов: «С Каррерой не общаюсь»

Защитник «Спартака» Илья Кутепов отметил, что не поддерживает связь с бывшим главным тренером красно-белых Массимо Каррерой.
Обновлено в 19:43
Политика

Бывший пресс-секретарь Порошенко опроверг кражу серверов СНБО

Техника в ситуационной комнате в администрации президента Украины была взята на аренду, потом её вернули, речи о краже идти не может, заявил пресс-секретарь экс-главы государства Петра Порошенко Святослав Цеголко в Facebook.
Обновлено вчера в 15:40
Авто

BMW представил обновленный кроссовер X1

Немецкий атвопроизводитель BMW провел официальную презентацию рестайлингового компактного кроссовера X1.
Обновлено в 05:37
Армия и оружие

В ОДВЗЯИ прокомментировали обвинения США в адрес России

Обновлено в 15:24
Финансы

Индекс МосБиржи вырос на 1,2%, индекс РТС - на 0,4%

Утром рынок акций РФ демонстрировал смешанную динамику цен "голубых фишек" на фоне ухудшения внешней конъюнктуры из-за усиления напряженности в торговых отношениях США и Китая, а также ослабления рубля, причем последний фактор оказывал поддержку индексу МосБиржи, который удерживался выше 2600 пунктов.
Обновлено в 11:59
Шоу-бизнес

Модель из Соликамска приняла участие в шоу Ксении Собчак

25-летняя модель из Соликамска Виктория Одинцова приняла участие в шоу «Осторожно, Собчак».
Обновлено в 15:18
Политика

Рябков назначен представителем при рассмотрении приостановления ДРСМД

Президент России Владимир Путин назначил заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова представителем президента при рассмотрении вопроса о приостановлении ДРСМД, говорится в документе, опубликованном на интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 17:01
Космос

Космонавты забрали провисевшее 10 лет в космосе полотенце

Российские космонавты Международной космической станции Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работы в открытом космосе провели операцию вне графика - забрали полотенце, которое провисело на внешней стороне станции десять лет, передает РИА "Новости".
Обновлено в 17:29
Политика

МИД Китая назвал дату визита Си Цзиньпина в Россию

«По приглашению президента России Владимира Путина председатель КНР Си Цзиньпин нанесет государственный визит в РФ для участия в 23-м ПМЭФ с 5 по 7 июня», — заявил он.
Обновлено в 03:30
Политика

Китай нашел новое оружие в торговой войне с США

Согласно материалу, с 2014 по 2017 годы 80 процентов редкоземельных соединений и металлов США импортировали из Китая.
Обновлено в 07:28
Общество

ФАС возбудила дело против «Почты России» из-за марок

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении "Почты России", сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 11:21
Происшествия

Напавший на редакцию газеты в Ставрополе арестован на два месяца

«По ходатайству следователя СКР по Ставропольскому краю судом в отношении 72-летнего мужчины, напавшего на сотрудников редакции газеты ''Родина'', избрана мера пресечения в виде заключения под стражу»,— говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 13:57
Армия и оружие

В Алеппо восстановят крупнейший в городе продовольственный рынок

Обновлено в 22:07
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Джулиан Ассанж
Австралийский интернет-журналист и телеведущий, основатель WikiLeaks. В больших объёмах обнародовал сверхсекретные материалы о шпионских скандалах, коррупции в высших эшелонах власти, военных преступлениях и тайнах дипломатии великих держав.
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