Происшествия

WikiLeaks показал кота Ассанжа за просмотром записи ареста хозяинаПолитическая Экспертиза вчера в 20:13

Компания WikiLeaks опубликовала видео с котом Джулиана Ассанжа, смотрящим по телевизору процесс задержания своего хозяина. Представители организации отмечают, что животному ничего не угрожает, и пушистик будет дожидаться своего человека, находясь в безопасности и под присмотром.
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WikiLeaks сообщила о судьбе кота Ассанжа после ареста его хозяина

РБКвчера в 18:58

Стала известна судьба кота Ассанжа

Lenta.ruвчера в 17:44

WikiLeaks опубликовала видео с котом Ассанжа, смотрящим на арест хозяина

Газета.Ruвчера в 16:46

«Викиликс» распространила видео с котом Джулиана Ассанжа, который смотрит по телевизору арест хозяина

Эхо Москвывчера в 16:57

WikiLeaks опубликовал видео с котом Ассанжа

RT на русскомвчера в 16:49

Опубликовано видео, на котором кот Ассанжа смотрит запись его задержания

РИА Новостивчера в 17:14

WikiLeaks показал жившего с Ассанжем в посольстве Эквадора кота

Говорит Москвавчера в 16:43
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Автоспорт

Карлос Сайнс: «Квяту следует быть более терпеливым»

Обновлено в 05:47
Происшествия

На штрафстоянке в Петербурге произошел конфликт с участием Милонова

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился в полицию после конфликта с сотрудниками штрафстоянки.
Обновлено в 04:52
Происшествия

Девять задержанных сбежали из ИВС в Туве

Девять задержанных сбежали из изолятора временного содержания (ИВС) в Туве. Об этом 14 апреля сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.
Обновлено в 05:06
Единоборства

В UFC подтвердили предстоящий бой Нурмагомедова и Порье

Глава UFC Дана Уайт подтвердил, что бой между чемпионом организации в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье состоится, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:44
Происшествия

Появилось видео конфликта с Милоновым на штрафстоянке

В Сети опубликовано видео конфликта на петербургской штрафстоянке, участником которого стал депутат Государственной думы Виталий Милонов.
Обновлено в 05:52
Хоккей

Женская сборная Канады не вышла в финал ЧМ

Сборная Канады по хоккею проиграла в полуфинале Чемпионата Мира-2019 и впервые в истории не попала в финал.
Обновлено вчера в 13:35
Политика

В Финляндии пройдут парламентские выборы

Отношения с Россией Практически все опрошенные ТАСС перед выборами лидеры претендующих на место в парламенте финских партий заявили, что Финляндии нужно продолжать диалог с РФ.
Обновлено вчера в 17:07
Политика

МИД Японии призвал Китай ужесточить контроль над санкциями против КНДР

Министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что Токио надеется на ужесточение контроля со стороны Китая над выполнением санкций в отношении Северной Кореи.
Обновлено в 02:50
Армия и оружие

Без экспорта Су-57 может быть обречён на единичное производство

Без иностранных заказчиков Су-57 может быть обречён на штучное производство Для обеспечения больших объемов производства российского истребителя пятого поколения Су-57, только лишь внутреннего рынка мало.
Обновлено вчера в 17:12
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу по иностранцам в Подмосковье

В Ленинском районе Подмосковья в ходе спора из-за денег неизвестный открыл стрельбу по двум иностранцам, в результате чего один из них погиб.
Обновлено в 05:36
Политика

Отец Ассанжа призвал власти Австралии вернуть сына на родину

Отец основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который находится в британской тюрьме «Белмарш», Джон Шиптон призвал правительство Австралии экстрадировать его сына на родину.
Обновлено в 05:49
Происшествия

Во Флориде фермер стал жертвой нападения собственного казуара

Американский фермер стал жертвой смертельного удара собственной птицы, которую содержал на территории своих владений.
Обновлено в 02:14
Общество

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 15–21 апреля

Специально для 5.tv.ru астролог Сергей Седашёв составил прогноз для каждого знака зодиака на ближайшую неделю.
Обновлено вчера в 13:12
Политика

Минфин США сообщил о скором завершении переговоров с Китаем

Министр подчеркнул, что соглашение по спорным торговым вопросам в случае успешного завершения переговоров "значительно превзойдет" усилия прежних американских администраций по открытию китайского рынка для американских компаний.
Обновлено вчера в 21:56
Политика

Британцы назвали лидера лейбористов Корбина новым премьером страны

Лидер лейбористов Джереми Корбин стал бы новым премьер-министром Великобритании в случае, если бы сейчас проводились всеобщие выборы в стране.
Обновлено в 02:36
Хоккей

Два ассиста Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Каролину»

"Вашингтон" провел второй матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Каролиной", сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 18:39
Авто

Назван ТОП-3 лучших подержанных кроссоверов за 600 тыс. рублей

Обновлено в 04:27
Важное за сутки

Алина Санько до сих пор не верит, что выиграла конкурс «Мисс Россия»

В Москве назвали победительницу конкурса "Мисс Россия": в финале состязания красавиц, прошедшем в концертном зале "Барвиха Luxury Village" 13 апреля, победу одержала 20-летняя Алина Санько из Ростовской области.
Обновлено в 04:27
Политика

Штаб Порошенко назвал условие проведения дебатов с Зеленским 19 апреля

В воскресенье, 14 апреля, штаб действующего президента Украины Петра Порошенко назвал условие, при котором политик будет готов провести дебаты со своим оппонентом Владимиром Зеленским 19 апреля.
Обновлено в 05:49
Спорт

Елизавета Туктамышева описала свою победу одним словом

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева на своей странице в Instagram опубликовала пост, относящийся к ее победе в произвольном одиночном катании на чемпионате мира в Японии.
Обновлено вчера в 23:49
Общество

Ученые назвали ранний признак нехватки в организме витамина В12

Дефицит витамина В12 приводит к резкому ослаблению иммунитета и накоплению токсичных продуктов распада аминокислот в органах, выяснили ученые из Университета Райса (США).
Обновлено в 01:45
Экономика

Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах

По сравнению с позапрошлым годом доходы Путина сократились на 10 млн руб. Тогда он заработал 18,73 млн руб. Пресс-секретарь президента пояснял, что Путин продал земельный участок площадью 1500 кв. м, однако не уточнил кому и где эта земля расположена.
Обновлено 12 апреля в 11:04
Технологии

Роскомнадзор предупредил о вирусах при просмотре «Игры престолов»

Обновлено вчера в 09:50
Хоккей

Почетный вице-президент ФХР: «На Западе КХЛ, в отличие от Востока, проблемы с судейством возникают регулярно»

Почетный вице-президент ФХР Юрий Карандин рассказал о своих впечатлениях от победы ЦСКА над «Авангардом» (5:2) в первом матче финальной серии Кубка Гагарина.
Обновлено в 03:41
Происшествия

Пятерых рыбаков сняли со льдины хабаровские спасатели

Сотрудники Советско-Гаванского поисково-спасательного отряда и городской службы спасения эвакуировали с отколовшейся от берега льдины пятерых рыбаков-любителей, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС Хабаровского края.
Обновлено в 03:49
Общество

Солсбери назван лучшим местом для жизни в Британии

Солсбери возглавил список лучших мест для жизни в Британии, составленный газетой The Sunday Times.
Обновлено в 03:45
Политика

Эксперт оценил отказ Зеленского сдать анализы вместе с Порошенко

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер оценил отказ кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского сдавать анализы вместе с его конкурентом Петром Порошенко.
Обновлено в 05:35
Происшествия

Неизвестный протаранил машину посла Украины в Лондоне

Автомобилист протаранил машину украинского посла, которая была припаркована напротив здания дипмиссии.
Обновлено вчера в 10:52
Культура

Ольга Орлова заговорила о закрытии «Дома-2»

Популярная певица Ольга Орлова уже пару лет успешно работает ведущей шоу «Дом-2».
Обновлено 12 апреля в 10:18
Авто

Составлен топ-5 самых надежных китайских автомобилей

Эксперты издания Car.ru назвали ТОП-5 самых надежных китайских автомобилей по состоянию на апрель 2019 года.
Обновлено в 05:21
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Джулиан Ассанж
Австралийский и эквадорский интернет-журналист и телеведущий, основатель WikiLeaks. В больших объёмах обнародовал сверхсекретные материалы о шпионских скандалах, коррупции в высших эшелонах власти, военных преступлениях и тайнах дипломатии великих держав.
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