Происшествия
WikiLeaks опубликовал видео с котом АссанжаRT на русском вчера в 16:49
Портал WikiLeaks опубликовал кадры с котом Джулиана Ассанжа, «смотрящим» видео задержания своего хозяина. Как отмечается в сообщении, животное в безопасности.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 04:30, Ашберн
Шоу-бизнес
Дядя Меган Маркл показал детские фотографии герцогини
Обновлено вчера в 20:19
Авто
Назван ТОП-3 лучших подержанных кроссоверов за 600 тыс. рублей
Обновлено в 04:27
Политика
Экс-губернатор Оренбуржья Юрий Берг стал советником гендиректора УГМК
Экс-глава региона занял пост советника гендиректора УГМК Андрея Козицына. В этой роли он уже поздравил жителей Медногорска с юбилеем города.
Обновлено в 01:03
Важное за сутки
Алина Санько из Азова стала «Мисс Россия-2019»
Победительницей конкурса «Мисс Россия» в 2019 году стала представительница города Азов Алина Санько, сообщается на сайте конкурса.
Обновлено вчера в 17:58
Политика
Джулиани: Ассанж мог знать, что Киев стоял за обвинениями в сговоре против Трампа
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж может рассказать, что за утверждениями о приписываемом России сговоре с предвыборным штабом Дональда Трампа стояла Украина.
Обновлено 12 апреля в 13:40
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, как выбирать рыбные консервы
Роспотребнадзор представил рекомендации по выбору качественных рыбных консервов.
Обновлено в 04:07
Шоу-бизнес
Дочь Алексея Панина не хочет видеться со своей матерью
Дочь известного актера Алексея Панина Анна не желает видеться со своей матерью Юлией Юдинцевой.
Обновлено в 02:35
Происшествия
Виталия Милонова избили на парковке в Санкт-Петербурге
Депутат Государственной думы России Виталий Милонов обратился в полицию с заявлением о том, что его избили на парковке вечером в субботу, 13 апреля.
Обновлено в 04:05
Общество
У каждой пятой осужденной россиянки диагностировали ВИЧ
Диагноз «вирус иммунодефицита» поставлен каждому десятому осужденному мужчине и каждой пятой женщине.
Обновлено вчера в 09:27
Происшествия
В Лондоне неизвестный атаковал машину посла Украины
В Лондоне неизвестный на машине врезался в автомобиль посла Украины. При его задержании стражам порядка пришлось применить оружие.
Обновлено вчера в 10:31
Происшествия
В ходе спецоперации в Тюмени ликвидированы террористы
По предварительным данным, в ходе контртеррористической операции в Тюмени были уничтожены все приверженцы террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
Обновлено 12 апреля в 16:30
Общество
Солсбери назван лучшим местом для жизни в Британии
Солсбери возглавил список лучших мест для жизни в Британии, составленный газетой The Sunday Times.
Обновлено в 03:45
Происшествия
В Непале столкнулись самолет и вертолет
Обновлено в 03:57
Политика
Отец Ассанжа прокомментировал арест сына в Лондоне
Джон Шиптон, отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, прокомментировал арест сына в Великобритании.
Обновлено в 02:15
Происшествия
Пермские школьницы отравились веществом из найденного на улице свертка
Две школьницы из Перми госпитализированы после того, как попробовали содержимое свертка, найденного на улице.
Обновлено в 01:51
Единоборства
Порье вызвал Нурмагомедова на бой
Американец Дастин Порье, завоевавший титул временного чемпиона UFC в лёгком весе, бросил вызов действующему чемпиону организации, россиянину Хабибу Нурмагомедову.
Обновлено в 01:44
Хоккей
Защитник «Вашингтона» Орпик установил новый рекорд Кубка Стэнли
Встреча прошла в Вашингтоне и закончилась победой хозяев в овертайме — 4:3. Автором победной шайбы стал Брукс Орпик после передачи Евгения Кузнецова.
Обновлено вчера в 20:55
Общество
Депутаты Госдумы от ЕАО опубликовали сведения о доходах
Обновлено вчера в 20:00
Армия и оружие
Российские военные провели урок мужества в Приднестровье
Урок мужества, посвященный 75-й годовщине освобождения города Тирасполь от немецко-фашистских захватчиков, провели военнослужащие оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) 13 апреля сообщает интернет-портал министерства обороны России.
Обновлено в 02:57
Политика
Зеленский отказался от дебатов из-за возможной провокации
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объяснил журналистам, почему он отказался от дебатов с Петром Порошенко 14 апреля.
Обновлено в 00:31
Автоспорт
Квят столкнулся с двумя болидами на Гран-при Китая
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят, выступающий в «Формуле-1», стал участником инцидента с двумя болидами на первом круге Гран-при Китая.
Обновлено в 03:00
Общество
Ученые назвали ранний признак нехватки в организме витамина В12
Дефицит витамина В12 приводит к резкому ослаблению иммунитета и накоплению токсичных продуктов распада аминокислот в органах, выяснили ученые из Университета Райса (США).
Обновлено в 01:45
Происшествия
Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика
Обновлено вчера в 06:03
Происшествия
Причиной пожара в парке «Лосиный остров» мог быть поджог
Поджог мог стать основной причиной пожара в парке, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минприроды.
Обновлено в 03:33
Происшествия
Возле ночного клуба в Москве произошла стрельба
Как сообщает телеканал РЕН ТВ, во время потасовки возле заведения на Кутузовском проспекте один из посетителей достал травматический пистолет и стал стрелять.
Обновлено в 01:30
Наука
Идеальным завтраком для больных диабетом является омлет
Идеальным завтраком для больных диабетом является омлет. Об этом сообщают ученые из Канады.
Обновлено вчера в 11:57
Игры
Вышел официальный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order
Respawn и EA Star Wars представили первый официальный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order.
Обновлено вчера в 16:29
Армия и оружие
Видео отражения атаки израильских ВВС сирийскими ПВО появилось в Сети
Обновлено вчера в 07:48
Культура
Скончался автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников
Обновлено вчера в 20:20
Авто
Маленький трактор: LADA 4х4 стала «мечтой тракториста»
Вместо переднего бампера появился отвал для земляных и строительных работ, а вместо заднего – рама.
Обновлено в 02:23