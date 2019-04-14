Происшествия
WikiLeaks опубликовал видео с котом АссанжаRT на русском 16:49
Портал WikiLeaks опубликовал кадры с котом Джулиана Ассанжа, «смотрящим» видео задержания своего хозяина. Как отмечается в сообщении, животное в безопасности.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 22:28, Ашберн
Происшествия
В ОНК подтвердили данные о задержании Пятницкого из-за стрельбы
Глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Вадим Горшенин подтвердил информацию о том, что член организации Павел Пятницкий был задержан полицией за стрельбу в центре Москвы.
Обновлено в 08:52
Происшествия
В Сахалинской области трёх рыбаков спасли со льдины
Обновлено в 21:45
Политика
Зеленский объяснил отказ сдавать анализы вместе с Порошенко
Обновлено в 21:58
Хоккей
ЦСКА обыграл «Авангард» в первом матче финала Кубка Гагарина
Хоккеисты московского ЦСКА победили омский «Авангард» в первом матче финальной серии play-off Континентальной хоккейной лиги.
Обновлено в 12:26
Технологии
В Великобритании сеть 5G тестируют на коровах
Американская компания Cisco запустила тестовый стенд мобильной связи пятого поколения (5G) на одной из животноводческих ферм в Великобритании.
Обновлено в 08:51
Общество
Стало известно место, где Шекспир работал над «Ромео и Джульеттой»
Британский историк Джеффри Марш заявил, что ему удалось обнаружить точное место в Лондоне, где английский поэт и драматург Уильям Шекспир работал над своей пьесой "Ромео и Джульетта".
Обновлено в 07:31
Наука
Полигамия удваивает риск преждевременной смерти
Самки становятся беспокойными, менее охотно реагируют на ухаживания других самцов, в то же время их иммунная система укрепляется.
Обновлено вчера в 11:04
Политика
Евросоюз исключил нескольких человек из санкционного списка по Украине
Европейский союз исключил нескольких человек из санкционного списка, связанного с событиями на Украине, сообщает немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние документы Европейской службы внешних связей (ЕСВС).
Обновлено в 03:55
Авто
Названы главные критерии выбора автомобиля
Самые основные критерии выбора автомобилей стали известны по результатам проведенного опроса.
Обновлено в 05:58
Происшествия
МЧС посоветовало тушить пожар на кухне стиральным порошком
Загоревшийся на кухне жир лучше всего тушить стиральным порошком или землей из горшков с цветами, но не водой; при сильном задымлении в подъезде надо открывать дверь и оставаться в квартире, а если дым застал в лифте, нужно его быстро покинуть и заблокировать вход, чтобы больше никто не смог им воспользоваться, советуют спасатели.
Обновлено в 20:03
Происшествия
СК возбудил дело после контртеррористической операции в Тюмени
В Тюмени по итогам проведенной контртеррористической операции, в ходе которой были ликвидированы двое членов террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 03:37
Шоу-бизнес
55-летняя певица Азиза впервые выходит замуж
Во время съемок программы «Выход в люди» 55-летняя певица Азиза рассказала о том, что впервые выходит замуж.
Обновлено в 07:06
Происшествия
Стрельба произошла в ночном клубе в Австралии
По меньшей мере четыре человека получили ранения в результате стрельбы у входа в ночной клуб Love Machine в Мельбурне.
Обновлено в 20:06
Происшествия
В Екатеринбурге эвакуированы несколько торговых центров
Из нескольких торговых центров в Екатеринбурге эвакуированы посетители и персонал.
Обновлено в 06:28
Наука
Ученые назвали идеальный завтрак для диабетиков
Употребление на завтрак низкоуглеводной пищи в сочетании с продуктами с высоким содержанием жиров помогает избежать скачков сахара в течение дня у больных диабетом второго типа.
Обновлено в 08:32
Наука
Способность поднимать тяжести может продлить жизнь
Обновлено вчера в 06:03
Спорт
Туктамышева поделилась эмоциями от выступления на командном КМ
На командном Кубке мира по фигурному катанию россиянка заняла первое место в произвольной программе.
Обновлено в 07:23
Политика
Умер автор тренингов по рукопашному бою Алексей Кадочников
Автор тренингов по самообороне и рукопашному бою Алексей Кадочников умер 13 апреля на 84-м году жизни.
Обновлено в 19:36
Важное за сутки
Титул «Мисс Россия» завоевала Алина Санько
Алина Санько из города Азов в Ростовской области завоевала титул "Мисс Россия 2019", финал конкурса состоялся в субботу в концертном зале "Барвиха Luxury Village", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 17:04
Политика
Путин заявил об уходе призыва в армию в прошлое
Профессиональная армия становится все более востребованной, заявил президент России Владимир Путин на встрече с сотрудниками «Энергомаша», передает корреспондент РБК.
Обновлено вчера в 08:35
Происшествия
Япония выразила протест США после убийства женщины на Окинаве
МИД Японии высказал протест послу США в стране из-за убийства женщины американским солдатом на острове Окинава.
Обновлено в 06:22
Шоу-бизнес
Александр Толмацкий заподозрил у жены Децла шизофрению
Продюсер, отец скончавшегося певца Децла (Кирилла Толмацкого) Александр Толмацкий рассказал о конфликте с вдовой сына Юлией, сообщает StarHit.
Обновлено в 20:54
Шоу-бизнес
Дядя Меган Маркл показал детские фотографии герцогини
Дядя герцогини Меган Маркл показал ее детские фотографии, чтобы противопоставить их травле со стороны родственников Маркл по отцу.
Обновлено в 20:19
Общество
Гороскоп: как вас изменит кризис среднего возраста
Если вы считаете Скорпионов чудовищами, то это вы их не видели «в соку», то бишь во время кризиса среднего возраста.
Обновлено вчера в 10:46
Происшествия
Неизвестный протаранил машину посла Украины в Лондоне
Автомобилист протаранил машину украинского посла, которая была припаркована напротив здания дипмиссии.
Обновлено в 10:52
Экономика
Самым богатым чиновником Кремля стал бывший глава «Роскосмоса»
Самый большой доход среди чиновников Кремля в 2018 году задекларировал полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров — 657,278 млн руб. В его собственности пять земельных участков, жилой дом (2498 кв. м) и квартира (117,7 кв. м).
Обновлено вчера в 13:30
Происшествия
Украинцы пытались вывезти в Белоруссию 800 кг сала
Обновлено в 13:59