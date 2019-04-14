Происшествия

WikiLeaks опубликовал видео с котом АссанжаRT на русском вчера в 16:49

Портал WikiLeaks опубликовал кадры с котом Джулиана Ассанжа, «смотрящим» видео задержания своего хозяина. Как отмечается в сообщении, животное в безопасности.
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WikiLeaks сообщила о судьбе кота Ассанжа после ареста его хозяина

РБКвчера в 18:58

Стала известна судьба кота Ассанжа

Lenta.ruвчера в 17:44

WikiLeaks показал жившего с Ассанжем в посольстве Эквадора кота

Говорит Москвавчера в 16:43

«Викиликс» распространила видео с котом Джулиана Ассанжа, который смотрит по телевизору арест хозяина

Эхо Москвывчера в 16:57

WikiLeaks опубликовал видео с котом Ассанжа

RT на русскомвчера в 16:49

WikiLeaks опубликовала видео с котом Ассанжа, смотрящим на арест хозяина

Газета.Ruвчера в 16:46

Опубликовано видео, на котором кот Ассанжа смотрит запись его задержания

РИА Новостивчера в 17:14
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Происшествия

В Тюмени отменен режим контртеррористической операции

Сегодня утром в Тюмени отменен режим контртеррористической операции. Напомним, что были уничтожены двое боевиков.
Обновлено вчера в 02:57
Политика

Порошенко предложил Меркель украинскую ГТС вместо «Северного потока-2»

Во время совместного брифинга с Меркель Порошенко заявил, что Киев продолжает настаивать на прекращении строительства "Северного потока-2" и предлагает немецким компаниям участие в управлении украинской ГТС.
Обновлено 12 апреля в 10:24
Технологии

Роскомнадзор предупредил об опасном просмотре «Игры престолов»

Обновлено 12 апреля в 15:03
Игры

Рассекречена игровая консоль Xbox One S All Digital: за 300 евро и без оптического привода, но с жестким диском на 1 ТБ

Все функции и возможности, связанные с играми, в Xbox One S All Digital реализуются через интернет-соединение и Microsoft Store, а в качестве накопителя используется HDD объемом 1 ТБ.
Обновлено в 00:52
Происшествия

В Дагестане задержан брат бывшего замглавы УВД Махачкалы

В Каспийске задержан временно исполняющий обязанности начальника местного отдела полиции Зиявудин Ашиков — старший брат бывшего заместителя начальника управления МВД Махачкалы Раипа Ашикова, которого ранее арестовали по подозрению в финансировании терроризма, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 16:57
Важное за сутки

«Мисс Россия-2019» стала Алина Санько

Алина Санько из города Азов в Ростовской области завоевала титул "Мисс Россия 2019", финал конкурса состоялся в субботу в концертном зале "Барвиха Luxury Village", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 17:04
Общество

Что звезды готовят на выходных знакам зодиака

У ОВНОВ новые дела могут идти туго, поэтому лучше пока довести до ума старые. Звезды благоприятствуют разрешению затянувшихся конфликтов.
Обновлено 12 апреля в 10:00
Политика

Депутат Рады рассказал, почему Порошенко прозвали Туфель

Обновлено вчера в 16:57
Происшествия

Украинцы на телегах пытались незаконно ввезти в Белоруссию сало

Обновлено вчера в 23:57
Происшествия

В ОНК подтвердили данные о задержании Пятницкого из-за стрельбы

Глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Вадим Горшенин подтвердил информацию о том, что член организации Павел Пятницкий был задержан полицией за стрельбу в центре Москвы.
Обновлено вчера в 08:52
Шоу-бизнес

Дядя Меган Маркл показал детские фотографии герцогини

Дядя герцогини Меган Маркл показал ее детские фотографии, чтобы противопоставить их травле со стороны родственников Маркл по отцу.
Обновлено вчера в 20:19
Единоборства

Россиянин Имадаев проиграл дебютный бой в UFC

Российский боец полусреднего веса Зелим Имадаев (8-1) в дебютном бою в Ultimate Fighting Championship (UFC) потерпел поражение от опытного американца Макса Гриффина (15-6).
Обновлено вчера в 22:19
Авто

Кроссоверы Haval F7 российской сборки появятся у дилеров в мае

Обновлено 12 апреля в 03:36
Общество

В Шерегеше побит рекорд по спуску с горы в купальниках

На фестивале Grelka, который проводится в поселке Шерегеш у подножья горы Зеленая установлен рекорд по массовому спуску в купальниках.
Обновлено вчера в 09:10
Происшествия

В результате торнадо в Техасе погибли дети

В результате нескольких торнадо, обрушившихся на южную часть США, в субботу были отменены более 500 рейсов.
Обновлено вчера в 19:28
Политика

Зеленский объяснил отказ сдавать анализы с Порошенко

Обновлено в 01:14
Транспорт

Выделенные полосы на 5 магистралях ускорят движение на 30%

Обновлено 11 апреля в 03:52
Наука

Способность поднимать тяжести может продлить жизнь

Обновлено вчера в 04:31
Культура

Скончался автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников

Обновлено вчера в 20:20
Единоборства

Хабиб назвал Макгрегору условия реванша

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов назвал, при каких условиях состоится бой реванш с бойцом смешанных единоборств (ММА) Конором Макгрегором, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 21:00
Космос

Это лето будет самым жарким

Лето 2019 года обещает быть самым жарким для всех жителей планеты, сообщает DEITA.
Обновлено в 00:38
Политика

Путин заявил об уходе призыва в армию в прошлое

Профессиональная армия становится все более востребованной, заявил президент России Владимир Путин на встрече с сотрудниками «Энергомаша», передает корреспондент РБК.
Обновлено 12 апреля в 08:35
Политика

Германия передала Украине грамоту Петра I

Обновлено вчера в 11:23
Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Каролину» с подач Овечкина и Кузнецова

Обновлено вчера в 21:21
Футбол

Александр Бубнов: «„Локомотив“ — фаворит в дерби с ЦСКА в следующем туре»

ЦСКА — «Оренбург» — 2:3 Прежде, приезжая в гости к фаворитам, «Оренбург» закрывался, действовал очень осторожно, но на сей раз не побоялся предложить хозяевам игру на встречных курсах.
Обновлено вчера в 15:26
Армия и оружие

Взлет Су-27 сквозь ливень показали на видео

Обновлено вчера в 09:05
Происшествия

Две школьницы в Прикамье отравились неизвестными конфетами

В посёлке Яйва Пермского края две школьницы отравились конфетами неизвестного происхождения.
Обновлено вчера в 10:03
Происшествия

В Канаде сгорел Украинский культурный центр

В канадском городе Гамильтон выгорело здание Украинского культурного центра.
Обновлено вчера в 16:46
Гаджеты

Samsung представляет пять новых Galaxy A

Компания Samsung представила пять новых смартфонов семейства Galaxy A. Они уступают другим новинками компании по техническим характеристикам, но необычные решения, использованные в них, должны привлечь молодых пользователей.
Обновлено вчера в 15:46
Футбол

Комментаторы «Матч ТВ» выдали аниматора за настоящего робота

Комментаторы "Матч ТВ" Роман Гутцайт и Роман Нагучев приняли одетого в костюм аниматора за настоящего робота.
Обновлено вчера в 10:56
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Джулиан Ассанж
Австралийский и эквадорский интернет-журналист и телеведущий, основатель WikiLeaks. В больших объёмах обнародовал сверхсекретные материалы о шпионских скандалах, коррупции в высших эшелонах власти, военных преступлениях и тайнах дипломатии великих держав.
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