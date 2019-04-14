WikiLeaks опубликовал видео с котом АссанжаRT на русском вчера в 16:49

Портал WikiLeaks опубликовал кадры с котом Джулиана Ассанжа, «смотрящим» видео задержания своего хозяина. Как отмечается в сообщении, животное в безопасности.

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Политика Джулиани: Ассанж мог знать, что Киев стоял за обвинениями в сговоре против Трампа Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж может рассказать, что за утверждениями о приписываемом России сговоре с предвыборным штабом Дональда Трампа стояла Украина.

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