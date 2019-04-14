Происшествия

WikiLeaks рассказал о судьбе кота АссанжаВести.Ru вчера в 18:24

На официальной странице портала в Twitter появилось видео того, как кот смотрит кадры задержания своего хозяина. Представители WikiLeaks рассказали, что еще в октябре 2018 года Ассанж попросил своих адвокатов забрать животное и пообещали, что кот и его хозяин воссоединятся на свободе.
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WikiLeaks сообщила о судьбе кота Ассанжа после ареста его хозяина

РБКвчера в 18:58

Стала известна судьба кота Ассанжа

Lenta.ruвчера в 17:44

WikiLeaks опубликовала видео с котом Ассанжа, смотрящим на арест хозяина

Газета.Ruвчера в 16:46

«Викиликс» распространила видео с котом Джулиана Ассанжа, который смотрит по телевизору арест хозяина

Эхо Москвывчера в 16:57

WikiLeaks опубликовал видео с котом Ассанжа

RT на русскомвчера в 16:49

Опубликовано видео, на котором кот Ассанжа смотрит запись его задержания

РИА Новостивчера в 17:14

WikiLeaks показал жившего с Ассанжем в посольстве Эквадора кота

Говорит Москвавчера в 16:43
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Экономика

Доход новгородского губернатора за год упал в пять раз

Годовой доход губернатора Новгородской области Андрея Никитина в 2018 году составил 2,3 млн рублей — это в 5,3 раза меньше, чем задекларированный им доход за 2017 год (12,1 млн рублей).
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Общество

Юрий Берг стал советником гендиректора УГМК Андрея Козицына

Обновлено вчера в 09:29
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Советник Порошенко опубликовал отчет о неявках Зеленского в военкомат

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский четыре раза игнорировал повестки в военкомат в 2014–2015 годах.
Обновлено вчера в 13:57
Авто

Правительство утвердило правила тюнинга автомобилей

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Спорт

Туктамышева поделилась эмоциями от выступления на командном КМ

На командном Кубке мира по фигурному катанию россиянка заняла первое место в произвольной программе.
Обновлено вчера в 07:23
Хоккей

«Бостон» обыграл «Торонто» во втором матче серии

"Бостон" обыграл "Торонто" во второй встрече серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия

В Тюмени после контртеррористической операции возбудили уголовное дело

Уголовное дело по факту приготовления к убийству двух и более лиц общеопасным способом возбуждено в Тюмени по итогам контртеррористической операции.
Обновлено вчера в 03:10
Космос

Опубликовано видео первого полета самого большого самолета в мире

В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
Обновлено вчера в 12:59
Авто

Названы главные критерии выбора автомобиля

Самые основные критерии выбора автомобилей стали известны по результатам проведенного опроса.
Обновлено вчера в 05:58
Шоу-бизнес

Проблемы с законом и разводы: как сложились судьбы звезд индийского кино

Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика

Обновлено вчера в 06:03
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова назвала критикующих ее людей ущербными

У российской балерины Анастасии Волочковой не впервые случилось противостояние с интернет-пользователями.
Обновлено вчера в 07:36
Общество

В Роспотребнадзоре дали рекомендации по выбору рыбных консервов

По данным Роспотребнадзора, среди изъятых из реализации консервов доля рыбной продукции составляет около 10%.
Обновлено вчера в 23:37
Здоровье

Составлен список ранних симптомов рака

Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено 12 апреля в 15:14
Происшествия

МЧС посоветовало тушить пожар на кухне стиральным порошком

Как отметили в МЧС, пожар на кухне часто возникает из-за воспламенившегося жира.
Обновлено вчера в 20:03
Общество

Лайфхаки для путешественников. Как купить авиабилеты в 2 раза дешевле?

Как правило, чартер на 30–40% дешевле, покупают его обычно за 7–10 дней до поездки, поскольку борта формируются незадолго до полёта.
Обновлено вчера в 17:10
Наука

Способность поднимать тяжести может продлить жизнь

Обновлено вчера в 04:31
Космос

NASA сфотографировало на Марсе пингвина

Обновлено вчера в 12:00
Происшествия

Полиция возбудила уголовное дело по факту хищения в РУСАДА

Полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», по факту хищения в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА).
Обновлено вчера в 12:57
Политика

Спасенных у берегов Мальты мигрантов распределят по четырем странам ЕС

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат заявил, что более шестидесяти мигрантов, находящихся на борту судна Sea-Eye в прибрежной зоне страны, будут распределены между Люксембургом, Германией, Португалией и Францией.
Обновлено вчера в 07:11
Армия и оружие

Ливан обвинил Израиль в нарушении воздушных и морских границ

В Генштабе Ливана заявили, что Израиль нарушил воздушное и морское пространство страны. Об этом сообщает агентство NNA.
Обновлено вчера в 19:30
Интернет

В Microsoft сообщили о взломе хакерами почтового сервиса Outlook

Американская корпорация Microsoft сообщила, что хакеры с начала 2019 года могли получить доступ к некоторым аккаунтам пользователей почтового клиента Outlook.
Обновлено вчера в 19:32
Общество

Times назвала Солсбери лучшим местом для проживания в Великобритании

Обновлено вчера в 22:26
Хоккей

Хоккеист СКА Гавриков подписал двухлетний контракт с «Коламбусом»

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» объявил о подписании двухлетнего контракта с Владиславом Гавриковым.
Обновлено вчера в 17:15
Важное за сутки

Алина Санько из Азова стала «Мисс Россия-2019»

Победительницей конкурса «Мисс Россия» в 2019 году стала представительница города Азов Алина Санько, сообщается на сайте конкурса.
Обновлено вчера в 17:58
Происшествия

Открывшего стрельбу в Москве правозащитника Пятницкого отпустили

Полиция отпустила члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Павла Пятницкого, который был задержан за стрельбу в центре города.
Обновлено вчера в 10:32
Политика

Климкин поблагодарил Польшу за отказ пустить российский парусник

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поблагодарил Польшу за решение запретить российскому учебному паруснику "Седов" заходить в свои территориальные воды.
Обновлено вчера в 13:12
Авто

Орел, дракон и лев

Еще в 2007 году «лев» поселился под боком у «дракона»: тогда в Неполомице около Кракова открылся завод по сборке мановских грузовиков.
Обновлено вчера в 15:50
Единоборства

Василий Ломаченко нокаутировал Энтони Кроллу

Только что в Лос-Анджелесе (США) завершился вечер бокса, в главном бою которого чемпион WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко нокаутировал обязательного претендента на титул WBA Энтони Кроллу.
Обновлено вчера в 01:38
Политика

США и Бразилия призвали Россию прекратить поддержку Мадуро

Ранее Помпео обвинял Россию в незаконном «вмешательстве» в дела Венесуэлы.
Обновлено вчера в 22:29
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Джулиан Ассанж
Австралийский и эквадорский интернет-журналист и телеведущий, основатель WikiLeaks. В больших объёмах обнародовал сверхсекретные материалы о шпионских скандалах, коррупции в высших эшелонах власти, военных преступлениях и тайнах дипломатии великих держав.
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