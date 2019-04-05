Политика
В WikiLeaks заявили о скором выдворении Ассанжа из посольства ЭквадораРИА Новости вчера в 19:00
Ассанж в 2012 году просил о политическом убежище из опасений экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks. Ранее президент Эквадора Ленин Морено заявил, что Ассанж может покинуть посольство страны в Лондоне в любой момент, если будут соблюдены его права.
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МИД Эквадора опроверг «слухи» о выдворении Ассанжа с территории посольства
Московский Комсомолецвчера в 22:52
Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 03:12, Ашберн
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