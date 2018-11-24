Политика

WikiLeaks заподозрила хакеров в фабрикации антироссийских инструкций
Lenta.ru
12:26

Организация WikiLeaks заявила, что документы британского центра Integrity Initiative по борьбе с российской пропагандой, которые накануне опубликовала хакерская группировка Anonymous, частично могли быть сфабрикованы. Об этом говорится в Twitter-аккаунте WikiLeaks.
Lenta.ru12:26
с чего всё началось
По данным Anonymous
, британские власти только в рамках финансового года, который заканчивается 31 марта 2019 года, потратили на проект 1,96 миллиона фунтов стерлингов (2,51 миллиона долларов).
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