Общество
WikiLeaks: Ассанжа перевели в больничное отделение тюрьмыВести.Ru вчера в 21:25
WikiLeaks сообщила об ухудшении здоровья основателя организации Джулиана Ассанжа за то время, пока он находится в лондонской тюрьме Белмарш. В настоящее время он находится в больничном отделении пенитенциарного учреждения. Сообщается, что за семь недель в тюрьме он сильно потерял вес.
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Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж испытывает серьезные проблемы со здоровьем, из-за них его перевели в больничное отделение тюрьмы Белмарш, сообщает Twitter-аккаунт WikiLeaks.Lenta.ru02:19
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