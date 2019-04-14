Происшествия
WikiLeaks рассказал о судьбе кота АссанжаВести.Ru вчера в 18:24
На официальной странице портала в Twitter появилось видео того, как кот смотрит кадры задержания своего хозяина. Представители WikiLeaks рассказали, что еще в октябре 2018 года Ассанж попросил своих адвокатов забрать животное и пообещали, что кот и его хозяин воссоединятся на свободе.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Экономика
Доход новгородского губернатора за год упал в пять раз
Годовой доход губернатора Новгородской области Андрея Никитина в 2018 году составил 2,3 млн рублей — это в 5,3 раза меньше, чем задекларированный им доход за 2017 год (12,1 млн рублей).
Обновлено вчера в 06:07
Общество
Юрий Берг стал советником гендиректора УГМК Андрея Козицына
Обновлено вчера в 09:29
Политика
Советник Порошенко опубликовал отчет о неявках Зеленского в военкомат
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский четыре раза игнорировал повестки в военкомат в 2014–2015 годах.
Обновлено вчера в 13:57
Авто
Правительство утвердило правила тюнинга автомобилей
Обновлено 12 апреля в 03:50
Спорт
Туктамышева поделилась эмоциями от выступления на командном КМ
На командном Кубке мира по фигурному катанию россиянка заняла первое место в произвольной программе.
Обновлено вчера в 07:23
Хоккей
«Бостон» обыграл «Торонто» во втором матче серии
"Бостон" обыграл "Торонто" во второй встрече серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия
В Тюмени после контртеррористической операции возбудили уголовное дело
Уголовное дело по факту приготовления к убийству двух и более лиц общеопасным способом возбуждено в Тюмени по итогам контртеррористической операции.
Обновлено вчера в 03:10
Космос
Опубликовано видео первого полета самого большого самолета в мире
В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
Обновлено вчера в 12:59
Авто
Названы главные критерии выбора автомобиля
Самые основные критерии выбора автомобилей стали известны по результатам проведенного опроса.
Обновлено вчера в 05:58
Шоу-бизнес
Проблемы с законом и разводы: как сложились судьбы звезд индийского кино
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика
Обновлено вчера в 06:03
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова назвала критикующих ее людей ущербными
У российской балерины Анастасии Волочковой не впервые случилось противостояние с интернет-пользователями.
Обновлено вчера в 07:36
Общество
В Роспотребнадзоре дали рекомендации по выбору рыбных консервов
По данным Роспотребнадзора, среди изъятых из реализации консервов доля рыбной продукции составляет около 10%.
Обновлено вчера в 23:37
Здоровье
Составлен список ранних симптомов рака
Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено 12 апреля в 15:14
Происшествия
МЧС посоветовало тушить пожар на кухне стиральным порошком
Как отметили в МЧС, пожар на кухне часто возникает из-за воспламенившегося жира.
Обновлено вчера в 20:03
Общество
Лайфхаки для путешественников. Как купить авиабилеты в 2 раза дешевле?
Как правило, чартер на 30–40% дешевле, покупают его обычно за 7–10 дней до поездки, поскольку борта формируются незадолго до полёта.
Обновлено вчера в 17:10
Наука
Способность поднимать тяжести может продлить жизнь
Обновлено вчера в 04:31
Космос
NASA сфотографировало на Марсе пингвина
Обновлено вчера в 12:00
Происшествия
Полиция возбудила уголовное дело по факту хищения в РУСАДА
Полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», по факту хищения в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА).
Обновлено вчера в 12:57
Политика
Спасенных у берегов Мальты мигрантов распределят по четырем странам ЕС
Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат заявил, что более шестидесяти мигрантов, находящихся на борту судна Sea-Eye в прибрежной зоне страны, будут распределены между Люксембургом, Германией, Португалией и Францией.
Обновлено вчера в 07:11
Армия и оружие
Ливан обвинил Израиль в нарушении воздушных и морских границ
В Генштабе Ливана заявили, что Израиль нарушил воздушное и морское пространство страны. Об этом сообщает агентство NNA.
Обновлено вчера в 19:30
Интернет
В Microsoft сообщили о взломе хакерами почтового сервиса Outlook
Американская корпорация Microsoft сообщила, что хакеры с начала 2019 года могли получить доступ к некоторым аккаунтам пользователей почтового клиента Outlook.
Обновлено вчера в 19:32
Общество
Times назвала Солсбери лучшим местом для проживания в Великобритании
Обновлено вчера в 22:26
Хоккей
Хоккеист СКА Гавриков подписал двухлетний контракт с «Коламбусом»
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» объявил о подписании двухлетнего контракта с Владиславом Гавриковым.
Обновлено вчера в 17:15
Важное за сутки
Алина Санько из Азова стала «Мисс Россия-2019»
Победительницей конкурса «Мисс Россия» в 2019 году стала представительница города Азов Алина Санько, сообщается на сайте конкурса.
Обновлено вчера в 17:58
Происшествия
Открывшего стрельбу в Москве правозащитника Пятницкого отпустили
Полиция отпустила члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Павла Пятницкого, который был задержан за стрельбу в центре города.
Обновлено вчера в 10:32
Политика
Климкин поблагодарил Польшу за отказ пустить российский парусник
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поблагодарил Польшу за решение запретить российскому учебному паруснику "Седов" заходить в свои территориальные воды.
Обновлено вчера в 13:12
Авто
Орел, дракон и лев
Еще в 2007 году «лев» поселился под боком у «дракона»: тогда в Неполомице около Кракова открылся завод по сборке мановских грузовиков.
Обновлено вчера в 15:50
Единоборства
Василий Ломаченко нокаутировал Энтони Кроллу
Только что в Лос-Анджелесе (США) завершился вечер бокса, в главном бою которого чемпион WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко нокаутировал обязательного претендента на титул WBA Энтони Кроллу.
Обновлено вчера в 01:38
Политика
США и Бразилия призвали Россию прекратить поддержку Мадуро
Ранее Помпео обвинял Россию в незаконном «вмешательстве» в дела Венесуэлы.
Обновлено вчера в 22:29