Происшествия

WikiLeaks рассказал о судьбе кота АссанжаВести.Ru 18:24

На официальной странице портала в Twitter появилось видео того, как кот смотрит кадры задержания своего хозяина. Представители WikiLeaks рассказали, что еще в октябре 2018 года Ассанж попросил своих адвокатов забрать животное и пообещали, что кот и его хозяин воссоединятся на свободе.
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Кот Ассанжа будет ждать хозяина на свободе

Телеканал 360°18:08

WikiLeaks опубликовала видео с котом Ассанжа, смотрящим на арест хозяина

Газета.Ru16:46

Опубликовано видео, на котором кот Ассанжа смотрит запись его задержания

РИА Новости17:14

«Викиликс» распространила видео с котом Джулиана Ассанжа, который смотрит по телевизору арест хозяина

Эхо Москвы16:57

WikiLeaks опубликовал видео с котом Ассанжа

RT на русском16:49

Кот Ассанжа наблюдал за задержанием хозяина по телевизору

Известия17:28

WikiLeaks показал жившего с Ассанжем в посольстве Эквадора кота

Говорит Москва16:43
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Происшествия

В Судане в районе Хартумского университета прогремела стрельба

В районе Хартумского университета в столице Судана неизвестные устроили стрельбу. Район инцидента оцеплен полицией.
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Германия передала Украине грамоту Петра I

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ЦСКА впервые пропустил от «Оренбурга»

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Происшествия

СК возбудил дело после ликвидации боевиков ИГИЛ в Тюмени

Согласно официальной информации, в ночь на 13 апреля в ходе проведенной сотрудниками управления ФСБ по Тюменской области контртеррористической операции были ликвидированы два вооруженных члена террористической организации ИГИЛ (запрещенная на территории РФ).
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Самые основные критерии выбора автомобилей стали известны по результатам проведенного опроса.
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«Русский Прадо» обойдется УАЗу в 7,4 млн долларов

Помимо внедорожника, УАЗ построит на новой платформе целое семейство автомобилей - пикап, монокэб и фургончик.
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Происшествия

В Дагестане задержан брат бывшего замглавы УВД Махачкалы

В Каспийске задержан временно исполняющий обязанности начальника местного отдела полиции Зиявудин Ашиков — старший брат бывшего заместителя начальника управления МВД Махачкалы Раипа Ашикова, которого ранее арестовали по подозрению в финансировании терроризма, сообщает «Коммерсантъ».
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Происшествия

Крупный пожар произошёл в национальном парке «Лосиный Остров»

Уточняется, что пожар произошёл на территории Балашихи. «Интерфакс» сообщил о пожаре в парке 850-летия Москвы на юго-востоке столицы.
Обновлено в 15:47
Важное за сутки

Титул «Мисс Россия» завоевала Алина Санько

Алина Санько из города Азов в Ростовской области завоевала титул "Мисс Россия 2019", финал конкурса состоялся в субботу в концертном зале "Барвиха Luxury Village", передает корреспондент РИА Новости.
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Двойник Дмитрия Нагиева: «Пользуюсь сходством с актером ради внимания девушек»

«СтарХиту» удалось узнать у Ивана, мешает ли ему сходство с Дмитрием вне работы.
Обновлено в 16:00
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Ударят по Земле климатическим оружием: аннунаки умело замаскировались на Венере под ядовитыми облаками

Наиболее смелые специалисты сообщили, что наличие ядовитых облаков на вышеуказанном космическом теле можно обосновать уникальной маскировкой внеземных гуманоидов.
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Бенчмарк выявил «убийцу» смартфона Redmi Note 7

Специалисты считают, что основным преимуществом гаджета является его камера, что и позволило обойти по баллам Redmi Note 7.
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У ночного клуба в Австралии произошла стрельба

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Скончался автор уникальной системы рукопашного боя Алексей Кадочников

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В госкорпорации Роскосмос рассказали, что новые космические корабли, которые сейчас называются "Федерация", могут быть переименованы в честь первых российских кораблей, построенных Петром I. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Депутат Рады рассказал, почему Порошенко прозвали Туфель

Депутат Верховной рады Михаил Добкин заявил, что в начале нулевых у президента Украины Петра Порошенко было прозвище Туфель.
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Джулиан Ассанж
Австралийский и эквадорский интернет-журналист и телеведущий, основатель WikiLeaks. В больших объёмах обнародовал сверхсекретные материалы о шпионских скандалах, коррупции в высших эшелонах власти, военных преступлениях и тайнах дипломатии великих держав.
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