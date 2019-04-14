Происшествия
WikiLeaks показал кота Ассанжа за просмотром записи ареста хозяинаПолитическая Экспертиза вчера в 20:13
Компания WikiLeaks опубликовала видео с котом Джулиана Ассанжа, смотрящим по телевизору процесс задержания своего хозяина. Представители организации отмечают, что животному ничего не угрожает, и пушистик будет дожидаться своего человека, находясь в безопасности и под присмотром.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 06:00, Ашберн
Автоспорт
Карлос Сайнс: «Квяту следует быть более терпеливым»
Обновлено в 05:47
Происшествия
На штрафстоянке в Петербурге произошел конфликт с участием Милонова
Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился в полицию после конфликта с сотрудниками штрафстоянки.
Обновлено в 04:52
Происшествия
Девять задержанных сбежали из ИВС в Туве
Девять задержанных сбежали из изолятора временного содержания (ИВС) в Туве. Об этом 14 апреля сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.
Обновлено в 05:06
Единоборства
В UFC подтвердили предстоящий бой Нурмагомедова и Порье
Глава UFC Дана Уайт подтвердил, что бой между чемпионом организации в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье состоится, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:44
Происшествия
Появилось видео конфликта с Милоновым на штрафстоянке
В Сети опубликовано видео конфликта на петербургской штрафстоянке, участником которого стал депутат Государственной думы Виталий Милонов.
Обновлено в 05:52
Хоккей
Женская сборная Канады не вышла в финал ЧМ
Сборная Канады по хоккею проиграла в полуфинале Чемпионата Мира-2019 и впервые в истории не попала в финал.
Обновлено вчера в 13:35
Политика
В Финляндии пройдут парламентские выборы
Отношения с Россией Практически все опрошенные ТАСС перед выборами лидеры претендующих на место в парламенте финских партий заявили, что Финляндии нужно продолжать диалог с РФ.
Обновлено вчера в 17:07
Политика
МИД Японии призвал Китай ужесточить контроль над санкциями против КНДР
Министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что Токио надеется на ужесточение контроля со стороны Китая над выполнением санкций в отношении Северной Кореи.
Обновлено в 02:50
Армия и оружие
Без экспорта Су-57 может быть обречён на единичное производство
Без иностранных заказчиков Су-57 может быть обречён на штучное производство Для обеспечения больших объемов производства российского истребителя пятого поколения Су-57, только лишь внутреннего рынка мало.
Обновлено вчера в 17:12
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу по иностранцам в Подмосковье
В Ленинском районе Подмосковья в ходе спора из-за денег неизвестный открыл стрельбу по двум иностранцам, в результате чего один из них погиб.
Обновлено в 05:36
Политика
Отец Ассанжа призвал власти Австралии вернуть сына на родину
Отец основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который находится в британской тюрьме «Белмарш», Джон Шиптон призвал правительство Австралии экстрадировать его сына на родину.
Обновлено в 05:49
Происшествия
Во Флориде фермер стал жертвой нападения собственного казуара
Американский фермер стал жертвой смертельного удара собственной птицы, которую содержал на территории своих владений.
Обновлено в 02:14
Общество
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 15–21 апреля
Специально для 5.tv.ru астролог Сергей Седашёв составил прогноз для каждого знака зодиака на ближайшую неделю.
Обновлено вчера в 13:12
Политика
Минфин США сообщил о скором завершении переговоров с Китаем
Министр подчеркнул, что соглашение по спорным торговым вопросам в случае успешного завершения переговоров "значительно превзойдет" усилия прежних американских администраций по открытию китайского рынка для американских компаний.
Обновлено вчера в 21:56
Политика
Британцы назвали лидера лейбористов Корбина новым премьером страны
Лидер лейбористов Джереми Корбин стал бы новым премьер-министром Великобритании в случае, если бы сейчас проводились всеобщие выборы в стране.
Обновлено в 02:36
Хоккей
Два ассиста Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Каролину»
"Вашингтон" провел второй матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Каролиной", сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 18:39
Авто
Назван ТОП-3 лучших подержанных кроссоверов за 600 тыс. рублей
Обновлено в 04:27
Важное за сутки
Алина Санько до сих пор не верит, что выиграла конкурс «Мисс Россия»
В Москве назвали победительницу конкурса "Мисс Россия": в финале состязания красавиц, прошедшем в концертном зале "Барвиха Luxury Village" 13 апреля, победу одержала 20-летняя Алина Санько из Ростовской области.
Обновлено в 04:27
Политика
Штаб Порошенко назвал условие проведения дебатов с Зеленским 19 апреля
В воскресенье, 14 апреля, штаб действующего президента Украины Петра Порошенко назвал условие, при котором политик будет готов провести дебаты со своим оппонентом Владимиром Зеленским 19 апреля.
Обновлено в 05:49
Спорт
Елизавета Туктамышева описала свою победу одним словом
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева на своей странице в Instagram опубликовала пост, относящийся к ее победе в произвольном одиночном катании на чемпионате мира в Японии.
Обновлено вчера в 23:49
Общество
Ученые назвали ранний признак нехватки в организме витамина В12
Дефицит витамина В12 приводит к резкому ослаблению иммунитета и накоплению токсичных продуктов распада аминокислот в органах, выяснили ученые из Университета Райса (США).
Обновлено в 01:45
Экономика
Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах
По сравнению с позапрошлым годом доходы Путина сократились на 10 млн руб. Тогда он заработал 18,73 млн руб. Пресс-секретарь президента пояснял, что Путин продал земельный участок площадью 1500 кв. м, однако не уточнил кому и где эта земля расположена.
Обновлено 12 апреля в 11:04
Технологии
Роскомнадзор предупредил о вирусах при просмотре «Игры престолов»
Обновлено вчера в 09:50
Хоккей
Почетный вице-президент ФХР: «На Западе КХЛ, в отличие от Востока, проблемы с судейством возникают регулярно»
Почетный вице-президент ФХР Юрий Карандин рассказал о своих впечатлениях от победы ЦСКА над «Авангардом» (5:2) в первом матче финальной серии Кубка Гагарина.
Обновлено в 03:41
Происшествия
Пятерых рыбаков сняли со льдины хабаровские спасатели
Сотрудники Советско-Гаванского поисково-спасательного отряда и городской службы спасения эвакуировали с отколовшейся от берега льдины пятерых рыбаков-любителей, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС Хабаровского края.
Обновлено в 03:49
Общество
Солсбери назван лучшим местом для жизни в Британии
Солсбери возглавил список лучших мест для жизни в Британии, составленный газетой The Sunday Times.
Обновлено в 03:45
Политика
Эксперт оценил отказ Зеленского сдать анализы вместе с Порошенко
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер оценил отказ кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского сдавать анализы вместе с его конкурентом Петром Порошенко.
Обновлено в 05:35
Происшествия
Неизвестный протаранил машину посла Украины в Лондоне
Автомобилист протаранил машину украинского посла, которая была припаркована напротив здания дипмиссии.
Обновлено вчера в 10:52
Культура
Ольга Орлова заговорила о закрытии «Дома-2»
Популярная певица Ольга Орлова уже пару лет успешно работает ведущей шоу «Дом-2».
Обновлено 12 апреля в 10:18
Авто
Составлен топ-5 самых надежных китайских автомобилей
Эксперты издания Car.ru назвали ТОП-5 самых надежных китайских автомобилей по состоянию на апрель 2019 года.
Обновлено в 05:21