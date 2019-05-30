Общество
WikiLeaks: Ассанжа перевели в больничное отделение тюрьмыВести.Ru вчера в 21:25
WikiLeaks сообщила об ухудшении здоровья основателя организации Джулиана Ассанжа за то время, пока он находится в лондонской тюрьме Белмарш. В настоящее время он находится в больничном отделении пенитенциарного учреждения. Сообщается, что за семь недель в тюрьме он сильно потерял вес.
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Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж переведен в больничное отделение тюрьмы Белмарш в предместье Лондона, заявили представители организации в Twitter.Коммерсантъ04:19
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