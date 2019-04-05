Политика
WikiLeaks сообщает о скором выдворении Ассанжа из посольства ЭквадораПолитика Сегодня вчера в 19:37
Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа выдворят из эквадорского посольства в Лондоне в ближайшее время, сообщает портал со ссылкой на высокопоставленный источник в Эквадоре.
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МИД Эквадора опроверг «слухи» о выдворении Ассанжа с территории посольства
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