Происшествия

WikiLeaks опубликовал видео с котом АссанжаRT на русском вчера в 16:49

Портал WikiLeaks опубликовал кадры с котом Джулиана Ассанжа, «смотрящим» видео задержания своего хозяина. Как отмечается в сообщении, животное в безопасности.
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WikiLeaks сообщила о судьбе кота Ассанжа после ареста его хозяина

РБКвчера в 18:58

WikiLeaks опубликовала видео с котом Ассанжа, смотрящим на арест хозяина

Газета.Ruвчера в 16:46

Опубликовано видео, на котором кот Ассанжа смотрит запись его задержания

РИА Новостивчера в 17:14

«Викиликс» распространила видео с котом Джулиана Ассанжа, который смотрит по телевизору арест хозяина

Эхо Москвывчера в 16:57

WikiLeaks опубликовал видео с котом Ассанжа

RT на русскомвчера в 16:49

Стала известна судьба кота Ассанжа

Lenta.ruвчера в 17:44

WikiLeaks показал жившего с Ассанжем в посольстве Эквадора кота

Говорит Москвавчера в 16:43
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Единоборства

Порье победил Холлоуэя и стал временным чемпионом UFC

Обновлено в 02:53
Шоу-бизнес

Дочь Алексея Панина не хочет видеться со своей матерью

Дочь известного актера Алексея Панина Анна не желает видеться со своей матерью Юлией Юдинцевой.
Обновлено в 02:35
Происшествия

В шведском Норрчёпинге произошёл взрыв в ювелирном магазине

Обновлено в 01:12
Политика

Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды Польши

Польша отказалась впустить в территориальные воды страны российский парусник "Седов", на котором находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета.
Обновлено 12 апреля в 13:55
Экономика

Facebook за год потратил $20 млн на охрану Цукерберга

Компания Facebook в пятницу сообщила, что в 2018 году выделила генеральному директору Марку Цукербергу свыше $20 млн на обеспечение безопасности, это в четыре раза больше, чем он получил на эти же цели в 2016 году.
Обновлено 12 апреля в 22:38
Происшествия

В Тюмени в ходе КТО ликвидированы сторонники ИГ

В Тюмени в ходе контртеррористической операции ликвидировали двух сторонников террористической группировки «Исламское государство»*.
Обновлено 12 апреля в 16:34
Гаджеты

Бенчмарк выявил «убийцу» смартфона Redmi Note 7

Основным преимуществом новинки считается камера, благодаря которой Realme RMX185 превосходит Redmi Note 7 - она имеет разрешение 64 Мп при диафрагме F/1,7. По предварительной информации, производитель установил камеру Sony IMX519 с 16 Мп, а 64 было получено с помощью оптимизации.
Обновлено в 02:42
Политика

Минфин США сообщил о скором завершении переговоров с Китаем

Министр подчеркнул, что соглашение по спорным торговым вопросам в случае успешного завершения переговоров "значительно превзойдет" усилия прежних американских администраций по открытию китайского рынка для американских компаний.
Обновлено вчера в 21:56
Спорт

Тарасова заявила, что Туктамышева покорила её на командном ЧМ

Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась эмоциями от выступления Елизаветы Туктамышевой на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 02:26
Политика

Клинцевич оценил передачу Германией грамоты Петра I Украине

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что передача Германией Украине грамоты Петра I - это прямое вмешательство во внутреннюю политику Киева.
Обновлено в 02:23
Политика

США и Бразилия призвали Россию прекратить поддержку Мадуро

Ранее Помпео обвинял Россию в незаконном «вмешательстве» в дела Венесуэлы.
Обновлено вчера в 22:29
Происшествия

В Канаде сгорел Украинский культурный центр

В канадском городе Гамильтон выгорело здание Украинского культурного центра.
Обновлено вчера в 16:46
Политика

МИД Японии призвал Китай ужесточить контроль над санкциями против КНДР

Министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что Токио надеется на ужесточение контроля со стороны Китая над выполнением санкций в отношении Северной Кореи.
Обновлено в 02:50
Важное за сутки

Определилась победительница конкурса «Мисс Россия-2019»

Победительницей конкурса "Мисс Россия-2019" стала 20-летняя Алина Санько из города Азов Ростовской области, говорится на сайте мероприятия.
Обновлено в 02:29
Общество

В Шерегеше побит рекорд по спуску с горы в купальниках

На фестивале Grelka, который проводится в поселке Шерегеш у подножья горы Зеленая установлен рекорд по массовому спуску в купальниках.
Обновлено вчера в 09:10
Гаджеты

6 смартфонов Huawei и Honor получили обновление EMUI 9.0

Правда, чтобы получить EMUI 9.0, придется установить фирменное приложение HiCare и в нем найти пункт меню OS Upgrade Early Adopters — пока именно таким образом устанавливается прошивка.
Обновлено вчера в 08:23
Политика

Зеленский отказался от дебатов из-за возможной провокации

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объяснил журналистам, почему он отказался от дебатов с Петром Порошенко 14 апреля.
Обновлено в 00:31
Происшествия

Украинцы на телегах пытались незаконно ввезти в Белоруссию сало

Трое граждан Украины пытались вывезти из Волынской области в Белоруссию 800 килограмм сала. Об этом сообщила украинская госпогранслужба.
Обновлено вчера в 23:57
Здоровье

Питьевую воду в Нижней Добринке признали качественной

По заключению экспертов, вода в Камышинском районе, поступающая из артезианской скважины в дома жителей, соответствует всем требованиям безопасности.
Обновлено вчера в 11:37
Общество

Красный и опухший язык является ранним признаком дефицита витамина В12

Специалисты Национальной службы здравоохранения отмечают, что ранним признаком нехватки витамина В12 могут служить изменения в состоянии языка.
Обновлено 12 апреля в 12:14
Происшествия

Гоночный автомобиль въехал в зрителей в Швеции

В шведском городе Римбу во время соревнований гоночный автомобиль въехал в толпу зрителей, сообщает Aftonbladet.
Обновлено вчера в 23:27
Происшествия

Пермские школьницы отравились веществом из найденного на улице свертка

Две школьницы из Перми госпитализированы после того, как попробовали содержимое свертка, найденного на улице.
Обновлено в 01:51
Политика

Советник Порошенко показал письмо о неявке Зеленского в военкомат

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский четыре раза не являлся в военкомат по повесткам, говорится в ответе Минобороны депутатам Верховной рады, который опубликовал в Facebook советник Петра Порошенко Юрий Бирюков.
Обновлено вчера в 13:27
Политика

Британцы назвали лидера лейбористов Корбина новым премьером страны

Лидер лейбористов Джереми Корбин стал бы новым премьер-министром Великобритании в случае, если бы сейчас проводились всеобщие выборы в стране.
Обновлено в 02:36
Наука

Бактерии шлют друг другу гены через все человеческое тело

Ученые из США и Южной Кореи разработали метод, который помог узнать, насколько часто жители человеческого тела обмениваются генами.
Обновлено 12 апреля в 05:05
Политика

В Facebook предложили снять Цукерберга с поста главы совета директоров

Акционеры Facebook предложили рассмотреть вопрос о снятии основателя и главы компании Марка Цукерберга с поста председателя совета директоров.
Обновлено вчера в 21:33
Кино

Уже сегодня: Game of Thrones готовится ворваться на экраны

В воскресенье, 14 апреля, стартует последний сезон одного из самых известных сериалов мира «Игра престолов», сообщает РИА VladNews.
Обновлено в 01:00
Общество

Роспотребнадзор дал советы по выбору рыбных консервов

Роспотребнадзор объяснил, как выбирать качественные консервы из рыбы или рыбной продукции.
Обновлено в 02:40
Происшествия

Пожарные ликвидировали открытое горение в парке «Лосиный остров»

Пожарные и лесники отстояли национальный парк "Лосиный остров" в Подмосковье, где накануне вечером произошел крупный пожар.
Обновлено в 01:50
Здоровье

Составлен список ранних симптомов рака

Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено 12 апреля в 15:14
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Джулиан Ассанж
Австралийский и эквадорский интернет-журналист и телеведущий, основатель WikiLeaks. В больших объёмах обнародовал сверхсекретные материалы о шпионских скандалах, коррупции в высших эшелонах власти, военных преступлениях и тайнах дипломатии великих держав.
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