WikiLeaks: Ассанжа перевели в больничное отделение тюрьмыВести.Ru вчера в 21:25

с чего всё началось

WikiLeaks сообщила об ухудшении здоровья основателя организации Джулиана Ассанжа за то время, пока он находится в лондонской тюрьме Белмарш. В настоящее время он находится в больничном отделении пенитенциарного учреждения. Сообщается, что за семь недель в тюрьме он сильно потерял вес.

Космос NASA: Земле угрожает приближающаяся мощная геомагнитная буря В NASA предупредили жителей Земли о том, что Планете угрожает приближающаяся мощная геомагнитная буря.

Авто Названа дата открытия автозавода Haval под Тулой Официальное открытие нового завода Haval в индустриальном парке «Узловая» Тульской области состоится 5 июня.

Происшествия Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.

Авто Показали фото обновленного Renault Duster для России Как скоро Renault Duster второго поколения появится в России, пока неизвестно. Ориентировочный срок — четвертый квартал 2020 года.

Политика Космонавт Леонов получил орден «За заслуги перед Отечеством» Знаменитый советский космонавт Алексей Леонов, который стал первым человеком, вышедшим в открытый космос, указом президента награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" первой степени, говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Транспорт В России резко подорожали билеты в плацкарт После получения многочисленных жалоб от граждан эксперты организации проанализировали цены на билеты по 12 направлениям и выяснили, что сильнее всего — в два раза — подорожали поездки из Москвы в Калининград (на 100 процентов, 4021 рубль), из Москвы в Адлер (на 97 процентов, 4143 рубля) и из Новосибирска в Томск (на 93 процента, 1507 рублей).

Транспорт В «Яндекс.Такси» может появиться функция заказа вертолета Входящий в «Ростех» холдинг «Вертолеты России», правительство Москвы и «Яндекс.Такси» ведут переговоры об интеграции вертолетных перевозок в приложение агрегатора.

Финансы Четыре миллиарда рублей могут выделить на доплаты к пенсиям Проект правительственных поправок в закон о бюджете на текущий год, предлагающий выделить четыре миллиарда рублей на доплаты к пенсиям, внесен в Госдуму.

Происшествия В Башкирии возбудили дело после убийства семилетней девочки Следственное управление СК РФ по Башкирии в четверг возбудило уголовное дело после убийства семилетней девочки в Стерлитамаке.

Шоу-бизнес Шпагат Анастасии Волочковой попал в Книгу Рекордов России по фитнесу Надо сказать, что ожидания звезды осуществились, и ее шпагат занесен в Книгу Рекордов России по фитнесу.

Происшествия Российский аферист раскрыл секрет своего обмана и попал на видео Сотрудники МВД задержали свыше 60 человек, входивших в организованную преступную группу, занимавшуюся мошенничеством.

Гаджеты Microsoft намекнула на новую Windows с «невидимыми» обновлениями Вице-президент Microsoft по продажам потребительских товаров и устройств Ник Паркер поделился видением своей компании на будущее операционных систем.

Политика Задержанного в Косово россиянина из миссии ООН освободили Прессе в миссии ООН сообщили о том, что гражданина России, являющегося сотрудником Организации Объединенных Наций, освободили в Косово.

Авто Новый Bentley Flying Spur получит полноуправляемое шасси Следующая генерация модели будет оснащена полноуправляемым шасси и систему полного привода, а также адаптивную подвеску Bentley Dynamic Ride.

Армия и оружие Зеленский отреагировал на крушение Ми-8 на Украине Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с крушением военного вертолета Ми-8 в Ровенской области.

Экономика Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.

Энергетика В «Транснефти» назвали сроки очистки трубопровода «Дружба» Вице-президент российской компании «Транснефть» Сергей Андронов в беседе с газетой «Коммерсант» рассказал, что общий объём некондиционной нефти, поставленной по «Дружбе» зарубеж составил в общей сложности около 3 млн тонн, на очищение системы от загрязнённого хлорорганикой топлива потребуется шесть-восемь месяцев.

Политика Путин подписал закон о допуске родственников в реанимацию Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому медицинские организации должны пропускать родственников пациента в реанимационные отделения, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Шоу-бизнес Ольга Бузова отказалась выходить замуж за Тимура Батрутдинова На вопрос Тимура, вышла бы Бузова за него замуж, Ольга категорически отказала, сообщив, что он за ней даже не ухаживал.

Энергетика ЛУКОЙЛ нарастил размер чистой прибыли в первом квартале Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по международным стандартам финансовой отчётности (МСФО) выросла в первом квартале 2019 года на 36,8% в годовом выражении.

Футбол «Реал» планирует продать игроков на € 300 млн "Реал" собирается заработать на продаже своих игроков более 300 миллионов евро, а затем потратить всю эту сумму на усиление своего состава.

Здоровье Подсчитано, сколько россиян в год убивает курение По данным Росстата, в 2018 году от болезней системы кровообращения умерли более 770 тысяч россиян, а от новообразований — более 265 тысяч.

Общество В России предложили выплачивать отцовский капитал В России предложили выплачивать отцовский капитал. Субсидию планируют выдавать при рождении 3-го ребенка в семье.