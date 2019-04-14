Происшествия
WikiLeaks рассказал о судьбе кота АссанжаВести.Ru 18:24
На официальной странице портала в Twitter появилось видео того, как кот смотрит кадры задержания своего хозяина. Представители WikiLeaks рассказали, что еще в октябре 2018 года Ассанж попросил своих адвокатов забрать животное и пообещали, что кот и его хозяин воссоединятся на свободе.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 19:26, Ашберн
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