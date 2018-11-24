Политика

WikiLeaks: Часть хакерских документов Integrity Initiative — подделка
REGNUM
00:35

Портал WikiLeaks пришел к выводу, что часть выложенных хакерами из группы Anonymous документов, которые якобы принадлежали британскому проекту Integrity Initiative, сфальсифицирована. Соответствующее сообщение было опубликовано накануне, 24 ноября, в Twitter-аккаунте WikiLeaks.
REGNUM00:35
с чего всё началось
По данным Anonymous
, британские власти только в рамках финансового года, который заканчивается 31 марта 2019 года, потратили на проект 1,96 миллиона фунтов стерлингов (2,51 миллиона долларов).
ТВ Центр23 ноября в 15:00

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WikiLeaks: Часть хакерских документов Integrity Initiative — подделка

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