Происшествия
WikiLeaks опубликовал видео с котом АссанжаRT на русском вчера в 16:49
Портал WikiLeaks опубликовал кадры с котом Джулиана Ассанжа, «смотрящим» видео задержания своего хозяина. Как отмечается в сообщении, животное в безопасности.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 01:26, Ашберн
Происшествия
В Тюмени отменен режим контртеррористической операции
Сегодня утром в Тюмени отменен режим контртеррористической операции. Напомним, что были уничтожены двое боевиков.
Обновлено вчера в 02:57
Политика
Порошенко предложил Меркель украинскую ГТС вместо «Северного потока-2»
Во время совместного брифинга с Меркель Порошенко заявил, что Киев продолжает настаивать на прекращении строительства "Северного потока-2" и предлагает немецким компаниям участие в управлении украинской ГТС.
Обновлено 12 апреля в 10:24
Технологии
Роскомнадзор предупредил об опасном просмотре «Игры престолов»
Обновлено 12 апреля в 15:03
Игры
Рассекречена игровая консоль Xbox One S All Digital: за 300 евро и без оптического привода, но с жестким диском на 1 ТБ
Все функции и возможности, связанные с играми, в Xbox One S All Digital реализуются через интернет-соединение и Microsoft Store, а в качестве накопителя используется HDD объемом 1 ТБ.
Обновлено в 00:52
Происшествия
В Дагестане задержан брат бывшего замглавы УВД Махачкалы
В Каспийске задержан временно исполняющий обязанности начальника местного отдела полиции Зиявудин Ашиков — старший брат бывшего заместителя начальника управления МВД Махачкалы Раипа Ашикова, которого ранее арестовали по подозрению в финансировании терроризма, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 16:57
Важное за сутки
«Мисс Россия-2019» стала Алина Санько
Алина Санько из города Азов в Ростовской области завоевала титул "Мисс Россия 2019", финал конкурса состоялся в субботу в концертном зале "Барвиха Luxury Village", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 17:04
Общество
Что звезды готовят на выходных знакам зодиака
У ОВНОВ новые дела могут идти туго, поэтому лучше пока довести до ума старые. Звезды благоприятствуют разрешению затянувшихся конфликтов.
Обновлено 12 апреля в 10:00
Политика
Депутат Рады рассказал, почему Порошенко прозвали Туфель
Обновлено вчера в 16:57
Происшествия
Украинцы на телегах пытались незаконно ввезти в Белоруссию сало
Обновлено вчера в 23:57
Происшествия
В ОНК подтвердили данные о задержании Пятницкого из-за стрельбы
Глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Вадим Горшенин подтвердил информацию о том, что член организации Павел Пятницкий был задержан полицией за стрельбу в центре Москвы.
Обновлено вчера в 08:52
Шоу-бизнес
Дядя Меган Маркл показал детские фотографии герцогини
Дядя герцогини Меган Маркл показал ее детские фотографии, чтобы противопоставить их травле со стороны родственников Маркл по отцу.
Обновлено вчера в 20:19
Единоборства
Россиянин Имадаев проиграл дебютный бой в UFC
Российский боец полусреднего веса Зелим Имадаев (8-1) в дебютном бою в Ultimate Fighting Championship (UFC) потерпел поражение от опытного американца Макса Гриффина (15-6).
Обновлено вчера в 22:19
Авто
Кроссоверы Haval F7 российской сборки появятся у дилеров в мае
Обновлено 12 апреля в 03:36
Общество
В Шерегеше побит рекорд по спуску с горы в купальниках
На фестивале Grelka, который проводится в поселке Шерегеш у подножья горы Зеленая установлен рекорд по массовому спуску в купальниках.
Обновлено вчера в 09:10
Происшествия
В результате торнадо в Техасе погибли дети
В результате нескольких торнадо, обрушившихся на южную часть США, в субботу были отменены более 500 рейсов.
Обновлено вчера в 19:28
Политика
Зеленский объяснил отказ сдавать анализы с Порошенко
Обновлено в 01:14
Транспорт
Выделенные полосы на 5 магистралях ускорят движение на 30%
Обновлено 11 апреля в 03:52
Наука
Способность поднимать тяжести может продлить жизнь
Обновлено вчера в 04:31
Культура
Скончался автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников
Обновлено вчера в 20:20
Единоборства
Хабиб назвал Макгрегору условия реванша
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов назвал, при каких условиях состоится бой реванш с бойцом смешанных единоборств (ММА) Конором Макгрегором, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 21:00
Космос
Это лето будет самым жарким
Лето 2019 года обещает быть самым жарким для всех жителей планеты, сообщает DEITA.
Обновлено в 00:38
Политика
Путин заявил об уходе призыва в армию в прошлое
Профессиональная армия становится все более востребованной, заявил президент России Владимир Путин на встрече с сотрудниками «Энергомаша», передает корреспондент РБК.
Обновлено 12 апреля в 08:35
Политика
Германия передала Украине грамоту Петра I
Обновлено вчера в 11:23
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Каролину» с подач Овечкина и Кузнецова
Обновлено вчера в 21:21
Футбол
Александр Бубнов: «„Локомотив“ — фаворит в дерби с ЦСКА в следующем туре»
ЦСКА — «Оренбург» — 2:3 Прежде, приезжая в гости к фаворитам, «Оренбург» закрывался, действовал очень осторожно, но на сей раз не побоялся предложить хозяевам игру на встречных курсах.
Обновлено вчера в 15:26
Армия и оружие
Взлет Су-27 сквозь ливень показали на видео
Обновлено вчера в 09:05
Происшествия
Две школьницы в Прикамье отравились неизвестными конфетами
В посёлке Яйва Пермского края две школьницы отравились конфетами неизвестного происхождения.
Обновлено вчера в 10:03
Происшествия
В Канаде сгорел Украинский культурный центр
В канадском городе Гамильтон выгорело здание Украинского культурного центра.
Обновлено вчера в 16:46
Гаджеты
Samsung представляет пять новых Galaxy A
Компания Samsung представила пять новых смартфонов семейства Galaxy A. Они уступают другим новинками компании по техническим характеристикам, но необычные решения, использованные в них, должны привлечь молодых пользователей.
Обновлено вчера в 15:46
Футбол
Комментаторы «Матч ТВ» выдали аниматора за настоящего робота
Комментаторы "Матч ТВ" Роман Гутцайт и Роман Нагучев приняли одетого в костюм аниматора за настоящего робота.
Обновлено вчера в 10:56