Политика
WikiLeaks заподозрила хакеров в фабрикации антироссийских инструкций
WikiLeaks заподозрила хакеров в фабрикации антироссийских инструкцийLenta.ru12:26
Организация WikiLeaks заявила, что документы британского центра Integrity Initiative по борьбе с российской пропагандой, которые накануне опубликовала хакерская группировка Anonymous, частично могли быть сфабрикованы. Об этом говорится в Twitter-аккаунте WikiLeaks.
Lenta.ru12:26
с чего всё началось
По данным Anonymous, британские власти только в рамках финансового года, который заканчивается 31 марта 2019 года, потратили на проект 1,96 миллиона фунтов стерлингов (2,51 миллиона долларов).ТВ Центрвчера в 15:00
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Армия и оружие
Число пострадавших в результате обстрела Алеппо достигло 65 человек
Обновлено в 18:42
Политика
В «Роскосмосе» прокомментировали слова Рогозина об американцах на Луне
В "Роскосмосе" прокомментировали слова главы корпорации Дмитрия Рогозина о намерении проверить, побывали ли на Луне американские астронавты.
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Политика
Глава МИД Чехии назвал Россию «угрозой» для Евросоюза
Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек назвал Россию "угрозой" для своей страны и других членов Европейского союза, сообщает Radio Praha.
Обновлено в 18:39
Армия и оружие
ВСУ сообщили о взятии под контроль населенного пункта в Донбассе
Украинские военные сообщили, что взяли под контроль населенный пункт Рассадки в Донецкой области в так называемой "серой зоне".
Обновлено в 16:54
Политика
Мэй заявила о неизменности позиции Британии по вопросу Гибралтара
Позиция Соединенного Королевства по вопросу о суверенитете Великобритании над Гибралтаром не менялась и не изменится.
Обновлено в 18:17
Армия и оружие
Посольство: Россия существенно укрепила безопасность Великобритании
В российском посольстве в Лондоне заявили, что угроза Великобритании со стороны террористической группировки «Исламское государство»* снизилась в значительной степени благодаря России.
Обновлено в 14:33
Политика
Макрон назвал протесты «желтых жилетов» позором
Президент Франции Эмманюэль Макрон резко осудил субботние протесты против повышения цен на автомобильное топливо.
Обновлено в 18:33
Политика
Мексика согласилась на предложение США по мигрантам
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США могут закрыть границу с Мексикой, если американская администрация придет к выводу, что потерян контроль над потоком мигрантов.
Обновлено в 18:43
Политика
Украина продлила сроки реализации проекта «Стена» на границе с РФ
Обновлено в 17:51
Политика
РПЦ предупредила о начале гонений против священнослужителей на Украине
Решение украинского Минюста о лишении канонической Украинской православной церкви права пользования зданиями Свято-Успенской Почаевской лавры можно расценить как начало гонений, заявил РИА Новости заместитель главы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Обновлено в 15:55
Политика
Писателя Виктора Ерофеева не пустили в Грузию
Ранее в СМИ появилась информация о том, что 23 ноября писателя Ерофеева не пустили на территорию Грузии и вернули обратно в Россию.
Обновлено в 16:14
Политика
Путин предложил не наказывать тюрьмой за мелкие преступления
Речь идет о том, что перечень преступлений, уголовные дела по которым могут быть прекращены в случае возмещения ущерба, может быть расширен - и это, прежде всего, касается преступлений небольшой тяжести, связанных со случаями мошенничества.
Обновлено в 18:44
Политика
Патриарх Варфоломей: вопрос автокефалии еще не решен
Константинопольский патриарх Варфоломей признал, что процедура предоставления автокефалии до конца не урегулирована.
Обновлено в 17:43
Политика
В Сети высмеяли Порошенко за пост с опечаткой
Пользователи социальных сетей высмеяли президента Украины Петра Порошенко после того, как он опубликовал пост в Twitter с опечаткой в слове "гибридная".
Обновлено в 17:24
Политика
Порошенко заявил о попытках России повлиять на украинские выборы
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Россия якобы предпринимает «многочисленные попытки» повлиять на будущие президентские и парламентские выборы на Украине.
Обновлено в 17:52