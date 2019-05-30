Общество

WikiLeaks: Ассанжа перевели в больничное отделение тюрьмыВести.Ru вчера в 21:25

WikiLeaks сообщила об ухудшении здоровья основателя организации Джулиана Ассанжа за то время, пока он находится в лондонской тюрьме Белмарш. В настоящее время он находится в больничном отделении пенитенциарного учреждения. Сообщается, что за семь недель в тюрьме он сильно потерял вес.
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Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж испытывает серьезные проблемы со здоровьем, из-за них его перевели в больничное отделение тюрьмы Белмарш, сообщает Twitter-аккаунт
 WikiLeaks.
Lenta.ru02:19

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Очередные слушания по делу об экстрадиции Джулиана Ассанжа пройдут сегодня в магистратском суде Лондона

Эхо Москвы02:32

WikiLeaks: Ассанжа перевели в больничное отделение тюрьмы

Вести.Ruвчера в 21:25

Ассанжа перевели в тюремную больницу

РИА Новостивчера в 19:14

В WikiLeaks сообщили об ухудшении состояния здоровья Джулиана Ассанжа

ТАССвчера в 20:26

Джулиана Ассанжа перевели в больничное отделение тюрьмы в Лондоне

Интерфаксвчера в 20:07

В WikiLeaks сообщили о переводе Ассанжа в больничное отделение тюрьмы

РБКвчера в 21:05

В WikiLeaks сообщили о переводе Ассанжа в больничное крыло тюрьмы Белмарш

RT на русскомвчера в 18:37
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Джулиан Ассанж
Австралийский интернет-журналист и телеведущий, основатель WikiLeaks. В больших объёмах обнародовал сверхсекретные материалы о шпионских скандалах, коррупции в высших эшелонах власти, военных преступлениях и тайнах дипломатии великих держав.
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