с чего всё началось

Организация WikiLeaks заявила, что документы британского центра Integrity Initiative по борьбе с российской пропагандой, которые накануне опубликовала хакерская группировка Anonymous, частично могли быть сфабрикованы. Об этом говорится в Twitter-аккаунте WikiLeaks.

Армия и оружие Армия и оружие Террористы обстреляли Алеппо хлором: пострадали не менее 37 человек

Армия и оружие Армия и оружие ВСУ сообщили о взятии под контроль населенного пункта в Донбассе Украинские военные сообщили, что взяли под контроль населенный пункт Рассадки в Донецкой области в так называемой "серой зоне".

Политика Политика В «Роскосмосе» прокомментировали слова Рогозина об американцах на Луне

Политика Политика Лавров прокомментировал сравнение угрозы для Британии от России и ИГ Лавров добавил, что заявления о «российской угрозе» ранее уже звучали.

Политика Политика Мэй заявила о неизменной позиции Британии по Гибралтару Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что позиция Великобритании по вопросу о суверенитете Соединенного Королевства над Гибралтаром не менялась и не изменится, передает телеканал Sky News.

Политика Политика РПЦ предупредила о начале гонений против священнослужителей на Украине Решение украинского Минюста о лишении канонической Украинской православной церкви права пользования зданиями Свято-Успенской Почаевской лавры можно расценить как начало гонений, заявил РИА Новости заместитель главы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Политика Политика Макрон назвал позором протесты «желтых жилетов» Президент Франции Эмманюэль Макрон раскритиковал протесты "желтых жилетов", участники которых выступают против повышения цен на автомобильное топливо в стране.

Политика Политика Украинский проект «Стена» на границе с Россией продлили до 2021 года

Политика Политика Путин предложил не наказывать тюрьмой за мелкие преступления Речь идет о том, что перечень преступлений, уголовные дела по которым могут быть прекращены в случае возмещения ущерба, может быть расширен - и это, прежде всего, касается преступлений небольшой тяжести, связанных со случаями мошенничества.

Политика Политика Писателя Виктора Ерофеева не пустили в Грузию Российского писателя Виктора Ерофеева не пустили на территорию Грузии и вернули обратно в Россию, заявили РИА Новости в пресс-службе грузинского МВД.

Политика Политика Лавров заявил о заинтересованности России в сохранении ДРСМД Россия заинтересована в сохранении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Политика Политика Мексика согласилась на предложение США по мигрантам

Политика Политика Порошенко призвал «оформить» автокефалию в ближайшее время Президент Украины Пётр Порошенко выразил надежду, что автокефалия православной церкви на Украине будет «оформлена юридически и канонически» в ближайшее время, сообщает Интерфакс-Украина.