Происшествия

WikiLeaks опубликовал видео с котом АссанжаRT на русском вчера в 16:49

Портал WikiLeaks опубликовал кадры с котом Джулиана Ассанжа, «смотрящим» видео задержания своего хозяина. Как отмечается в сообщении, животное в безопасности.
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WikiLeaks опубликовал видео с котом Ассанжа

RT на русскомвчера в 16:49

Стала известна судьба кота Ассанжа

Lenta.ruвчера в 17:44

Опубликовано видео, на котором кот Ассанжа смотрит запись его задержания

РИА Новостивчера в 17:14

«Викиликс» распространила видео с котом Джулиана Ассанжа, который смотрит по телевизору арест хозяина

Эхо Москвывчера в 16:57

WikiLeaks сообщила о судьбе кота Ассанжа после ареста его хозяина

РБКвчера в 18:58

WikiLeaks опубликовала видео с котом Ассанжа, смотрящим на арест хозяина

Газета.Ruвчера в 16:46

WikiLeaks показал жившего с Ассанжем в посольстве Эквадора кота

Говорит Москвавчера в 16:43
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Шоу-бизнес

Дядя Меган Маркл показал детские фотографии герцогини

Обновлено вчера в 20:19
Авто

Назван ТОП-3 лучших подержанных кроссоверов за 600 тыс. рублей

Обновлено в 04:27
Политика

Экс-губернатор Оренбуржья Юрий Берг стал советником гендиректора УГМК

Экс-глава региона занял пост советника гендиректора УГМК Андрея Козицына. В этой роли он уже поздравил жителей Медногорска с юбилеем города.
Обновлено в 01:03
Важное за сутки

Алина Санько из Азова стала «Мисс Россия-2019»

Победительницей конкурса «Мисс Россия» в 2019 году стала представительница города Азов Алина Санько, сообщается на сайте конкурса.
Обновлено вчера в 17:58
Политика

Джулиани: Ассанж мог знать, что Киев стоял за обвинениями в сговоре против Трампа

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж может рассказать, что за утверждениями о приписываемом России сговоре с предвыборным штабом Дональда Трампа стояла Украина.
Обновлено 12 апреля в 13:40
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, как выбирать рыбные консервы

Роспотребнадзор представил рекомендации по выбору качественных рыбных консервов.
Обновлено в 04:07
Шоу-бизнес

Дочь Алексея Панина не хочет видеться со своей матерью

Дочь известного актера Алексея Панина Анна не желает видеться со своей матерью Юлией Юдинцевой.
Обновлено в 02:35
Происшествия

Виталия Милонова избили на парковке в Санкт-Петербурге

Депутат Государственной думы России Виталий Милонов обратился в полицию с заявлением о том, что его избили на парковке вечером в субботу, 13 апреля.
Обновлено в 04:05
Общество

У каждой пятой осужденной россиянки диагностировали ВИЧ

Диагноз «вирус иммунодефицита» поставлен каждому десятому осужденному мужчине и каждой пятой женщине.
Обновлено вчера в 09:27
Происшествия

В Лондоне неизвестный атаковал машину посла Украины

В Лондоне неизвестный на машине врезался в автомобиль посла Украины. При его задержании стражам порядка пришлось применить оружие.
Обновлено вчера в 10:31
Происшествия

В ходе спецоперации в Тюмени ликвидированы террористы

По предварительным данным, в ходе контртеррористической операции в Тюмени были уничтожены все приверженцы террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
Обновлено 12 апреля в 16:30
Общество

Солсбери назван лучшим местом для жизни в Британии

Солсбери возглавил список лучших мест для жизни в Британии, составленный газетой The Sunday Times.
Обновлено в 03:45
Происшествия

В Непале столкнулись самолет и вертолет

Обновлено в 03:57
Политика

Отец Ассанжа прокомментировал арест сына в Лондоне

Джон Шиптон, отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, прокомментировал арест сына в Великобритании.
Обновлено в 02:15
Происшествия

Пермские школьницы отравились веществом из найденного на улице свертка

Две школьницы из Перми госпитализированы после того, как попробовали содержимое свертка, найденного на улице.
Обновлено в 01:51
Единоборства

Порье вызвал Нурмагомедова на бой

Американец Дастин Порье, завоевавший титул временного чемпиона UFC в лёгком весе, бросил вызов действующему чемпиону организации, россиянину Хабибу Нурмагомедову.
Обновлено в 01:44
Хоккей

Защитник «Вашингтона» Орпик установил новый рекорд Кубка Стэнли

Встреча прошла в Вашингтоне и закончилась победой хозяев в овертайме — 4:3. Автором победной шайбы стал Брукс Орпик после передачи Евгения Кузнецова.
Обновлено вчера в 20:55
Общество

Депутаты Госдумы от ЕАО опубликовали сведения о доходах

Обновлено вчера в 20:00
Армия и оружие

Российские военные провели урок мужества в Приднестровье

Урок мужества, посвященный 75-й годовщине освобождения города Тирасполь от немецко-фашистских захватчиков, провели военнослужащие оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) 13 апреля сообщает интернет-портал министерства обороны России.
Обновлено в 02:57
Политика

Зеленский отказался от дебатов из-за возможной провокации

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объяснил журналистам, почему он отказался от дебатов с Петром Порошенко 14 апреля.
Обновлено в 00:31
Автоспорт

Квят столкнулся с двумя болидами на Гран-при Китая

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят, выступающий в «Формуле-1», стал участником инцидента с двумя болидами на первом круге Гран-при Китая.
Обновлено в 03:00
Общество

Ученые назвали ранний признак нехватки в организме витамина В12

Дефицит витамина В12 приводит к резкому ослаблению иммунитета и накоплению токсичных продуктов распада аминокислот в органах, выяснили ученые из Университета Райса (США).
Обновлено в 01:45
Происшествия

Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика

Обновлено вчера в 06:03
Происшествия

Причиной пожара в парке «Лосиный остров» мог быть поджог

Поджог мог стать основной причиной пожара в парке, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минприроды.
Обновлено в 03:33
Происшествия

Возле ночного клуба в Москве произошла стрельба

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, во время потасовки возле заведения на Кутузовском проспекте один из посетителей достал травматический пистолет и стал стрелять.
Обновлено в 01:30
Наука

Идеальным завтраком для больных диабетом является омлет

Идеальным завтраком для больных диабетом является омлет. Об этом сообщают ученые из Канады.
Обновлено вчера в 11:57
Игры

Вышел официальный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order

Respawn и EA Star Wars представили первый официальный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order.
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Видео отражения атаки израильских ВВС сирийскими ПВО появилось в Сети

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Вместо переднего бампера появился отвал для земляных и строительных работ, а вместо заднего – рама.
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Джулиан Ассанж
Австралийский и эквадорский интернет-журналист и телеведущий, основатель WikiLeaks. В больших объёмах обнародовал сверхсекретные материалы о шпионских скандалах, коррупции в высших эшелонах власти, военных преступлениях и тайнах дипломатии великих держав.
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