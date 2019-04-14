Происшествия

WikiLeaks опубликовал видео с котом АссанжаRT на русском 16:49

Портал WikiLeaks опубликовал кадры с котом Джулиана Ассанжа, «смотрящим» видео задержания своего хозяина. Как отмечается в сообщении, животное в безопасности.
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WikiLeaks сообщила о судьбе кота Ассанжа после ареста его хозяина

РБК18:58

Стала известна судьба кота Ассанжа

Lenta.ru17:44

WikiLeaks опубликовал видео с котом Ассанжа

RT на русском16:49

«Викиликс» распространила видео с котом Джулиана Ассанжа, который смотрит по телевизору арест хозяина

Эхо Москвы16:57

Опубликовано видео, на котором кот Ассанжа смотрит запись его задержания

РИА Новости17:14

WikiLeaks опубликовала видео с котом Ассанжа, смотрящим на арест хозяина

Газета.Ru16:46

WikiLeaks показал жившего с Ассанжем в посольстве Эквадора кота

Говорит Москва16:43
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 22:28, Ашберн
Происшествия

В ОНК подтвердили данные о задержании Пятницкого из-за стрельбы

Глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Вадим Горшенин подтвердил информацию о том, что член организации Павел Пятницкий был задержан полицией за стрельбу в центре Москвы.
Обновлено в 08:52
Происшествия

В Сахалинской области трёх рыбаков спасли со льдины

Обновлено в 21:45
Технологии

Роскомнадзор предупредил о вирусах при просмотре «Игры престолов»

Обновлено в 09:50
Политика

Зеленский объяснил отказ сдавать анализы вместе с Порошенко

Обновлено в 21:58
Хоккей

ЦСКА обыграл «Авангард» в первом матче финала Кубка Гагарина

Хоккеисты московского ЦСКА победили омский «Авангард» в первом матче финальной серии play-off Континентальной хоккейной лиги.
Обновлено в 12:26
Технологии

В Великобритании сеть 5G тестируют на коровах

Американская компания Cisco запустила тестовый стенд мобильной связи пятого поколения (5G) на одной из животноводческих ферм в Великобритании.
Обновлено в 08:51
Общество

Стало известно место, где Шекспир работал над «Ромео и Джульеттой»

Британский историк Джеффри Марш заявил, что ему удалось обнаружить точное место в Лондоне, где английский поэт и драматург Уильям Шекспир работал над своей пьесой "Ромео и Джульетта".
Обновлено в 07:31
Наука

Полигамия удваивает риск преждевременной смерти

Самки становятся беспокойными, менее охотно реагируют на ухаживания других самцов, в то же время их иммунная система укрепляется.
Обновлено вчера в 11:04
Политика

Евросоюз исключил нескольких человек из санкционного списка по Украине

Европейский союз исключил нескольких человек из санкционного списка, связанного с событиями на Украине, сообщает немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние документы Европейской службы внешних связей (ЕСВС).
Обновлено в 03:55
Авто

Названы главные критерии выбора автомобиля

Самые основные критерии выбора автомобилей стали известны по результатам проведенного опроса.
Обновлено в 05:58
Хоккей

Овечкин помог «Вашингтону» выиграть второй матч серии Кубка Стэнли

Обновлено в 18:45
Происшествия

МЧС посоветовало тушить пожар на кухне стиральным порошком

Загоревшийся на кухне жир лучше всего тушить стиральным порошком или землей из горшков с цветами, но не водой; при сильном задымлении в подъезде надо открывать дверь и оставаться в квартире, а если дым застал в лифте, нужно его быстро покинуть и заблокировать вход, чтобы больше никто не смог им воспользоваться, советуют спасатели.
Обновлено в 20:03
Происшествия

СК возбудил дело после контртеррористической операции в Тюмени

В Тюмени по итогам проведенной контртеррористической операции, в ходе которой были ликвидированы двое членов террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 03:37
Шоу-бизнес

55-летняя певица Азиза впервые выходит замуж

Во время съемок программы «Выход в люди» 55-летняя певица Азиза рассказала о том, что впервые выходит замуж.
Обновлено в 07:06
Происшествия

Стрельба произошла в ночном клубе в Австралии

По меньшей мере четыре человека получили ранения в результате стрельбы у входа в ночной клуб Love Machine в Мельбурне.
Обновлено в 20:06
Происшествия

В Екатеринбурге эвакуированы несколько торговых центров

Из нескольких торговых центров в Екатеринбурге эвакуированы посетители и персонал.
Обновлено в 06:28
Наука

Ученые назвали идеальный завтрак для диабетиков

Употребление на завтрак низкоуглеводной пищи в сочетании с продуктами с высоким содержанием жиров помогает избежать скачков сахара в течение дня у больных диабетом второго типа.
Обновлено в 08:32
Наука

Способность поднимать тяжести может продлить жизнь

Обновлено вчера в 06:03
Спорт

Туктамышева поделилась эмоциями от выступления на командном КМ

На командном Кубке мира по фигурному катанию россиянка заняла первое место в произвольной программе.
Обновлено в 07:23
Политика

Умер автор тренингов по рукопашному бою Алексей Кадочников

Автор тренингов по самообороне и рукопашному бою Алексей Кадочников умер 13 апреля на 84-м году жизни.
Обновлено в 19:36
Важное за сутки

Титул «Мисс Россия» завоевала Алина Санько

Алина Санько из города Азов в Ростовской области завоевала титул "Мисс Россия 2019", финал конкурса состоялся в субботу в концертном зале "Барвиха Luxury Village", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 17:04
Политика

Путин заявил об уходе призыва в армию в прошлое

Профессиональная армия становится все более востребованной, заявил президент России Владимир Путин на встрече с сотрудниками «Энергомаша», передает корреспондент РБК.
Обновлено вчера в 08:35
Происшествия

Япония выразила протест США после убийства женщины на Окинаве

МИД Японии высказал протест послу США в стране из-за убийства женщины американским солдатом на острове Окинава.
Обновлено в 06:22
Шоу-бизнес

Александр Толмацкий заподозрил у жены Децла шизофрению

Продюсер, отец скончавшегося певца Децла (Кирилла Толмацкого) Александр Толмацкий рассказал о конфликте с вдовой сына Юлией, сообщает StarHit.
Обновлено в 20:54
Шоу-бизнес

Дядя Меган Маркл показал детские фотографии герцогини

Дядя герцогини Меган Маркл показал ее детские фотографии, чтобы противопоставить их травле со стороны родственников Маркл по отцу.
Обновлено в 20:19
Общество

Гороскоп: как вас изменит кризис среднего возраста

Если вы считаете Скорпионов чудовищами, то это вы их не видели «в соку», то бишь во время кризиса среднего возраста.
Обновлено вчера в 10:46
Происшествия

Неизвестный протаранил машину посла Украины в Лондоне

Автомобилист протаранил машину украинского посла, которая была припаркована напротив здания дипмиссии.
Обновлено в 10:52
Экономика

Самым богатым чиновником Кремля стал бывший глава «Роскосмоса»

Самый большой доход среди чиновников Кремля в 2018 году задекларировал полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров — 657,278 млн руб. В его собственности пять земельных участков, жилой дом (2498 кв. м) и квартира (117,7 кв. м).
Обновлено вчера в 13:30
Происшествия

Украинцы пытались вывезти в Белоруссию 800 кг сала

Обновлено в 13:59
Армия и оружие

The National Interest высоко оценил российскую «суперпулю»

Обновлено в 14:44
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Джулиан Ассанж
Австралийский и эквадорский интернет-журналист и телеведущий, основатель WikiLeaks. В больших объёмах обнародовал сверхсекретные материалы о шпионских скандалах, коррупции в высших эшелонах власти, военных преступлениях и тайнах дипломатии великих держав.
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