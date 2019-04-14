WikiLeaks рассказал о судьбе кота АссанжаВести.Ru вчера в 18:24

На официальной странице портала в Twitter появилось видео того, как кот смотрит кадры задержания своего хозяина. Представители WikiLeaks рассказали, что еще в октябре 2018 года Ассанж попросил своих адвокатов забрать животное и пообещали, что кот и его хозяин воссоединятся на свободе.

Экономика Доход новгородского губернатора за год упал в пять раз Годовой доход губернатора Новгородской области Андрея Никитина в 2018 году составил 2,3 млн рублей — это в 5,3 раза меньше, чем задекларированный им доход за 2017 год (12,1 млн рублей).

Политика Советник Порошенко опубликовал отчет о неявках Зеленского в военкомат Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский четыре раза игнорировал повестки в военкомат в 2014–2015 годах.

Спорт Туктамышева поделилась эмоциями от выступления на командном КМ На командном Кубке мира по фигурному катанию россиянка заняла первое место в произвольной программе.

Хоккей «Бостон» обыграл «Торонто» во втором матче серии "Бостон" обыграл "Торонто" во второй встрече серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".

Происшествия В Тюмени после контртеррористической операции возбудили уголовное дело Уголовное дело по факту приготовления к убийству двух и более лиц общеопасным способом возбуждено в Тюмени по итогам контртеррористической операции.

Космос Опубликовано видео первого полета самого большого самолета в мире В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.

Авто Названы главные критерии выбора автомобиля Самые основные критерии выбора автомобилей стали известны по результатам проведенного опроса.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова назвала критикующих ее людей ущербными У российской балерины Анастасии Волочковой не впервые случилось противостояние с интернет-пользователями.

Общество В Роспотребнадзоре дали рекомендации по выбору рыбных консервов По данным Роспотребнадзора, среди изъятых из реализации консервов доля рыбной продукции составляет около 10%.

Здоровье Составлен список ранних симптомов рака Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.

Происшествия МЧС посоветовало тушить пожар на кухне стиральным порошком Как отметили в МЧС, пожар на кухне часто возникает из-за воспламенившегося жира.

Общество Лайфхаки для путешественников. Как купить авиабилеты в 2 раза дешевле? Как правило, чартер на 30–40% дешевле, покупают его обычно за 7–10 дней до поездки, поскольку борта формируются незадолго до полёта.

Происшествия Полиция возбудила уголовное дело по факту хищения в РУСАДА Полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», по факту хищения в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА).

Политика Спасенных у берегов Мальты мигрантов распределят по четырем странам ЕС Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат заявил, что более шестидесяти мигрантов, находящихся на борту судна Sea-Eye в прибрежной зоне страны, будут распределены между Люксембургом, Германией, Португалией и Францией.

Армия и оружие Ливан обвинил Израиль в нарушении воздушных и морских границ В Генштабе Ливана заявили, что Израиль нарушил воздушное и морское пространство страны. Об этом сообщает агентство NNA.

Интернет В Microsoft сообщили о взломе хакерами почтового сервиса Outlook Американская корпорация Microsoft сообщила, что хакеры с начала 2019 года могли получить доступ к некоторым аккаунтам пользователей почтового клиента Outlook.

Хоккей Хоккеист СКА Гавриков подписал двухлетний контракт с «Коламбусом» Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» объявил о подписании двухлетнего контракта с Владиславом Гавриковым.

Важное за сутки Алина Санько из Азова стала «Мисс Россия-2019» Победительницей конкурса «Мисс Россия» в 2019 году стала представительница города Азов Алина Санько, сообщается на сайте конкурса.

Происшествия Открывшего стрельбу в Москве правозащитника Пятницкого отпустили Полиция отпустила члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Павла Пятницкого, который был задержан за стрельбу в центре города.

Политика Климкин поблагодарил Польшу за отказ пустить российский парусник Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поблагодарил Польшу за решение запретить российскому учебному паруснику "Седов" заходить в свои территориальные воды.

Авто Орел, дракон и лев Еще в 2007 году «лев» поселился под боком у «дракона»: тогда в Неполомице около Кракова открылся завод по сборке мановских грузовиков.

Единоборства Василий Ломаченко нокаутировал Энтони Кроллу Только что в Лос-Анджелесе (США) завершился вечер бокса, в главном бою которого чемпион WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко нокаутировал обязательного претендента на титул WBA Энтони Кроллу.