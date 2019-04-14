WikiLeaks сообщила о судьбе кота Ассанжа после ареста его хозяинаРБК 18:58

Организация WikiLeaks опубликовала в своем Twitter видео с котом Джулиана Ассанжа, который сидит возле экрана телевизора, где демонстрируются кадры задержания его хозяина у здания посольства Эквадора в Лондоне.

WikiLeaks сообщила о судьбе кота Ассанжа после ареста его хозяина

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